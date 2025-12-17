Bị thao túng tâm lý, nữ sinh cắt liên lạc với gia đình, tống tiền 200 triệu

Trước đó, khoảng 23h ngày 4-12, chị M. nhận được tin nhắn qua tài khoản Zalo của con gái với nội dung đe dọa, yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng, đồng thời cảnh báo không được báo cơ quan công an, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của cháu T..

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 11h ngày 5/12, đơn vị tiếp nhận tin báo khẩn cấp từ chị P.T.M. (trú tại khu Vĩnh Tân, phường Mạo Khê) về việc con gái là cháu N.T.T. (sinh năm 2005) rời khỏi nhà từ chiều 3-12 cùng xe máy điện và máy tính xách tay, không liên lạc được.

Đến khoảng 14h20 ngày 5-12, lực lượng công an phát hiện và tìm thấy cháu N.T.T. đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn khu Yên Trung, phường Mạo Khê trong tình trạng hoang mang, lo sợ.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của loại tội phạm "bắt cóc online" để tống tiền đang diễn biến phức tạp trên không gian mạng, Công an phường Mạo Khê khẩn trương báo cáo, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai ngay biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm nạn nhân.

Lực lượng công an kịp thời tiếp cận, giải cứu an toàn cháu T., đưa về trụ sở làm việc và bàn giao cho gia đình, qua đó ngăn chặn thành công hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Mạo Khê bàn giao thiếu nữ cho gia đình chị P.T.T.M - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, tại cơ quan công an, cháu N.T.T. cho biết trước đó đã nhận được cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo từ các đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát.

Các đối tượng thông báo cháu T. liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia.

Chúng yêu cầu cháu phải thuê phòng trọ ở một mình, cắt đứt liên lạc với gia đình, đồng thời cung cấp mật khẩu tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng để "phục vụ công tác xác minh".

Do quá lo sợ, cháu T. đã làm theo mọi yêu cầu, tạo điều kiện để các đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo, sau đó dùng tài khoản này nhắn tin đe dọa, tống tiền gia đình số tiền 200 triệu đồng.

Nhờ sự phát hiện nhanh chóng, vào cuộc quyết liệt, kịp thời của Công an phường Mạo Khê và Phòng Cảnh sát hình sự, vụ lừa đảo đã được ngăn chặn.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm "Vì nhân dân phục vụ" của lực lượng công an, gia đình chị P.T.M. đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc đối với lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Mạo Khê.

Qua vụ việc này, Công an phường Mạo Khê khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không nghe, không làm theo bất kỳ yêu cầu, hướng dẫn hay đe dọa nào của các đối tượng lạ trên không gian mạng, đặc biệt là cuộc gọi giả danh cơ quan bảo vệ pháp luật.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo công nghệ cao.