Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ ôm con nhỏ có ý định tự tử

Đời sống 18/08/2026 16:25

Ngày 18/8, Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) cho biết, cán bộ công an xã này vừa phối hợp với người dân ngăn chặn kịp thời một người phụ nữ có ý định ôm con nhỏ lên cầu vượt tự tử.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 18/8, Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) cho biết, cán bộ công an xã này vừa phối hợp với người dân ngăn chặn kịp thời một người phụ nữ có ý định ôm con nhỏ lên cầu vượt tự tử.

Trước đó vào hoảng 18h ngày 17/8, Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ bế theo con nhỏ có ý định lên cầu vượt đường N5 để tự tử.

Nhận được tin báo, công an xã Thần Lĩnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại cầu vượt N5, cán bộ làm nhiệm vụ phát hiện người phụ nữ đang ôm con nhỏ đứng sát thành cầu, có biểu hiện tâm lý bất thường.

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Người phụ nữ cùng con nhỏ được an toàn sau khi lực lượng chức năng và người dân kịp thời hỗ trợ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VOV, trước tình huống nguy hiểm, cán bộ công an cùng người dân bình tĩnh tiếp cận, động viên, thuyết phục người phụ nữ từ bỏ ý định. Sau một thời gian vận động, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn hành động nguy hiểm, đưa cả hai mẹ con đến nơi an toàn.

Qua xác minh, người phụ nữ được xác định là chị N.T.H. (25 tuổi, trú tại xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An).

Sau khi được trấn an và ổn định tâm lý, chị H. cùng con nhỏ được Công an xã Thần Lĩnh đưa về trụ sở, chờ người thân đến đón.

Đến khoảng 20h cùng ngày, hai mẹ con được gia đình đón về nhà an toàn.

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