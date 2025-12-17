Thực hư thông tin kêu gọi giúp 'mẹ đơn thân mang song thai'

Ngay sau khi nắm thông tin, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương đã tiến hành xác minh trực tiếp tại khoa điều trị, làm việc với sản phụ, người nhà và rà soát hồ sơ y tế. Kết quả xác minh cho thấy, nhiều thông tin được lan truyền trên mạng xã hội không đúng với thực tế điều trị và hoàn cảnh của người bệnh.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 17/12, Bệnh viện Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của một cá nhân tên Phan Thông Hưng kêu gọi hỗ trợ cho sản phụ Nguyễn Thị Minh Hạnh (sinh năm 2004, ngụ thôn Thuận Nghĩa, xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng), trong đó công khai thông tin cá nhân và hình ảnh điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương.

Bệnh viện cũng cho biết, sản phụ mang đơn thai, không có trường hợp thai lưu như thông tin đăng tải. Trẻ sơ sinh có vấn đề về đường ruột và đang được theo dõi dị tật bẩm sinh. Về hoàn cảnh kinh tế, sản phụ không thuộc diện đặc biệt khó khăn và đã lựa chọn sinh dịch vụ theo quy định.

Cụ thể, sản phụ Nguyễn Thị Minh Hạnh không phải là mẹ đơn thân mà hiện đang chung sống với chồng, có đăng ký kết hôn hợp pháp và được gia đình trực tiếp chăm sóc trong thời gian điều trị. Bệnh viện xác nhận không có tình huống “báo động đỏ” liên quan đến ca bệnh; sản phụ được phẫu thuật lấy thai vào đêm 16/12/2025 và đến sáng 17/12/2025 tình trạng sức khỏe ổn định.

Một trong những bài viết trên mạng kêu gọi giúp đỡ bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, liên quan đến chi phí điều trị, khi nhập viện ngày 11/12, sản phụ đã nộp tạm ứng viện phí 10 triệu đồng; ngày 14/12 nộp thêm 25 triệu đồng và ngày 16/12 tiếp tục nộp 70 triệu đồng vào tài khoản thanh toán viện phí. Tuy nhiên, đến sáng 17/12 tổng chi phí điều trị phát sinh mới là 19.701.810 đồng, trong khi tài khoản thanh toán đang có số dư 105 triệu đồng.

Bệnh viện cho biết thêm, trong sáng 17/12, trong quá trình công tác xác minh đang được tiến hành, bộ phận thu viện phí của Bệnh viện Hùng Vương đã phát hiện và từ chối một trường hợp có ý định nộp thêm 25 triệu đồng để tạm ứng chi phí điều trị cho trẻ sơ sinh, do phiếu đề nghị tạm ứng có dấu hiệu bị chỉnh sửa từ mức “2 triệu đồng” lên “25 triệu đồng”.

Theo Bệnh viện Hùng Vương, trong vụ việc này, việc cá nhân sử dụng tài khoản riêng để kêu gọi và tiếp nhận tiền ủng hộ cho người bệnh là không đúng với các quy định hiện hành. Đáng chú ý, người đăng tải thông tin đã đưa ra nhiều chi tiết không đúng sự thật, mang tính hư cấu, nhằm tạo dựng hoàn cảnh thương tâm để tác động đến tâm lý cộng đồng.

Bệnh viện Hùng Vương khẳng định, những thông tin sai lệch này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng trong hoạt động thiện nguyện. Bệnh viện cũng không loại trừ khả năng có sự liên quan của người bệnh trong việc cho phép sử dụng thông tin và hình ảnh cá nhân để tiếp nhận số tiền ủng hộ vượt xa chi phí điều trị thực tế.

Theo bệnh viện, trên thực tế, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận và điều trị cho nhiều người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất cần sự chung tay, hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng. Tuy nhiên, theo quy định, việc kêu gọi hỗ trợ trên các trang thông tin điện tử hoặc mạng xã hội chỉ do nhân viên công tác xã hội thực hiện; mọi khoản ủng hộ chỉ được tiếp nhận thông qua tài khoản chính thức của Hội Chữ thập đỏ bệnh viện hoặc tài khoản của bệnh viện dành riêng cho mục đích hỗ trợ người bệnh. Bệnh viện không sử dụng và không cho phép sử dụng tài khoản cá nhân để tiếp nhận tiền ủng hộ.

Trường hợp nhà hảo tâm có nguyện vọng gặp và trao hỗ trợ trực tiếp cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện, cần liên hệ trước với Phòng Công tác xã hội hoặc Hội Chữ thập đỏ bệnh viện để được hướng dẫn và bố trí nhân viên cùng đi, trừ các trường hợp người bệnh đang điều trị tại khu vực cách ly theo quy định.

Bệnh viện Hùng Vương cho biết, đơn vị có quy định việc trao tiền hỗ trợ cho người bệnh đang điều trị tại các khoa phải được thực hiện theo nguyên tắc có sự tham gia của 3 bên gồm: Người bệnh, nhà hảo tâm và đại diện khoa điều trị hoặc nhân viên công tác xã hội hoặc hội viên Hội Chữ thập đỏ. Quá trình trao hỗ trợ được ghi nhận bằng hình ảnh nhằm hạn chế các rủi ro và phát sinh tình huống pháp lý về sau. Bệnh viện nghiêm cấm mọi trường hợp nhân viên bệnh viện nhận tiền ủng hộ thay cho người bệnh hoặc nhận hộ người bệnh khi không có sự tham gia hoặc chứng kiến của bên thứ 3.

Bệnh viện Hùng Vương trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động thiện nguyện cần thận trọng, chủ động xác minh thông tin để tránh bị lợi dụng, bảo đảm các nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng mục đích. Mọi thông tin liên quan, người dân có thể liên hệ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương hoặc Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương.