Bắt tạm giam ông chủ chuỗi Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam với cáo buộc lừa đảo

Sau khi tiến hành điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Hồ Ngọc Tiên Trung (52 tuổi) lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín; chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản để khách hàng tin tưởng thanh toán.

Theo thông tin báo Lao Động , ngày 1.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, bị can Trung còn lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt; trong đó doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ vào hồ sơ kê khai thuế. Trung thông qua Đàm Thị Bích Hằng (52 tuổi) và các cá nhân liên quan kê khai doanh thu thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.

Sau đó, Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn (28 tuổi) và các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp để chế tác thay thế loại phôi đã cam kết, đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi gian dối.

Khởi tố, bắt tạm giam ông chủ chuỗi Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam. Ảnh: Báo VietNamNet.

Ngày 11.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Ngọc Tiên Trung về cả hai tội danh nêu trên;

Thái Hữu Văn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự;

Đàm Thị Bích Hằng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống các phòng khám của Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là người bị hại trong vụ án.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo thông tin báo VietNamNet, Hồ Ngọc Tiên Trung được dư luận biết đến là nguyên đơn trong vụ án hủy việc kết hôn trái pháp luật, ly hôn và tranh chấp tài sản với vợ là bà Ngọc Anh. Vụ án được tòa án thụ lý từ tháng 3/2015 nhưng hơn 10 năm sau mới được đưa ra xét xử do các bên nhiều lần thay đổi yêu cầu khởi kiện, phát sinh yêu cầu phản tố...

Theo hồ sơ vụ án dân sự, khối tài sản tranh chấp được xác định có giá trị khoảng 1.200 tỷ đồng, trong đó có hệ thống Công ty Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Trước đó, ngày 22/5, cùng thời điểm tòa án đưa vụ án ly hôn ra xét xử, nhiều tổ công tác của Bộ Công an đồng loạt làm việc tại các cơ sở thuộc hệ thống Công ty Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam ở TPHCM, Lâm Đồng, Khánh Hòa... Trong thời gian lực lượng chức năng kiểm tra, làm việc, các phòng khám này tạm dừng hoạt động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Phòng 4 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, TP Đà Nẵng và các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Gia Lai để giải quyết theo quy định của pháp luật.