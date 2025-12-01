Ngày 1/12, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ (tỉnh Lai Châu) cho biết đã tìm thấy cháu S.T.D. (nữ sinh bị mất tích) sau 3 ngày tìm kiếm.

Trước đó, sáng 28/11, cháu D. (sinh ngày 12/6/2011), con ông Sùng A Dế và bà Hảng Thị Dế, trú tại bản Sân Bay, xã Sin Suối Hồ, đi học nhưng không về nhà.

Gia đình và người dân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đã báo Đồn Biên phòng.

Các lực lượng và người dân tìm thấy cháu Dở sau hơn 3 ngày mất tích - Ảnh: Báo Lai Châu

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau đó, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đã huy động lực lượng phối hợp cùng gia đình và Công an xã tìm kiếm tại các khu vực nương rẫy, nơi D.có thể lui tới.

Cháu S.T.D. được cho là có biểu hiện bệnh lý và từng bỏ nhà đi vào năm 2024, luôn sống khép kín.

Đến khoảng 9 giờ 20 phút ngày 1/12, lực lượng chức năng phát hiện cháu D. tại một khe nước ở bản Sân Bay.

Đơn vị đã cử quân y kiểm tra sức khỏe ban đầu cho D. Hiện sức khỏe tâm thần của D. chưa ổn định, cần tiếp tục được theo dõi.

