Châu Tấn từng từ chối vai diễn giúp Tân Chỉ Lôi đoạt giải LHP Venice

Sao quốc tế 08/09/2025 07:30

Tân Chỉ Lôi đang là cái tên hot nhất giới giải trí Trung Quốc sau khi giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Trung Quốc gọi là 'Ảnh hậu') của Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82, với vai diễn trong phim “The Sun Rises On Us All” (Mặt trời treo giữa bầu trời).

Tối 6/9, nghệ sĩ Trung Quốc được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Venice (Italy), nhờ thể hiện trong The Sun Rises On Us All (Nhật quải trung thiên). Người đẹp 39 tuổi nói như đang sống trong giấc mơ đã trở thành sự thật.

"Hơn 10 năm trước, tôi từng ba hoa rằng có ngày tôi sẽ đứng trên sân khấu lớn của thế giới, lúc đó tôi bị rất nhiều người chế giễu. Nhưng hôm nay tôi ở đây, tôi đã cạnh tranh với nhiều diễn viên quốc tế để đoạt giải thưởng này, tôi tự hào về bản thân", Tân Chỉ Lôi nói.

Thành công của Tân Chỉ Lôi được phần lớn khán giả nhận xét xứng đáng. Hàng chục nghìn người cho rằng "cô viết lại cục diện" trong cuộc đua sự nghiệp của các diễn viên nữ Trung Quốc thế hệ 8x.

Châu Tấn từng từ chối vai diễn giúp Tân Chỉ Lôi đoạt giải LHP Venice - Ảnh 1

Sau khi Tân Chỉ Lôi đạt tới đỉnh cao sự nghiệp với vai Mỹ Vân trong “Mặt trời treo giữa bầu trời”, truyền thông Trung Quốc tiết lộ, vai diễn này ban đầu nhắm tới Châu Tấn - 1 trong 4 nữ diễn viên được mệnh danh là “Tứ đại hoa đán” của Trung Quốc, nhưng Châu Tấn đã từ chối.

Biên kịch của phim xem chương trình "Hoa Tỷ Đệ" thấy tính cách Tân Chỉ Lôi hợp với vai Mỹ Vân, nên cuối cùng chọn Tân Chỉ Lôi làm nữ chính.

Châu Tấn từng từ chối vai diễn giúp Tân Chỉ Lôi đoạt giải LHP Venice - Ảnh 2

Điều đặc biệt là Tân Chỉ Lôi và Châu Tấn từng có mối duyên trong quá khứ khi cùng tham gia bộ phim cổ trang cung đấu đình đám “Như Ý truyện” năm 2018.

Khi đó, Châu Tấn đóng vai nữ chính Hoàng hậu Như Ý, và đối thủ đáng sợ nhất của Như Ý trong hậu cung chính là Gia quý phi Kim Ngọc Nghiên do Tân Chỉ Lôi đảm nhận.

Được mệnh danh là "Chiến thần Cao Ly", Gia Phi là “ác nữ” mưu mô, thâm độc và giết chóc nhiều bậc nhất trong hậu cung. Nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi gây ấn tượng mạnh mẽ với ánh mắt, thần thái sắc sảo, quyền uy. Tuy nhiên, thời điểm đó, vị thế của Tân Chỉ Lôi vẫn xếp dưới đàn chị Châu Tấn.

Châu Tấn từng từ chối vai diễn giúp Tân Chỉ Lôi đoạt giải LHP Venice - Ảnh 3

Sau 7 năm, khi Tân Chỉ Lôi giành giải Nữ chính xuất sắc nhất của Venice, công chúng cảm thán: “Cuối cùng Gia quý phi Kim Ngọc Nghiên cũng thắng thế trước Như Ý”.

 

Trong phim “Mặt trời treo giữa bầu trời”, Tân Chỉ Lôi đóng vai Mỹ Vân, xa cách người yêu cũ Bảo Thụ (Trương Tụng Văn) sau một tai nạn. 7 năm sau, họ tình cờ gặp lại, cùng đối mặt nỗi đau trong quá khứ.

Variety đánh giá, Tân Chỉ Lôi đã có màn thể hiện cuốn hút người xem cả trong những phân đoạn không dùng lời thoại. Cô bộc lộ cảm xúc và chiều sâu nội tâm qua biểu cảm gương mặt.

Tân Chỉ Lôi thắng 'Nữ chính xuất sắc' tại Liên hoan phim Venice 2025

Tân Chỉ Lôi thắng 'Nữ chính xuất sắc' tại Liên hoan phim Venice 2025

LHP Venice 2025 bế mạc tối 6/9 (giờ địa phương), Tân Chỉ Lôi được xướng tên chiến thắng hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với vai diễn Mỹ Vân trong phim "The Sun Rises on Us All".

Xem thêm
Từ khóa:   Tân Chỉ Lôi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tân Chỉ Lôi thắng 'Nữ chính xuất sắc' tại Liên hoan phim Venice 2025

Tân Chỉ Lôi thắng 'Nữ chính xuất sắc' tại Liên hoan phim Venice 2025

Triệu Lệ Dĩnh là lý do Tân Chỉ Lôi nhận đóng chính phim điện ảnh 'Tâm Sự Của Kiều Nghiên'?

Triệu Lệ Dĩnh là lý do Tân Chỉ Lôi nhận đóng chính phim điện ảnh 'Tâm Sự Của Kiều Nghiên'?

Phồn Hoa đại thắng, Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi 'nắm tay nhau' lên bìa tạp chí, thần thái sắc lạnh chẳng khác nào '3 chị đại'

Phồn Hoa đại thắng, Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi 'nắm tay nhau' lên bìa tạp chí, thần thái sắc lạnh chẳng khác nào '3 chị đại'

Triệu Lệ Dĩnh bị Tân Chỉ Lôi 'đàn áp' phiên vị trong phim mới vì lý do này

Triệu Lệ Dĩnh bị Tân Chỉ Lôi 'đàn áp' phiên vị trong phim mới vì lý do này

Nghi vấn Địch Thiên Lâm hẹn hò với Tân Chỉ Lôi nhưng không thừa nhận

Nghi vấn Địch Thiên Lâm hẹn hò với Tân Chỉ Lôi nhưng không thừa nhận

Gây chú ý sau 'Dữ Tấn Trường An', Tống Dật đáp trả nghi vấn 'dao kéo'

Gây chú ý sau 'Dữ Tấn Trường An', Tống Dật đáp trả nghi vấn 'dao kéo'

TIN MỚI NHẤT

Châu Tấn từng từ chối vai diễn giúp Tân Chỉ Lôi đoạt giải LHP Venice

Châu Tấn từng từ chối vai diễn giúp Tân Chỉ Lôi đoạt giải LHP Venice

Sao quốc tế 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', 'nam châm hút Tài Lộc', có Phúc có Phần, giàu sang sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', 'nam châm hút Tài Lộc', có Phúc có Phần, giàu sang sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Ba 9/9/2025, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Hóa ra nước hoa không chỉ thơm mà còn hợp phong thủy? Câu chuyện có thật của mình!

Hóa ra nước hoa không chỉ thơm mà còn hợp phong thủy? Câu chuyện có thật của mình!

Làm đẹp 1 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Ba 9/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Ba 9/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tiết lộ nguyên nhân người đàn ông sát hại bạn gái, phi tang thi thể dưới kênh

Tiết lộ nguyên nhân người đàn ông sát hại bạn gái, phi tang thi thể dưới kênh

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/9/2025, 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, tiền của gấp bội, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/9/2025, 3 con giáp có vận trình xuôi chèo mát mái, tiền của gấp bội, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 8/9/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng hôm nay, thứ Hai 8/9/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Cô gái tố bác sĩ nha khoa hành hung, đập phá tài sản ở TP.HCM

Cô gái tố bác sĩ nha khoa hành hung, đập phá tài sản ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
5 lợi ích tuyệt vời của xoài xanh đối với sức khỏe nhưng ít người biết

5 lợi ích tuyệt vời của xoài xanh đối với sức khỏe nhưng ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tòa nhà bất ngờ đổ sập do mưa lớn, 2 người tử vong, 7 người bị thương

Tòa nhà bất ngờ đổ sập do mưa lớn, 2 người tử vong, 7 người bị thương

Nâng vật liệu xây dựng lên đỉnh đồi, cáp treo bất ngờ bị đứt khiến 6 người tử vong

Nâng vật liệu xây dựng lên đỉnh đồi, cáp treo bất ngờ bị đứt khiến 6 người tử vong

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người phụ nữ, phi tang xác cách hiện trường 70km

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người phụ nữ, phi tang xác cách hiện trường 70km

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gây chú ý sau 'Dữ Tấn Trường An', Tống Dật đáp trả nghi vấn 'dao kéo'

Gây chú ý sau 'Dữ Tấn Trường An', Tống Dật đáp trả nghi vấn 'dao kéo'

Minh tinh Giang Tổ Bình tố bị chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp và quay clip

Minh tinh Giang Tổ Bình tố bị chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp và quay clip

Gia đình phẫn nộ trước tin đồn thất thiệt về đời tư cố diễn viên Từ Hy Viên

Gia đình phẫn nộ trước tin đồn thất thiệt về đời tư cố diễn viên Từ Hy Viên

Tân Chỉ Lôi thắng 'Nữ chính xuất sắc' tại Liên hoan phim Venice 2025

Tân Chỉ Lôi thắng 'Nữ chính xuất sắc' tại Liên hoan phim Venice 2025

Đạo diễn Hong Kong tiết lộ Thành Long 'ngủ sàn khách sạn, tự tay nắn mũi chấn thương'

Đạo diễn Hong Kong tiết lộ Thành Long 'ngủ sàn khách sạn, tự tay nắn mũi chấn thương'

Phim Phó Sơn Hải của Thành Nghị được dự đoán 'bạo hồng' trước giờ lên sóng

Phim Phó Sơn Hải của Thành Nghị được dự đoán 'bạo hồng' trước giờ lên sóng