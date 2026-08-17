Vương Tổ Hiền phản hồi việc hình ảnh của cô được sử dụng để phát triển AI

Sao quốc tế 17/08/2026 18:15

Sau hơn 2 thập kỷ rời xa ánh đèn sân khấu, Vương Tổ Hiền bất ngờ xuất hiện trở lại trước công chúng. Ngày 15.8, nữ diễn viên 59 tuổi có mặt tại Quảng Châu (Trung Quốc) để chia sẻ về quyết định gây chú ý thời gian qua: cấp phép sử dụng hình ảnh của mình cho công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Vương Tổ Hiền từng được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân châu Á”, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng, đặc biệt là Thiện nữ u hồn. Dù đã rời showbiz từ lâu, hình ảnh của cô vẫn được khán giả nhắc đến như một biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ.

Tháng trước, thông tin Vương Tổ Hiền đồng ý cấp phép sử dụng hình ảnh AI của bản thân trong giai đoạn khoảng 20-30 tuổi cho mục đích thương mại đã thu hút sự quan tâm. Cô được cho là nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) đầu tiên cấp phép toàn diện hình ảnh khuôn mặt để ứng dụng AI.

Vương Tổ Hiền phản hồi việc hình ảnh của cô được sử dụng để phát triển AI - Ảnh 1

Tại sự kiện ở Quảng Châu, Vương Tổ Hiền lần đầu trực tiếp chia sẻ lý do cô chấp nhận dự án này. Nữ diễn viên cho biết bản thân từng yêu thích trò chơi điện tử khi còn trẻ và muốn thông qua thế giới game để kết nối với thế hệ khán giả trẻ.

Dự án lần này là phim ngắn kỹ thuật số Thiến ảnh, thuộc hệ sinh thái IP của game Thiên hạ. Trong tác phẩm, hình ảnh Vương Tổ Hiền được tái hiện bằng công nghệ AI, trong khi phần lồng tiếng do Tô Bách Lệ đảm nhiệm.

Nữ diễn viên thừa nhận lần đầu nhìn thấy hình ảnh kỹ thuật số của chính mình, cô cảm thấy rất bất ngờ. Đặc biệt, sự chuyển đổi từ mái tóc đen sang tóc bạc khiến Vương Tổ Hiền cảm nhận rõ dấu vết của thời gian. Cô ví trải nghiệm này giống như chứng kiến cuộc đời của mình cách nhau một khoảng thời gian rất dài.

Với Vương Tổ Hiền, việc ứng dụng AI không chỉ nhằm đưa hình ảnh thời trẻ trở lại màn ảnh. Cô xem đây là cách để một hình tượng từng nằm trong ký ức của khán giả có thể kết nối với hiện tại bằng phương tiện mới.

Vương Tổ Hiền phản hồi việc hình ảnh của cô được sử dụng để phát triển AI - Ảnh 2

Nữ diễn viên cho biết cô yêu thích những điều mới mẻ nhưng đồng thời cũng trân trọng những giá trị cũ. Theo cô, công nghệ có thể mở ra thêm nhiều cách thưởng thức và thể hiện các tác phẩm kinh điển.

Đáng chú ý, Vương Tổ Hiền nhấn mạnh quan điểm về mối quan hệ giữa con người và AI: “Chúng ta sử dụng AI, chứ không phải để AI sử dụng chúng ta”. Theo nữ diễn viên, công nghệ có thể tạo thêm lựa chọn cho khán giả, nhưng con người vẫn phải là bên chủ động quyết định cách sử dụng, nội dung muốn truyền tải và giới hạn của công nghệ.

Sau nhiều năm vắng bóng, màn xuất hiện của Vương Tổ Hiền vì thế không phải để trở lại đóng phim, mà là một lần thử nghiệm với công nghệ mới. Qua đó, “đệ nhất mỹ nhân châu Á” cũng cho thấy cách nhìn cởi mở của cô trước sự giao thoa giữa những giá trị kinh điển và thế giới hiện đại.

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Nhan sắc tuổi đôi mươi của Vương Tổ Hiền được AI hồi sinh, khiến khán giả xuýt xoa

Sau hơn hai thập kỷ rời xa ánh đèn sân khấu, cái tên Vương Tổ Hiền bất ngờ trở thành tâm điểm của làng giải trí Hoa ngữ. Không phải vì tái xuất trong một bộ phim mới, mà bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã đưa biểu tượng nhan sắc của thập niên 1980-1990 trở lại màn ảnh với diện mạo tuổi đôi mươi gần như hoàn hảo.

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