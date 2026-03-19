Châu Tấn khác lạ ở tuổi U60 sau tin đồn hẹn hò với bạn trai kém tuổi

Sao quốc tế 19/03/2026 11:00

Loạt ảnh thời trang mới của Châu Tấn nhanh chóng thu hút sự chú ý khi mang đến hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với phong cách quen thuộc trước đây.

Không còn bó buộc trong những thiết kế thanh lịch an toàn, nữ diễn viên Châu Tấn đã lựa chọn những bộ trang phục có cấu trúc lạ mắt, màu sắc nổi bật và cách tạo hình đậm tính trình diễn.

Trong một khung hình, cô xuất hiện với bộ suit trắng tối giản, mái tóc được vuốt gọn cùng thần thái lạnh lùng, toát lên vẻ đẹp cổ điển nhưng đầy quyền lực. Ở một set khác, Châu Tấn khoác lên mình chiếc váy tua rua chuyển động mạnh, kết hợp ánh sáng sân khấu tạo cảm giác như một màn trình diễn nghệ thuật đương đại. Sự tương phản giữa tĩnh và động, giữa cổ điển và hiện đại được cô thể hiện linh hoạt, cho thấy khả năng biến hóa hiếm có.

 

Châu Tấn khác lạ ở tuổi U60 sau tin đồn hẹn hò với bạn trai kém tuổi - Ảnh 1Châu Tấn khác lạ ở tuổi U60 sau tin đồn hẹn hò với bạn trai kém tuổi - Ảnh 2

Đáng chú ý, những thiết kế mà nữ diễn viên lựa chọn đều không dễ “mặc đẹp”. Từ trang phục đan móc nhiều chi tiết, váy tua rua nhiều lớp đến những bộ đồ mang cảm hứng Á Đông kết hợp phụ kiện oversized như mũ rộng vành, tất cả đều đòi hỏi người thể hiện phải có cá tính mạnh và thần thái ổn định. Đây cũng là lý do Châu Tấn luôn được xem là “nàng thơ” đặc biệt của nhiều nhà làm phim và giới thời trang.

Không chỉ gây ấn tượng ở hình ảnh, tinh thần dám thử nghiệm của Châu Tấn còn được phản ánh xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất. Cô không chạy theo những vai diễn dễ gây chú ý mà luôn lựa chọn nhân vật có chiều sâu tâm lý. Từ “Sông Tô Châu”, “Suy đoán của Lý Mễ” đến “Họa bì” hay “Như Ý truyện”, mỗi vai diễn đều là một thử thách mới, góp phần tạo nên vị thế vững chắc của cô trong làng điện ảnh Hoa ngữ.

Châu Tấn khác lạ ở tuổi U60 sau tin đồn hẹn hò với bạn trai kém tuổi - Ảnh 3Châu Tấn khác lạ ở tuổi U60 sau tin đồn hẹn hò với bạn trai kém tuổi - Ảnh 4

Chính sự lựa chọn này đã giúp Châu Tấn trở thành một trong số ít diễn viên đạt được các giải thưởng danh giá như Kim Mã, Kim Kê và Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Ở tuổi U60, điều khiến Châu Tấn được ngưỡng mộ không chỉ nằm ở nhan sắc trẻ trung mà còn ở cách cô đối diện với thời gian. Thay vì cố gắng giữ hình ảnh tuổi trẻ, nữ diễn viên chọn cách thích nghi và phát triển theo từng giai đoạn. Cô chấp nhận sự thay đổi, đồng thời biến nó thành lợi thế để khám phá những phong cách mới.

Tình trạng hiện tại của Châu Tấn ở tuổi 51

Tình trạng hiện tại của Châu Tấn ở tuổi 51

Vừa qua, Châu Tấn xuất hiện trong loạt ảnh mới với phong cách giản dị nhưng vẫn gây thiện cảm. Không trang điểm cầu kỳ hay lựa chọn trang phục nổi bật, cô giữ hình ảnh nhẹ nhàng, tự nhiên, đúng với tinh thần quen thuộc nhiều năm qua.

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