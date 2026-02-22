Dương Mịch và Lưu Thi Thi tái ngộ sau 17 năm, tương tác của cả hai 'gây bão' cõi mạng

Sao quốc tế 22/02/2026 12:30

Sau 17 năm, đây là lần đầu tiên hai nữ diễn viên hàng đầu của thế hệ 85 Lưu Thi Thi và Dương Mịch tái hợp trong một dự án điện ảnh, kể từ năm 2009.

Mới đây, tại sự kiện quảng bá phim điện ảnh “Kinh trập vô thanh” ở Bắc Kinh (Trung Quốc), chỉ một hành động “đưa micro” chưa đầy 5 giây của Lưu Thi Thi và Dương Mịch đã lập tức làm bùng nổ mạng xã hội. Dương Mịch bước nhanh lên sân khấu nhưng quên cầm micro, Lưu Thi Thi đứng cạnh thấy vậy lập tức quay lại lấy micro đưa cho cô. Màn phối hợp mượt mà này khiến cư dân mạng đồng loạt thốt lên “như được quay về thời Tiên kiếm kỳ hiệp 3”.

Sau 17 năm, đây là lần đầu tiên hai nữ diễn viên hàng đầu của thế hệ 85 tái hợp trong một dự án điện ảnh, kể từ năm 2009.

Dương Mịch và Lưu Thi Thi tái ngộ sau 17 năm, tương tác của cả hai 'gây bão' cõi mạng - Ảnh 1

Trước ống kính, cả hai diện áo khoác đen cá tính, đứng cạnh nhau với nhan sắc vẫn nổi bật như xưa. Nhưng điều thu hút hơn cả là sự ăn ý không cần nói thành lời - chỉ một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến fan “Thi Mịch” vỡ òa.

Người hâm mộ gọi khoảnh khắc này là minh chứng cho tình bạn “gặp lại trên đỉnh cao”, bởi họ đã đi cùng nhau suốt 16 năm.

Quay ngược về năm 2009, trong bộ phim “Tiên kiếm kỳ hiệp 3”, “Tuyết Kiến” (Dương Mịch thủ vai) và “Long Quỳ” (Lưu Thi Thi thủ vai) không chỉ là bạn diễn ăn ý mà ngoài đời cũng thân thiết như chị em. Khi ấy, họ thường xuyên tương tác, được xem là cặp bạn thân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, cùng với sự thăng tiến trong sự nghiệp và những tin đồn cạnh tranh, hai người dần xa cách, những lần xuất hiện chung dần ít đi.

Dương Mịch và Lưu Thi Thi tái ngộ sau 17 năm, tương tác của cả hai 'gây bão' cõi mạng - Ảnh 2Dương Mịch và Lưu Thi Thi tái ngộ sau 17 năm, tương tác của cả hai 'gây bão' cõi mạng - Ảnh 3

Nhưng tình bạn thật sự có lẽ chịu được thử thách của thời gian. Những năm gần đây, tín hiệu “phá băng” đã xuất hiện: họ nắm tay nhau tại lễ trao giải, ủng hộ phim mới của đối phương, thăm trường quay… Mỗi lần tương tác đều như xóa tan tin đồn bất hòa. Và đến lần này, trong bộ phim do Trương Nghệ Mưu đạo diễn, tên của họ một lần nữa sánh vai.

 

Mùa Tết Nguyên đán 2026 có sự góp mặt của phim gián điệp Kinh Trập Vô Thanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, hiện đang xếp thứ 3 doanh thu phòng vé với hơn 700 triệu nhân dân tệ. Đây là dự án điện ảnh đầu tiên của Trung Quốc khai thác đề tài an ninh quốc gia. Phim được kỳ vọng rất nhiều từ khi ra mắt bởi có sự quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long, Lôi Giai Âm, Dương Mịch và Lưu Thi Thi.

