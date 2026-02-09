Dương Mịch được minh oan giữa ồn ào tranh vị trí trung tâm với đồng nghiệp

Sao quốc tế 09/02/2026 13:20

Đêm hội Weibo luôn được xem là sự kiện giải trí quan trọng bậc nhất của làng giải trí Hoa ngữ, nơi quy tụ những gương mặt quyền lực nhất. Tuy nhiên, sự kiện năm 2026 đã trở thành một kỷ niệm buồn khó quên đối với minh tinh Dương Mịch. Khi cô cùng đàn chị Diêu Thần bước lên sân khấu để nhận giải thưởng 'Diễn viên Vinh dự của năm', một sự cố hy hữu chưa từng có trong lịch sử đã xảy ra ngay tại hội trường.

Tại Đêm hội Weibo 2026, tranh cãi về vị trí ngồi của 3 nghệ sĩ Tiêu Chiến, Dương Mịch và Tân Chỉ Lôi đã trở thành tâm điểm truyền thông. Trong đó, Dương Mịch bị một bộ phận khán giả đặt nghi vấn cố tình thay đổi bảng tên ghế, chiếm chỗ của Tiêu Chiến để giành vị trí trung tâm cùng “Ảnh hậu” Tân Chỉ Lôi.

Ngay khi sự kiện đang diễn ra, phòng làm việc của Dương Mịch bức xúc đến mức đăng bài bày tỏ sự ngỡ ngàng, tức giận, yêu cầu ban tổ chức Đêm hội Weibo phải lên tiếng giải thích.

Trước thái độ cứng rắn phía Dương Mịch, ban tổ chức đã đăng bài ngắn gọn, nhận trách nhiệm thuộc về nhân viên sơ sót trong quá trình kiểm tra ghế ngồi của nghệ sĩ.

Song, lời giải thích qua loa này chưa thể làm hài lòng công chúng. Vẫn có những nghi ngờ và những nhận định tiêu cực nhắm vào Dương Mịch.

Dương Mịch được minh oan giữa ồn ào tranh vị trí trung tâm với đồng nghiệp - Ảnh 1

Chiều 7/2, ban tổ chức Đêm hội Weibo một lần nữa lên tiếng giải thích rõ ràng về tranh cãi. Theo ban tổ chức, việc bố trí chỗ ngồi và bảng tên tại hội trường đã được hoàn tất chính xác theo phương án đã định từ buổi chiều ngày diễn ra sự kiện (ngày 5.2).

Nhưng trong quá trình rà soát lại sau đó, do hàng ghế thứ 2 ở khu trung tâm còn chỗ trống, nhân viên đã thao tác sai sót, điều chỉnh nhầm vị trí bảng tên của Tiêu Chiến và một số ghế khác ra phía ngoài, dẫn đến việc vị trí bảng tên bị thay đổi.

Sau khi phát hiện vấn đề, nhân viên đã lập tức chỉnh sửa ngay trong lúc sự kiện đang diễn ra.

Ban tổ chức nhấn mạnh: “Trong toàn bộ quá trình này, Dương Mịch và đội ngũ của mình không hề tham gia, can thiệp vào bất kỳ việc sắp xếp chỗ ngồi hoặc đặt bảng tên nào. Các thông tin lan truyền trên mạng liên quan đều không đúng sự thật”.

Dương Mịch được minh oan giữa ồn ào tranh vị trí trung tâm với đồng nghiệp - Ảnh 2Dương Mịch được minh oan giữa ồn ào tranh vị trí trung tâm với đồng nghiệp - Ảnh 3

Đêm hội Weibo trực tiếp gửi lời xin lỗi đến Tiêu Chiến, Dương Mịch, cùng tất cả nghệ sĩ và người hâm mộ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, người hâm mộ của các nghệ sĩ vẫn lên án sự thiếu chuyên nghiệp của Đêm hội Weibo. Nhiều ý kiến cho rằng, ban tổ chức cố tình tạo “chiêu trò” để fan các nghệ sĩ tranh cãi, tạo sức nóng cho sự kiện.

Thẩm Đằng 'gây sốt' mạng xã hội vì khoảnh khắc đỡ Dương Mịch

Khoảnh khắc Dương Mịch bước lên sân khấu nhận giải Queen tại Đêm hội Weibo 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ bởi danh hiệu danh giá mà còn vì phản ứng đầy bất ngờ của Thẩm Đằng.

