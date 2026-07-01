TIN MỚI: Bão số 1 sắp hình thành, 70% khả năng di chuyển vào vịnh Bắc Bộ

Đời sống 01/07/2026 15:46

Vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; dự báo đêm 2/7 sang ngày 3/7 có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 1).

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết, đến 13h ngày 1/7, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển. Đến 13h ngày 2/7, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Đông Nam và có khả năng mạnh lên thành bão số 1. Khi đó, cường độ bão đạt cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h. Đến 13h ngày 3/7, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) và có khả năng mạnh thêm lên cấp 8-9, giật cấp 12.

Trong khoảng từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão duy trì hướng di chuyển Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, theo số liệu dự báo hiện tại, có khoảng 70% khả năng bão di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ vào ngày 4/7.

Ông Khiêm cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và khả năng mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-3m, riêng khu vực gần tâm áp thấp nhiệt đới cao 3-4 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nêu trên có nguy cơ chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

TIN MỚI: Bão số 1 sắp hình thành, 70% khả năng di chuyển vào vịnh Bắc Bộ - Ảnh 1
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, có thể mạnh lên thành bão số 1

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, Cục Khí tượng Thủy văn dự báo, trong thời gian 30/6-1/7 trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, nối với một vùng áp thấp ở khu vực miền Trung Philippines.

Từ ngày 2/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Khu vực biển Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 3m. Vùng mưa dông mạnh có khả năng mở rộng lên các vùng biển phía Bắc.

Cục Khí tượng Thủy văn cho rằng từ ngày 4/7 tới 7/7 ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

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