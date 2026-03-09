Do phát sinh mâu thuẫn, Bàn Văn Huấn đã đánh vào mặt, túm áo, kéo lê bạn gái là chị H.A.T. trong tư thế nằm ngửa trên đường bến phà Giải.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 9/3, Công an Hải Phòng đã có thông tin về vụ việc cô gái bị một người đàn ông kéo lê trên đường thu hút cộng đồng mạng xã hội mấy ngày nay. Theo đó, khoảng 7h ngày 8/3, Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) cùng chị H.A.T. (SN 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng) đi taxi Grab từ nơi ở của chị T. đến phà Giải, thuộc xã An Thành, TP Hải Phòng.

Hình ảnh vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Báo Dân Trí. Sau đó, cả hai đi bộ lên phà sang xã Hà Nam, TP Hải Phòng để đến nhà người quen. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, trên đường trở về, Huấn và chị T. phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Huấn dùng tay, chân đánh vào vùng mặt và túm áo kéo lê chị T. trong tư thế nằm ngửa trên đường khu vực bến phà Giải. Hậu quả, chị T. bị thương ở vùng mũi và hàm trái.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang phối hợp Công an xã An Thành lập hồ sơ, xử lý Bàn Văn Huấn theo quy định của pháp luật. Như trước đó báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 8/3, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh 1 cô gái bị kéo lê trên đường, miệng chảy máu, luôn mồm khóc và la hét. Đoạn clip được cho là xảy ra trên địa bàn xã An Thành, TP Hải Phòng. Đoạn clip này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đối tượng hành hung cô gái được xác nhận là Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Báo Người Lao Động. Theo nội dung clip, cô gái đi chân đất, mặc quần bò xanh, áo khoác màu nâu, bên trong mặc áo trắng bị một người đàn ông kéo lê trên đường trong tình trạng trang phục xộc xệch, trên mặt và áo có nhiều vết máu. Người đàn ông kéo lê cô gái mặc quần bò ngắn, áo khoác màu xám, yêu cầu cô gái đứng dậy. Tuy nhiên, cô gái không đứng dậy, người đàn ông này đã nắm áo cô gái rồi kéo lê cô trên đường mặc cho cô gái gào khóc. Còn cô gái thì cố khoanh tay trước ngực để che chắn, giữ cho áo khỏi tuột ra và nói "Tao bị ép buộc, từ giờ phút này tao không tự nguyện. Đánh đi".

