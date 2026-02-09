Dương Mịch được minh oan giữa ồn ào tranh vị trí trung tâm với đồng nghiệp

Sao quốc tế 09/02/2026 13:20

Đêm hội Weibo luôn được xem là sự kiện giải trí quan trọng bậc nhất của làng giải trí Hoa ngữ, nơi quy tụ những gương mặt quyền lực nhất. Tuy nhiên, sự kiện năm 2026 đã trở thành một kỷ niệm buồn khó quên đối với minh tinh Dương Mịch. Khi cô cùng đàn chị Diêu Thần bước lên sân khấu để nhận giải thưởng "Diễn viên Vinh dự của năm", một sự cố hy hữu chưa từng có trong lịch sử đã xảy ra ngay tại hội trường.

Tại Đêm hội Weibo 2026, tranh cãi về vị trí ngồi của 3 nghệ sĩ Tiêu Chiến, Dương Mịch và Tân Chỉ Lôi đã trở thành tâm điểm truyền thông. Trong đó, Dương Mịch bị một bộ phận khán giả đặt nghi vấn cố tình thay đổi bảng tên ghế, chiếm chỗ của Tiêu Chiến để giành vị trí trung tâm cùng “Ảnh hậu” Tân Chỉ Lôi.

Ngay khi sự kiện đang diễn ra, phòng làm việc của Dương Mịch bức xúc đến mức đăng bài bày tỏ sự ngỡ ngàng, tức giận, yêu cầu ban tổ chức Đêm hội Weibo phải lên tiếng giải thích.

Trước thái độ cứng rắn phía Dương Mịch, ban tổ chức đã đăng bài ngắn gọn, nhận trách nhiệm thuộc về nhân viên sơ sót trong quá trình kiểm tra ghế ngồi của nghệ sĩ.

Song, lời giải thích qua loa này chưa thể làm hài lòng công chúng. Vẫn có những nghi ngờ và những nhận định tiêu cực nhắm vào Dương Mịch.

Dương Mịch được minh oan giữa ồn ào tranh vị trí trung tâm với đồng nghiệp - Ảnh 1

Chiều 7/2, ban tổ chức Đêm hội Weibo một lần nữa lên tiếng giải thích rõ ràng về tranh cãi. Theo ban tổ chức, việc bố trí chỗ ngồi và bảng tên tại hội trường đã được hoàn tất chính xác theo phương án đã định từ buổi chiều ngày diễn ra sự kiện (ngày 5.2).

Nhưng trong quá trình rà soát lại sau đó, do hàng ghế thứ 2 ở khu trung tâm còn chỗ trống, nhân viên đã thao tác sai sót, điều chỉnh nhầm vị trí bảng tên của Tiêu Chiến và một số ghế khác ra phía ngoài, dẫn đến việc vị trí bảng tên bị thay đổi.

Sau khi phát hiện vấn đề, nhân viên đã lập tức chỉnh sửa ngay trong lúc sự kiện đang diễn ra.

Ban tổ chức nhấn mạnh: “Trong toàn bộ quá trình này, Dương Mịch và đội ngũ của mình không hề tham gia, can thiệp vào bất kỳ việc sắp xếp chỗ ngồi hoặc đặt bảng tên nào. Các thông tin lan truyền trên mạng liên quan đều không đúng sự thật”.

Dương Mịch được minh oan giữa ồn ào tranh vị trí trung tâm với đồng nghiệp - Ảnh 2Dương Mịch được minh oan giữa ồn ào tranh vị trí trung tâm với đồng nghiệp - Ảnh 3

Đêm hội Weibo trực tiếp gửi lời xin lỗi đến Tiêu Chiến, Dương Mịch, cùng tất cả nghệ sĩ và người hâm mộ bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, người hâm mộ của các nghệ sĩ vẫn lên án sự thiếu chuyên nghiệp của Đêm hội Weibo. Nhiều ý kiến cho rằng, ban tổ chức cố tình tạo “chiêu trò” để fan các nghệ sĩ tranh cãi, tạo sức nóng cho sự kiện.

Thẩm Đằng 'gây sốt' mạng xã hội vì khoảnh khắc đỡ Dương Mịch

Thẩm Đằng 'gây sốt' mạng xã hội vì khoảnh khắc đỡ Dương Mịch

Khoảnh khắc Dương Mịch bước lên sân khấu nhận giải Queen tại Đêm hội Weibo 2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ bởi danh hiệu danh giá mà còn vì phản ứng đầy bất ngờ của Thẩm Đằng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Thẩm Đằng 'gây sốt' mạng xã hội vì khoảnh khắc đỡ Dương Mịch

Thẩm Đằng 'gây sốt' mạng xã hội vì khoảnh khắc đỡ Dương Mịch

Dương Mịch và Tiêu Chiến giành giải cao nhất Đêm hội Weibo giữa tranh cãi chỗ ngồi

Dương Mịch và Tiêu Chiến giành giải cao nhất Đêm hội Weibo giữa tranh cãi chỗ ngồi

Tôn Lệ và Dương Mịch giành giải nữ diễn viên của năm

Tôn Lệ và Dương Mịch giành giải nữ diễn viên của năm

Dương Mịch thắng lớn với phim 10 năm tuổi, Triệu Lệ Dĩnh thất thế với 'Tiểu Thành Đại Sự'

Dương Mịch thắng lớn với phim 10 năm tuổi, Triệu Lệ Dĩnh thất thế với 'Tiểu Thành Đại Sự'

Dương Mịch, Tôn Lệ, Bạch Lộc góp mặt trong bảng xếp hạng rating CVB phim truyền hình Trung Quốc 2025

Dương Mịch, Tôn Lệ, Bạch Lộc góp mặt trong bảng xếp hạng rating CVB phim truyền hình Trung Quốc 2025

Tiết lộ vóc dáng gầy gò 'đáng báo động' của Dương Mịch

Tiết lộ vóc dáng gầy gò 'đáng báo động' của Dương Mịch

TIN MỚI NHẤT

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 48 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?