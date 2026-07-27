Biết chồng mắc bệnh, vợ bỏ đi biệt tích, 3 tháng sau quay về với thân hình mập mạp cùng tờ giấy 'lạ' trên tay

Tâm sự gia đình 27/07/2026 14:30

Tôi chỉ mới có gia đình, còn chưa chào đón con đầu lòng, tôi còn bố mẹ phải phụng dưỡng. Nhưng giờ tôi mắc bệnh nan y, nếu không thể qua khỏi thì cuộc đời của tôi thật quá ngắn ngủi. Những người thân của tôi phải đau lòng cỡ nào.

Tôi và My yêu nhau 3 năm rồi tổ chức đám cưới. Làm vợ chồng 4 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có tin tức con cái. Đi khám bác sĩ thì nguyên nhân là do tôi nhưng My cũng chẳng trách chồng. Gia đình tôi biết vậy thì càng yêu thương con dâu, ai cũng sợ có ngày My bỏ chồng. Nhưng chúng tôi đã yêu và lấy nhau 7 năm, tôi rất tin tưởng vợ.

Thời gian đó tôi thấy người có nhiều dấu hiệu lạ nhưng chưa chịu đi khám. Vì tiền bạc trong nhà đều dồn để vợ chồng thụ tinh nhân tạo. Đến khi bỗng dưng tôi bị sụt cân liên tục thì đành phải đi khám. Kết quả khám ra khiến tôi choáng váng, tôi bị bệnh ung thư. Tôi suy sụp tinh thần, chìm ngập trong hoảng loạn.

 

Tôi chỉ mới có gia đình, còn chưa chào đón con đầu lòng, tôi còn bố mẹ phải phụng dưỡng. Nhưng giờ tôi mắc bệnh nan y, nếu không thể qua khỏi thì cuộc đời của tôi thật quá ngắn ngủi. Những người thân của tôi phải đau lòng cỡ nào. Tôi gọi vợ vào phòng rồi đưa cho cô ấy tờ giấy chẩn đoán bệnh. Vợ tôi ôm lấy tôi khóc nức nở.

Biết chồng mắc bệnh, vợ bỏ đi biệt tích, 3 tháng sau quay về với thân hình mập mạp cùng tờ giấy 'lạ' trên tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, My lấy lại bình tĩnh khá nhanh rồi an ủi, động viên tôi. Tôi và vợ vẫn chưa nói lời nào với bố mẹ. Tối hôm đó, tôi nghe My nói:

 

“Giờ anh bệnh như thế thì phải vào viện, không giấu bố mẹ lâu được. Nhưng anh phải cố gắng giữ tinh thần tích cực. Cái bệnh này, quan trọng nhất là tinh thần, anh phải cố gắng nhiều rồi”.

Sau đó My còn nói một câu khiến tôi bất ngờ: “Em xin lỗi anh, để mẹ chăm sóc anh lúc này nhé”.

Sáng hôm sau, vợ tôi bỏ đi. Tôi vừa khổ sở vì bệnh tật vừa oán hận khi vợ có thể đối xử cạn tình cạn nghĩa khi chồng bệnh nặng. Suốt 3 tháng sau đó, vợ tôi mất tăm, chẳng ai biết cô ấy đi đâu. Tinh thần càng mỏi mệt thì sức khỏe của tôi càng yếu đi. Căn bệnh ung thư của tôi đã đến giai đoạn cuối. Chỉ có bố mẹ ruột và bố mẹ vợ thay phiên nhau chăm sóc tôi.

Bất ngờ một ngày tôi thấy vợ trở về. Cô ấy nhìn mập mạp hơn, đi về phía giường bệnh của tôi. Tôi giận vợ lắm, không muốn nhìn thấy cô ấy. Nhưng My đưa tôi xem một tờ giấy khiến tôi bật khóc. Đó là giấy khám thai, vợ tôi đã mang thai

Suốt 3 tháng qua vợ tôi đã tìm mọi cách để ra sức thử thụ tinh nhân tạo nhiều lần. Cô ấy muốn cho tôi động lực để cố gắng vượt qua cơn bạo bệnh lần này. Cô ấy không muốn tôi và mọi người biết vì sợ sẽ bị ngăn cản. Ai cũng sợ lỡ như tôi mất đi thì My sẽ phải một mình nuôi con khó khăn.

Tôi khóc nức nở ôm lấy vợ. Tôi không biết mình còn sống được bao lâu, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể nhìn được mặt con. Huống hồ, tôi làm sao có thể phụ lòng người vợ tào khang của mình.

Khi vừa bước ra khỏi tòa án, tôi thấy vợ ngồi sụp xuống nôn khan bên đường và sự thật bất ngờ

Khi vừa bước ra khỏi tòa án, tôi thấy vợ ngồi sụp xuống nôn khan bên đường và sự thật bất ngờ

Vợ tôi nghe thế thì ngẩn người nhớ ra đã trễ chu kỳ mấy nay. Tôi vừa bất ngờ vừa hoang mang, nhưng quả thật vẫn có chút mừng rỡ. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, vội lao vào tòa án rút lại đơn ly hôn. Sau khi đi khám, vợ tôi đúng là đã mang thai được 5 tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chưa kịp vui mừng khi vợ cũ tới viện thăm, tôi nghẹn đắng không nói nên lời trước đề nghị của cô ấy

Chưa kịp vui mừng khi vợ cũ tới viện thăm, tôi nghẹn đắng không nói nên lời trước đề nghị của cô ấy

Tâm sự 55 phút trước
Biết chồng mắc bệnh, vợ bỏ đi biệt tích, 3 tháng sau quay về với thân hình mập mạp cùng tờ giấy "lạ" trên tay

Biết chồng mắc bệnh, vợ bỏ đi biệt tích, 3 tháng sau quay về với thân hình mập mạp cùng tờ giấy "lạ" trên tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Sau 3 năm ly hôn bất ngờ chồng cũ sang nhà, dúi vào tay tôi một hộp đựng 5 cây vàng và đưa ra một lời đề nghị

Sau 3 năm ly hôn bất ngờ chồng cũ sang nhà, dúi vào tay tôi một hộp đựng 5 cây vàng và đưa ra một lời đề nghị

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Người đàn ông đã trả 19,5 triệu đồng để cứu sống con bò khỏi lò mổ rồi đưa về nuôi dưỡng

Người đàn ông đã trả 19,5 triệu đồng để cứu sống con bò khỏi lò mổ rồi đưa về nuôi dưỡng

Video 1 giờ 40 phút trước
Ô tô lộn nhiều vòng, đâm vào người đi xe đạp và cái kết thót tim

Ô tô lộn nhiều vòng, đâm vào người đi xe đạp và cái kết thót tim

Video 2 giờ 40 phút trước
Nỗi ám ảnh ít ai biết của nam diễn viên Trương Lăng Hách

Nỗi ám ảnh ít ai biết của nam diễn viên Trương Lăng Hách

Sao quốc tế 2 giờ 45 phút trước
Tai nạn thương tâm, ô tô bị đá đè trúng khiến 13 người tử vong

Tai nạn thương tâm, ô tô bị đá đè trúng khiến 13 người tử vong

Video 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 28/7/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/7/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Ba 28/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 28/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đi câu cá, cần thủ chứng kiến cảnh con cá đuối gai độc sinh con trên cạn khi mới bị bắt

Đi câu cá, cần thủ chứng kiến cảnh con cá đuối gai độc sinh con trên cạn khi mới bị bắt

Video 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/7/2026, 3 con giáp Thịnh vượng giàu có, làm ăn khấm khá, sống đời thảnh thơi, đổi vận phú quý hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/7/2026, 3 con giáp Thịnh vượng giàu có, làm ăn khấm khá, sống đời thảnh thơi, đổi vận phú quý hanh thông

Tử vi thứ Ba 28/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 28/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 27/7/2026, 3 con giáp Thần Tài trải chiếu lộc, sự nghiệp hanh thông, đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 27/7/2026, 3 con giáp Thần Tài trải chiếu lộc, sự nghiệp hanh thông, đếm tiền không xuể, tiêu hoài không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khi vừa bước ra khỏi tòa án, tôi thấy vợ ngồi sụp xuống nôn khan bên đường và sự thật bất ngờ

Khi vừa bước ra khỏi tòa án, tôi thấy vợ ngồi sụp xuống nôn khan bên đường và sự thật bất ngờ

Chồng xuất khẩu lao động bỗng "mất tích", ngày anh trở về tôi chưa kịp cười đã vội khóc tức tưởi

Chồng xuất khẩu lao động bỗng "mất tích", ngày anh trở về tôi chưa kịp cười đã vội khóc tức tưởi

Đưa bạn gái về nhà, tôi "đứng hình" khi vừa mở cửa đã 2 người giữa phòng khách

Đưa bạn gái về nhà, tôi "đứng hình" khi vừa mở cửa đã 2 người giữa phòng khách

Ba năm kết hôn chưa có con, tôi quyết định ly hôn vì lý do này

Ba năm kết hôn chưa có con, tôi quyết định ly hôn vì lý do này

Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, tôi bối rối khi phát hiện sự thật đằng sau

Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, tôi bối rối khi phát hiện sự thật đằng sau

Nhập viện 2 lần trong tháng đầu tiên kết hôn, bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt

Nhập viện 2 lần trong tháng đầu tiên kết hôn, bác sĩ khuyên nên ly hôn càng sớm càng tốt