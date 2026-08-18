Thời tới cản không kịp, sau ngày 18/8, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 18/08/2026 09:00

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn có cơ hội thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay sau ngày 18/8 này nhé!

Con giáp tuổi Mão

Sau ngày 18/8, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão nhận được sự ưu ái của lãnh đạo trong ngày hôm nay. Bạn được giao cho những nhiệm vụ quan trọng giúp khẳng định vị thế hoặc được cấp trên đích thân chỉ dẫn cho những điều còn chưa hiểu rõ. Hãy nhắc nhở mình không ngừng cố gắng để không phụ lòng tin tưởng của cấp trên. Khi phải bắt tay giải quyết những công việc mới, bạn cũng chớ nên quá lo lắng.

Thời tới cản không kịp, sau ngày 18/8, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Con giáp này luôn nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ của người thân trong gia đình. Cũng nhờ vậy, bản mệnh thêm tin tưởng vào bản thân và sẵn sàng thử thách trong những công việc hoàn toàn mới.

Con giáp tuổi Ngọ

Sau ngày 18/8, con đường sự nghiệp của tuổi Ngọ cũng được trải hoa hồng. Bằng kiến thức và kinh nghiệm phong phú, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với cấp trên nhờ cách giải quyết vấn đề thông minh và khéo léo. Thời gian này bản mệnh tiền bạc dư dả, đặc biệt là với những người làm nghề tự do. Công sức bản mệnh bỏ ra đã giúp bản mệnh gặt hái được thành quả xứng đáng.

Thời tới cản không kịp, sau ngày 18/8, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các cặp đôi có thể sẽ đi đến quyết định quan trọng thay đổi cuộc đời mình. Nếu tình cảm đã chín muồi, hai người cảm thấy đã đủ hiểu về nhau, mong muốn được ở bên nhau thì hãy nhanh chóng tính đến chuyện tương lai.

Con giáp tuổi Thân

Sau ngày 18/8, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Thân làm ăn kinh doanh có thể ký kết hợp đồng với những đối tác triển vọng. Bạn luôn nhanh chóng nắm bắt xu hướng nên thường kiếm về một khoản bộn tiền. Người làm công ăn lương nên mạnh dạn nêu ý kiến, quan điểm của mình. Có những khi những góp ý tưởng chừng nhỏ bé của bạn lại khiến cả tập thể phải thay đổi. Do đó, hãy luôn tự tin vào bản thân, bạn có thể góp phần thúc đẩy tập thể tiến xa hơn nữa. 

Thời tới cản không kịp, sau ngày 18/8, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, con giáp này không muốn níu kéo thứ tình cảm đã không còn được thắm thiết như thuở ban đầu. Bạn chấp nhận chia tay nếu hai người đã trở nên lạnh nhạt. Tưởng đây là một cái kết buồn, song bạn lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai, thứ Ba 18/8/2026, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Đúng ngày mai, thứ Ba 18/8/2026, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn trở thành con cưng Thần Tài, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà vào đúng ngày mai, thứ Ba 18/8/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 1 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 2 giờ 56 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 3 giờ 56 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 4 giờ 56 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 5 giờ 56 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ