Bé trai 2 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư tay 'hãy nuôi con tôi như con đẻ'

Đời sống 01/07/2026 16:28

Ngày 1/7, Công an xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân của bé trai sơ sinh 2 ngày tuổi, nặng khoảng 2,9 kg, không có giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác xác định nhân thân của trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 1/7, thông tin từ Công an xã Quốc Việt, tỉnh Lạng Sơn, tối qua, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đơn vị tiếp nhận tin báo của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Nà Nạ về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân thuộc thôn Nà Nạ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quốc Việt đã phối hợp với chính quyền địa phương và trạm y tế xã đưa trẻ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Bé trai cân nặng khoảng 2,9kg, bên trong áo có tờ giấy ghi nội dung: "Tôi hoàn cảnh rất khó khăn, không thể nuôi con tôi đến lúc trưởng thành. Bây giờ cũng như sau này, ai hữu duyên nhận con tôi sinh ngày 29/6/2026. Tôi rất mong người nuôi con trai tôi như con đẻ, tôi xin chân thành cảm ơn". Ngoài ra, bé trai không có giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác xác định nhân thân của trẻ.

Qua thăm khám ban đầu, trẻ có sức khỏe ổn định, các chỉ số sinh tồn bình thường.

Bé trai 2 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư tay 'hãy nuôi con tôi như con đẻ' - Ảnh 1
Bé trai sơ sinh 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, công an xã đang phối hợp thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của trẻ. Đề nghị cha, mẹ đẻ hoặc người thân của trẻ khẩn trương liên hệ với UBND xã Quốc Việt để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Trường hợp hết thời hạn thông báo mà không có người đến nhận, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối với trẻ.

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