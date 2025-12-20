Bình gas phát nổ ở gần cầu vượt Linh Xuân, xe bún riêu tan tành, khiến người đi đường hoảng hốt

Đời sống 20/12/2025 09:24

Trong lúc người phụ nữ bật bếp nấu nước dùng bán bún riêu trên đường ở TPHCM, bình gas bị rò rỉ, bốc cháy rồi bất ngờ phát nổ. Thời điểm trên, nhiều người đang di chuyển qua khu vực.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 19/12, Công an phường Linh Xuân, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ nổ bình gas khiến nhiều người khiếp vía.

Sáng cùng ngày, chị P.T.N, 34 tuổi, ngụ TPHCM, đẩy xe tự chế loại 3 bánh đi bán bún riêu ở vỉa hè đường Đỗ Mười, đoạn ngay cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân.

Bình gas phát nổ ở gần cầu vượt Linh Xuân, xe bún riêu tan tành, khiến người đi đường hoảng hốt - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ nổ. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Trên xe có bếp gas và bình gas loại 12 kg cùng nồi, dụng cụ nấu bún riêu. Trong lúc chị N. bật bếp nấu thì lửa bốc lên mạnh, bình gas phát nổ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, chị N. và một số người tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa bao trùm chiếc xe bún riêu. Khoảng 2 phút sau, trong lúc chị N. tạt nước dập lửa thì bất ngờ bình gas phát nổ, tạo ngọn lửa lớn, bắn thẳng ra đường.

Bình gas phát nổ ở gần cầu vượt Linh Xuân, xe bún riêu tan tành, khiến người đi đường hoảng hốt - Ảnh 2
Bình gas phát nổ, tạo ngọn lửa lớn, bắn thẳng ra đường.

Thời điểm này, ngoài chị N. còn có nhiều xe máy đang lưu thông cạnh vụ nổ nhưng may mắn tránh kịp, không xảy ra thương vong. Ít phút sau, vụ cháy được dập tắt. Tại hiện trường, toàn bộ xe tự chế, vật dụng cháy rụi, một cây xanh lớn bị cháy đen phần thân, lá chuyển màu vàng, vỉa hè ám đen.

Theo cơ quan chức năng phường Linh Xuân, bước đầu nhận định nguyên nhân gây cháy nổ do bình gas mini cũ.

Bình gas phát nổ ở gần cầu vượt Linh Xuân, xe bún riêu tan tành, khiến người đi đường hoảng hốt - Ảnh 3
Tại hiện trường, toàn bộ xe tự chế, vật dụng cháy rụi. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Sự việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người giật mình bởi sức công phá của bình gas.

Cháy nhà 3 tầng ở Quy Nhơn: Khói đen cuồn cuộn kèm tiếng nổ dữ dội

Cháy nhà 3 tầng ở Quy Nhơn: Khói đen cuồn cuộn kèm tiếng nổ dữ dội

Căn nhà 3 tầng ở trung tâm Quy Nhơn bốc cháy, thiêu rụi nhiều tài sản. Nguyên nhân vụ cháy nghi do chập điện.

