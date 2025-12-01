Người dân qua cầu kênh Một Tấn (TP.HCM) thì phát hiện nam thanh niên 18 tuổi tử vong bên cạnh xe máy, nghi va chạm với một ô tô chưa rõ loại.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đến trưa 1/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an phường Phú Hữu (thành phố Thủ Đức cũ) khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ một nam thanh niên được phát hiện tử vong giữa cầu kênh Một Tấn.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.N.L (18 tuổi, ở xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM).

Khoảng 10 giờ cùng ngày, các phương tiện lưu thông trên đường Võ Chí Công, hướng Khu công nghệ cao TP.HCM đi quận 7 cũ. Khi qua cầu kênh Một Tấn (phường Phú Hữu), người dân phát hiện anh L. nằm bất động trên cầu, cạnh bên là chiếc xe máy bị ngã sát lan can cầu.

Hiện trường tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lực lượng y tế sau đó có mặt xác định anh L. đã tử vong. Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường vụ việc. Tại hiện trường, bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận thi thể nạn nhân có dấu hiệu bị xe ô tô chèn qua người. Trong người nạn nhân có một giấy khám sức khỏe xin việc.

Hiện lực lượng công an truy tìm ô tô có liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường Sáng nay, người dân xã Bình Minh (Hà Nội) tá hỏa khi phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà. Khi được tìm thấy, cả 2 người chết trong tư thế quỳ gục trên tấm đệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truy-tim-tai-xe-o-to-tong-thanh-nien-i-xe-may-tu-vong-roi-bo-tron-747701.html