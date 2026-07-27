Mặc blouse, giả 'bác sĩ 20 năm kinh nghiệm' để lừa bệnh nhân, thu hàng tỷ đồng

Đời sống 27/07/2026 09:46

Đối tượng Hoàng Trọng Nguyên, (SN 1988), quê Thái Nguyên, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố về tội Lừa dối khách hàng, ngày 25/7.

Theo thông tin VTC News, sáng 26/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Trọng Nguyên (SN 1988, trú tại xóm Tân Thái, xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) về tội Lừa dối khách hàng.

Trước đó, ngày 9/7, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt Anh Đức (địa chỉ tại thôn Trần Phú, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) do Nguyên làm chủ đang thực hiện khám, điều trị nha khoa cho 3 bệnh nhân, không có bác sĩ phụ trách chuyên môn kỹ thuật nhưng đã giả danh bác sĩ để khám, chữa các bệnh về nha khoa.

Theo cơ quan công an, để tạo uy tín và lấy lòng tin của khách hàng, Nguyên sử dụng tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh bản thân cùng các nhân viên mặc áo blouse trắng, kèm những nội dung quảng cáo như: “Bác sĩ thực hiện với 20 năm kinh nghiệm”, “Bác sĩ trực đầy đủ”.

Mặc blouse, giả 'bác sĩ 20 năm kinh nghiệm' để lừa bệnh nhân, thu hàng tỷ đồng - Ảnh 1
Đối tượng Hoàng Trọng Nguyên, (SN 1988). Ảnh: VTC News. 

Ngoài ra, trên các phiếu khám bệnh cấp cho khách hàng, Nguyên cũng tự ghi chức danh “bác sĩ” để tạo uy tín, niềm tin từ khách hàng.

Theo VNExpress, hiện, cơ quan điều tra đã làm việc với 18 khách hàng, xác định phòng khám Đức Anh đã thu lợi bất chính 400 triệu đồng. Nguyên còn khai nhận từ năm 2023 đến nay đã giả danh bác sĩ khám, chữa bệnh cho nhiều người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân chỉ nên khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế được cấp phép, có đội ngũ bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định; thận trọng trước những nội dung quảng cáo trên mạng xã hội để tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và quyền lợi.

Những người từng khám, điều trị tại phòng khám răng - hàm - mặt Anh Đức và cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm có thể liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn (Đại úy Hoàng Văn Sinh - Điều tra viên SĐT: 0912.492.133) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

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