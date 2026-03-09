Dương Mịch nhận làn sóng phản đối nhanh chóng khi tham gia dự án phim này

Sao quốc tế 09/03/2026 16:07

Thông tin bộ phim hình sự kinh điển Trọng Án Lục Tổ chuẩn bị được làm lại đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Tuy nhiên, điều khiến khán giả tranh cãi không chỉ là kịch bản hay dàn ê-kíp mà còn là câu chuyện lựa chọn diễn viên.

Thông tin bộ phim hình sự kinh điển Trọng Án Lục Tổ chuẩn bị được làm lại đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Trong số những cái tên được cư dân mạng nhắc đến, Dương Mịch bất ngờ trở thành tâm điểm của làn sóng phản đối, khiến nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu đáng lo đối với nữ diễn viên đình đám của màn ảnh Hoa ngữ.

Theo kế hoạch được công bố ngày 5/3, phiên bản remake của Trọng Án Lục Tổ sẽ do Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kinh cùng một số công ty sản xuất lớn phối hợp thực hiện. Dự án dự kiến khởi quay trong quý II/2026 và chuyển bối cảnh từ Bắc Kinh sang Trùng Khánh. Tuy nhiên, dàn diễn viên chính vẫn chưa được công bố. Chính khoảng trống này đã khiến cộng đồng mạng bắt đầu đưa ra nhiều đề cử cho các vai quan trọng, đặc biệt là nhân vật nữ cảnh sát Quý Khiết.

Trong bản gốc, hình tượng Quý Khiết do Vương Thiến thể hiện được xem là một trong những nữ cảnh sát kinh điển của màn ảnh Trung Quốc. Nhân vật này nổi bật bởi sự mạnh mẽ, quyết đoán, gần gũi và rất "đời". Chính vì vậy, khi thảo luận về bản remake, khán giả đặc biệt quan tâm đến việc ai sẽ đủ sức kế thừa vai diễn mang tính biểu tượng này.

Một số cái tên được cộng đồng mạng đánh giá cao gồm những diễn viên thực lực như Tống Giai, Nhậm Tố Tịch hay là các gương mặt nổi tiếng với khả năng diễn xuất nội tâm mạnh mẽ. Ngược lại, khi có ý kiến đề xuất những ngôi sao lưu lượng như Dương Mịch tham gia dự án, làn sóng phản đối nhanh chóng xuất hiện.

Nhiều khán giả cho rằng dòng phim hình sự mang tính nghề nghiệp như Trọng Án Lục Tổ cần diễn viên có khả năng thể hiện sự chân thực và chiều sâu nhân vật. Việc lựa chọn các ngôi sao nổi tiếng với hình ảnh quá bóng bẩy hoặc gắn liền với những bộ phim thần tượng có thể khiến tác phẩm mất đi chất đời thường vốn là linh hồn của bản gốc. Thậm chí, một số ý kiến thẳng thắn cho rằng họ lo ngại việc sử dụng "diễn viên lưu lượng + filter làm đẹp" sẽ khiến bộ phim trở nên kém thuyết phục.

Trong bối cảnh đó, việc Dương Mịch bị nhắc tên với thái độ không mấy tích cực đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về hình ảnh hiện tại của nữ diễn viên. Từng là một trong những tiểu hoa hàng đầu Cbiz với loạt tác phẩm ăn khách, Dương Mịch sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong ngành giải trí. Tuy nhiên, vài năm gần đây, cô cũng liên tục đối mặt với những tranh luận xoay quanh diễn xuất và sự lựa chọn kịch bản.

Không ít khán giả cho rằng Dương Mịch đang mắc kẹt trong hình ảnh ngôi sao thương mại, khó tạo được sự tin tưởng khi tham gia những dự án đòi hỏi tính hiện thực cao. Đây cũng là lý do khiến mỗi khi tên cô xuất hiện trong các cuộc thảo luận về những bộ phim nghiêm túc hoặc thuộc thể loại chính kịch, phản ứng của công chúng thường khá nhạy cảm.

Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

