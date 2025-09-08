Châu Tấn từng từ chối vai diễn giúp Tân Chỉ Lôi đoạt giải LHP Venice

"Hơn 10 năm trước, tôi từng ba hoa rằng có ngày tôi sẽ đứng trên sân khấu lớn của thế giới, lúc đó tôi bị rất nhiều người chế giễu. Nhưng hôm nay tôi ở đây, tôi đã cạnh tranh với nhiều diễn viên quốc tế để đoạt giải thưởng này, tôi tự hào về bản thân", Tân Chỉ Lôi nói.

Tối 6/9, nghệ sĩ Trung Quốc được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Venice (Italy), nhờ thể hiện trong The Sun Rises On Us All (Nhật quải trung thiên). Người đẹp 39 tuổi nói như đang sống trong giấc mơ đã trở thành sự thật.

Thành công của Tân Chỉ Lôi được phần lớn khán giả nhận xét xứng đáng. Hàng chục nghìn người cho rằng "cô viết lại cục diện" trong cuộc đua sự nghiệp của các diễn viên nữ Trung Quốc thế hệ 8x.

Sau khi Tân Chỉ Lôi đạt tới đỉnh cao sự nghiệp với vai Mỹ Vân trong “Mặt trời treo giữa bầu trời”, truyền thông Trung Quốc tiết lộ, vai diễn này ban đầu nhắm tới Châu Tấn - 1 trong 4 nữ diễn viên được mệnh danh là “Tứ đại hoa đán” của Trung Quốc, nhưng Châu Tấn đã từ chối.

Biên kịch của phim xem chương trình "Hoa Tỷ Đệ" thấy tính cách Tân Chỉ Lôi hợp với vai Mỹ Vân, nên cuối cùng chọn Tân Chỉ Lôi làm nữ chính.

Điều đặc biệt là Tân Chỉ Lôi và Châu Tấn từng có mối duyên trong quá khứ khi cùng tham gia bộ phim cổ trang cung đấu đình đám “Như Ý truyện” năm 2018.

Khi đó, Châu Tấn đóng vai nữ chính Hoàng hậu Như Ý, và đối thủ đáng sợ nhất của Như Ý trong hậu cung chính là Gia quý phi Kim Ngọc Nghiên do Tân Chỉ Lôi đảm nhận.

Được mệnh danh là "Chiến thần Cao Ly", Gia Phi là “ác nữ” mưu mô, thâm độc và giết chóc nhiều bậc nhất trong hậu cung. Nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi gây ấn tượng mạnh mẽ với ánh mắt, thần thái sắc sảo, quyền uy. Tuy nhiên, thời điểm đó, vị thế của Tân Chỉ Lôi vẫn xếp dưới đàn chị Châu Tấn.

Sau 7 năm, khi Tân Chỉ Lôi giành giải Nữ chính xuất sắc nhất của Venice, công chúng cảm thán: “Cuối cùng Gia quý phi Kim Ngọc Nghiên cũng thắng thế trước Như Ý”.

Trong phim “Mặt trời treo giữa bầu trời”, Tân Chỉ Lôi đóng vai Mỹ Vân, xa cách người yêu cũ Bảo Thụ (Trương Tụng Văn) sau một tai nạn. 7 năm sau, họ tình cờ gặp lại, cùng đối mặt nỗi đau trong quá khứ.

Variety đánh giá, Tân Chỉ Lôi đã có màn thể hiện cuốn hút người xem cả trong những phân đoạn không dùng lời thoại. Cô bộc lộ cảm xúc và chiều sâu nội tâm qua biểu cảm gương mặt.