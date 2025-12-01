Kho hàng ở Đà Nẵng bốc cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn, cột khói cao hàng trăm mét

Đời sống 01/12/2025 16:45

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực xã Bà Nà gây ra tiếng nổ lớn.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 13h15 ngày 1/12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng kèm theo nhiều tiếng nổ lớn đã xảy ra tại kho chứa hàng ở xã Bà Nà (TP Đà Nẵng).

Kho hàng ở Đà Nẵng bốc cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn, cột khói cao hàng trăm mét - Ảnh 1Kho hàng ở Đà Nẵng bốc cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn, cột khói cao hàng trăm mét - Ảnh 2
Khói đen và lửa bao trùm khu vực kho hàng Ảnh minh họa: Internet

Đám cháy bùng phát tại khu vực thôn Thạch Nham Đông (xã Bà Nà). Ngọn lửa xuất phát từ một kho chứa nhiều container hàng hóa. Do bên trong chứa vật liệu dễ cháy, lửa lan rất nhanh, tạo thành cột khói đen khổng lồ bốc cao hàng trăm mét, bao trùm cả một vùng.

Người dân tại hiện trường cho biết liên tục nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, khu vực xảy ra hỏa hoạn là bãi đất trống nằm phía sau Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Vang, tách biệt với khu dân cư.

Kho hàng ở Đà Nẵng bốc cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn, cột khói cao hàng trăm mét - Ảnh 3Kho hàng ở Đà Nẵng bốc cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn, cột khói cao hàng trăm mét - Ảnh 4
Hiện chưa thống kê được mức độ thiệt hại - Ảnh: Báo Dân Việt

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã huy động 10 xe chữa cháy, 2 xe bồn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng phải lấy nước từ tuyến đường Trường Sơn và một hồ nước gần đó để triển khai dập lửa từ nhiều hướng.

Do khói đen dày đặc và nhiệt lượng lớn, các chiến sĩ phải sử dụng mặt nạ phòng độc và thiết bị chuyên dụng để tiếp cận tâm đám cháy. Công an cũng yêu cầu người dân hiếu kỳ rời khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.

