Truy tìm tài xế ô tô tông thanh niên đi xe máy tử vong rồi bỏ trốn

Đời sống 01/12/2025 14:29

Người dân qua cầu kênh Một Tấn (TP.HCM) thì phát hiện nam thanh niên 18 tuổi tử vong bên cạnh xe máy, nghi va chạm với một ô tô chưa rõ loại.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đến trưa 1/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an phường Phú Hữu (thành phố Thủ Đức cũ) khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ một nam thanh niên được phát hiện tử vong giữa cầu kênh Một Tấn.

 

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.N.L (18 tuổi, ở xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM).

Khoảng 10 giờ cùng ngày, các phương tiện lưu thông trên đường Võ Chí Công, hướng Khu công nghệ cao TP.HCM đi quận 7 cũ. Khi qua cầu kênh Một Tấn (phường Phú Hữu), người dân phát hiện anh L. nằm bất động trên cầu, cạnh bên là chiếc xe máy bị ngã sát lan can cầu.

Truy tìm tài xế ô tô tông thanh niên đi xe máy tử vong rồi bỏ trốn - Ảnh 1
Hiện trường tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lực lượng y tế sau đó có mặt xác định anh L. đã tử vong. Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường vụ việc. Tại hiện trường, bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận thi thể nạn nhân có dấu hiệu bị xe ô tô chèn qua người. Trong người nạn nhân có một giấy khám sức khỏe xin việc.

Hiện lực lượng công an truy tìm ô tô có liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Sáng nay, người dân xã Bình Minh (Hà Nội) tá hỏa khi phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà. Khi được tìm thấy, cả 2 người chết trong tư thế quỳ gục trên tấm đệm.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi Nam thanh niên tử vong

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi

Sau đêm nay, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Từ ngày 2/12 đến 12/12, 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn Tài Lộc, đạp ngay hố vàng, tương lai huy hoàng rực rỡ

Từ ngày 2/12 đến 12/12, 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn Tài Lộc, đạp ngay hố vàng, tương lai huy hoàng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp hứng trọn vận may, kéo được Thần Tài đến nhà trong tuần mới từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, cầu gì được nấy

Mừng 3 con giáp hứng trọn vận may, kéo được Thần Tài đến nhà trong tuần mới từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, cầu gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
'Nữ hoàng cổ trang' Triệu Nhã Chi bị kẻ biến thái lẻn vào phòng khách sạn?

'Nữ hoàng cổ trang' Triệu Nhã Chi bị kẻ biến thái lẻn vào phòng khách sạn?

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Trấn Thành bất ngờ công khai xin lỗi người yêu cũ: 'Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều...'

Trấn Thành bất ngờ công khai xin lỗi người yêu cũ: 'Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều...'

Hậu trường 1 giờ 56 phút trước
Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Sức khỏe 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 1/12/2025, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa Rồng cũng hoa Phượng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 1/12/2025, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa Rồng cũng hoa Phượng

Xe công nông trôi xuống dốc, 13 học sinh bị thương, Bệnh viện Quảng Ngãi báo động đỏ cấp cứu

Xe công nông trôi xuống dốc, 13 học sinh bị thương, Bệnh viện Quảng Ngãi báo động đỏ cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cô gái 22 tuổi mất tích sau câu nói với mẹ: 'Con đang phỏng vấn việc làm'

Cô gái 22 tuổi mất tích sau câu nói với mẹ: 'Con đang phỏng vấn việc làm'

Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng khiến dư luận phẫn nộ

Bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng khiến dư luận phẫn nộ

Gặp tai nạn trên đường đến trường, 3 học sinh thương vong

Gặp tai nạn trên đường đến trường, 3 học sinh thương vong

Giá vàng hôm nay, ngày 1/12/2025: Vừa mở cửa đã lập kỷ lục mới, SJC tăng vượt 155 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 1/12/2025: Vừa mở cửa đã lập kỷ lục mới, SJC tăng vượt 155 triệu đồng