Đạo diễn Hong Kong tiết lộ lý do mỹ nhân Vương Tổ Hiền rời showbiz

Cụ thể, đạo diễn nổi tiếng cho hay thời điểm Vương Tổ Hiền quyết định giải nghệ là khi ngành điện ảnh Hong Kong xuống dốc, hãng Thiệu Thị (hãng chế tác phim đầu tiên và lớn nhất xứ Hương Cảng thời điểm đó) cũng ngừng sản xuất phim.

Đạo diễn Vương Tinh gây xôn xao khi tiết lộ những chuyện ít ai biết về Vương Tổ Hiền. Nhắc đến lý do nữ diễn viên "tháo chạy" khỏi showbiz khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Vương Tinh tiết lộ cô khi ấy vừa gặp giai đoạn điện ảnh suy thoái, lại chịu cú sốc tâm lý liên quan tới chuyện tình cảm.

Ngoài ra, Vương Tổ Hiền khi ấy còn đang hẹn hò với một người đàn ông. Thế nhưng, đường tình của cô không được suôn sẻ khi một vị trưởng bối phía gia đình bạn trai buông lời chỉ trích rất nặng nề, khiến nữ diễn viên cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương sâu sắc. Điều ấy khiến Vương Tổ Hiền quyết định chia tay và sang Canada sinh sống, mong được bắt đầu lại cuộc đời, không muốn bị ai nhắc lại chuyện cũ.

Vương Tinh cũng nói thêm rằng về sau, Vương Tổ Hiền trở nên mệt mỏi và chán nản với công việc diễn xuất. Dù từng được tôn là “đệ nhất mỹ nhân màn ảnh”, cô lại cho rằng hình ảnh trên vô tuyến chỉ là ảo, mong muốn trở về với đời sống thật. Ngay cả khi có đạo diễn nổi tiếng quốc tế sẵn sàng chi bội tiền mời tái xuất, Vương Tổ Hiền vẫn từ chối.

Chia sẻ của Vương Tinh khiến dư luận xôn xao bàn tán. Phần đông khán giả cho rằng người bạn trai được nhắc tới chính là doanh nhân Lâm Kiến Nhạc - mối tình nổi tiếng năm xưa của Vương Tổ Hiền. Khi đó, Lâm Kiến Nhạc chỉ mới ly thân chứ chưa ly hôn, khiến gia đình doanh nhân vô cùng tức giận và từng công khai mỉa mai nữ diễn viên.

Ở Canada, Vương Tổ Hiền bắt đầu một cuộc sống mới tự do, ít người chú ý, săm soi. Cô theo đạo Phật, thường tham gia các hoạt động phát tâm của chùa, pháp hiệu là Hành Giác cư sĩ. Cô ít ra ngoài, kín tiếng đời tư và cũng rất ít về Hong Kong.

Diễn viên Vương Tổ Hiền từng được mệnh danh là ngọc nữ màn ảnh Hong Kong thập niên 1990, tên tuổi ghi dấu với nhiều bộ phim như Thiện nữ u hồn, Câu chuyện Thượng Hải, Thần bài, Phan Kim Liên...