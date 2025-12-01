Hình ảnh cuối cùng của nạn nhân tử vong do vướng dây cáp sà xuống đường

Đời sống 01/12/2025 10:41

Một phần diễn biến của vụ tai nạn này đã được camera an ninh nhà dân bên đường ghi lại vào khoảng 10 giờ 45 phút trưa ngày 30/11.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, ngày 30/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại xã Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp trước đó một ngày.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h45 sáng 29/11 trên đường Lộ Ngang, xã Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp. Theo camera an ninh của nhà dân hai bên đường ghi lại, thời điểm trên, một người đàn ông chạy xe máy trên đường Lộ Ngang thì bất ngờ bị vướng sợi dây cáp thòng thấp khiến cả người lẫn xe ngã xuống và trượt dài trên đường.

Mặc dù được người dân phát hiện và nhanh chóng đưa người đàn ông đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Hình ảnh cuối cùng của nạn nhân tử vong do vướng dây cáp sà xuống đường - Ảnh 1
Thời điểm ông S. bị té xuống đường do vướng dây cáp - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông N.T.S (44 tuổi), đang công tác tại trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp.

Tại hiện trường, sợi dây cáp màu đen bị đứt, một đầu còn dính vào trụ điện và hệ thống đèn đường.

Hiện vẫn chưa thể khẳng định sợi dây gây tai nạn là dây dẫn điện hay cáp viễn thông. Tuy nhiên theo ghi nhận tại hiện trường, rất nhiều loại dây sà thấp hai bên đường. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ.

