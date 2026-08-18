Giá vàng hôm nay, ngày 18/8/2026: Vàng miếng SJC tăng 600 nghìn, tiến sát 145 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Theo thông tin báo VietNamNet , mở cửa phiên giao dịch hôm nay (18/8), vào lúc 8h33', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Ngày 17/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức kết hôm qua, được giao dịch ở mức 141,8-145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt thêm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 141,8-145,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,7-143,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 141,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới tăng trở lại sau đà rớt mạnh đêm 17.8. Kim loại quý thêm 7 USD mỗi ounce, lên 4.425 USD. Vàng tăng giá do đồng đô la Mỹ yếu hơn và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi suất thấp hơn đã hỗ trợ kim loại quý ngay cả khi giá dầu thô tăng đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc lên và gây áp lực lên thị trường chứng khoán. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng lên gần 4,73% khi giá dầu thô tăng mạnh, khiến kênh lãi suất đối với vàng trở nên phức tạp khi đồng đô la yếu hơn và khả năng Fed tăng lãi suất thấp hơn hỗ trợ kim loại này, trong khi lợi suất cao hơn hạn chế đà tăng.

Eo biển Hormuz vẫn là kênh địa chính trị quan trọng dẫn đến nguồn cung dầu mỏ, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu phòng thủ. Các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran vẫn bế tắc, lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển giảm mạnh vào cuối tuần và Iran chưa đồng ý nối lại đàm phán với Washington. Riêng Tehran cho biết họ sắp đạt được thỏa thuận với Oman về tuyến đường vận chuyển, nhưng Mỹ không tham gia các cuộc đàm phán đó và tiếp tục nhấn mạnh việc đi lại không hạn chế. Đối với vàng, tác động vẫn là hai chiều: rủi ro vận chuyển và đồng đô la yếu hơn hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, trong khi giá dầu thô cao hơn duy trì áp lực lạm phát và ngăn cản sự giảm mạnh lợi suất trái phiếu kho bạc.