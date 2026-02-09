Dương Mịch được minh oan giữa ồn ào tranh vị trí trung tâm với đồng nghiệp

Ngay khi sự kiện đang diễn ra, phòng làm việc của Dương Mịch bức xúc đến mức đăng bài bày tỏ sự ngỡ ngàng, tức giận, yêu cầu ban tổ chức Đêm hội Weibo phải lên tiếng giải thích.

Tại Đêm hội Weibo 2026, tranh cãi về vị trí ngồi của 3 nghệ sĩ Tiêu Chiến, Dương Mịch và Tân Chỉ Lôi đã trở thành tâm điểm truyền thông. Trong đó, Dương Mịch bị một bộ phận khán giả đặt nghi vấn cố tình thay đổi bảng tên ghế, chiếm chỗ của Tiêu Chiến để giành vị trí trung tâm cùng “Ảnh hậu” Tân Chỉ Lôi.

Song, lời giải thích qua loa này chưa thể làm hài lòng công chúng. Vẫn có những nghi ngờ và những nhận định tiêu cực nhắm vào Dương Mịch.

Trước thái độ cứng rắn phía Dương Mịch, ban tổ chức đã đăng bài ngắn gọn, nhận trách nhiệm thuộc về nhân viên sơ sót trong quá trình kiểm tra ghế ngồi của nghệ sĩ.

Chiều 7/2, ban tổ chức Đêm hội Weibo một lần nữa lên tiếng giải thích rõ ràng về tranh cãi. Theo ban tổ chức, việc bố trí chỗ ngồi và bảng tên tại hội trường đã được hoàn tất chính xác theo phương án đã định từ buổi chiều ngày diễn ra sự kiện (ngày 5.2).

Nhưng trong quá trình rà soát lại sau đó, do hàng ghế thứ 2 ở khu trung tâm còn chỗ trống, nhân viên đã thao tác sai sót, điều chỉnh nhầm vị trí bảng tên của Tiêu Chiến và một số ghế khác ra phía ngoài, dẫn đến việc vị trí bảng tên bị thay đổi.

Sau khi phát hiện vấn đề, nhân viên đã lập tức chỉnh sửa ngay trong lúc sự kiện đang diễn ra.

Ban tổ chức nhấn mạnh: “Trong toàn bộ quá trình này, Dương Mịch và đội ngũ của mình không hề tham gia, can thiệp vào bất kỳ việc sắp xếp chỗ ngồi hoặc đặt bảng tên nào. Các thông tin lan truyền trên mạng liên quan đều không đúng sự thật”.

Đêm hội Weibo trực tiếp gửi lời xin lỗi đến Tiêu Chiến, Dương Mịch, cùng tất cả nghệ sĩ và người hâm mộ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, người hâm mộ của các nghệ sĩ vẫn lên án sự thiếu chuyên nghiệp của Đêm hội Weibo. Nhiều ý kiến cho rằng, ban tổ chức cố tình tạo “chiêu trò” để fan các nghệ sĩ tranh cãi, tạo sức nóng cho sự kiện.