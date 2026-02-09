Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 09/02/2026 13:26

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có vận may đan xen nhiều niềm vui. Trong công việc, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, những ai đang tìm việc sẽ có cơ hội kiếm được việc làm mới, những ai đang kinh doanh hay làm nghề tự do thì dễ dàng tiếp xúc với những hướng phát triển mới. Con giáp may mắn này còn có thể dùng kiến ​​thức hay kỹ năng của bản thân để kiếm tiền, chẳng hạn như khởi nghiệp, phát triển kinh doanh,... 

Về mặt tình cảm, nam độc thân gặp vận đào hoa yếu, nữ độc thân nửa đầu tuần có vận đào hoa khởi sắc, những ai đã có đối tượng thì không nên quá quan tâm đến chuyện thắng thua, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có Thần Tài phù trợ nên mọi việc đều diễn ra hanh thông trong thời gian tới. Điều này giúp mang lại người tuổi này có được những thành tựu rực rỡ mà không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức. Do đó, tài lộc trở thành điểm sáng của bản mệnh. Con giáp này có thể nắm chắc được nhiều cơ hội kiếm tiền trong tay nếu tinh ý một chút. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ luôn trong giai đoạn mặn nồng yêu thương. Các cặp đôi đang trải qua khoảng thời gian vui vẻ, mặn nồng yêu thương. Tình cảm lớn dần nhờ những chăm bổng, vun vén cảm xúc của cả hai người. Người độc thân sẽ có nhiều thời gian để làm quen và kết bạn với người mới.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Kể từ ngày mai, người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều cơ hội để tăng thu nhập, tuy nhiên, bạn vẫn nên lựa chọn những công việc thực sự phù hợp với bản thân. Cùng với đó quý nhân sẽ hỗ trợ cho bản mệnh tiến xa hơn với việc thực hiện kế hoạch tiền bạc của mình. Hãy tự tin với lựa chọn của bản thân nhưng cũng đừng quên lời khuyên của những ai có kinh nghiệm.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng khá hài hòa bình lặng. Các cặp đôi có được khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn. Người độc thân cũng mau chóng tìm được ý trung nhân nhờ sự cởi mở, chân thành của mình.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Thứ Ba 10/2/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Dọn nhà đón Tết, người đàn ông ngã từ độ cao 4m xuống đất, nguy kịch

Dọn nhà đón Tết, người đàn ông ngã từ độ cao 4m xuống đất, nguy kịch

Đời sống 30 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày ông Công ông Táo, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Vận đỏ như son đúng ngày ông Công ông Táo, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Bàng hoàng sập nhà ven kênh ở TP.HCM, 2 người bị thương

Bàng hoàng sập nhà ven kênh ở TP.HCM, 2 người bị thương

Đời sống 38 phút trước
Nên đặt mâm cúng Táo Quân ở đâu mới đúng chuẩn? Sai một ly, tài lộc "đội nón ra đi"

Nên đặt mâm cúng Táo Quân ở đâu mới đúng chuẩn? Sai một ly, tài lộc "đội nón ra đi"

Không gian sống 38 phút trước
Phẫn nộ bé trai 10 tuổi nghi bị cha đánh bầm tím khắp người

Phẫn nộ bé trai 10 tuổi nghi bị cha đánh bầm tím khắp người

Đời sống 42 phút trước
Gợi ý văn khấn bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang đầy đủ

Gợi ý văn khấn bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang đầy đủ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Vì sao Hoàng Tử Thao kinh doanh thu 30 tỉ won nhưng chưa hồi vốn?

Vì sao Hoàng Tử Thao kinh doanh thu 30 tỉ won nhưng chưa hồi vốn?

Sao quốc tế 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Liên tiếp từ ngày 11/2/2026 - 15/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Liên tiếp từ ngày 11/2/2026 - 15/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Danh tính mẹ chồng tẩm xăng đốt căn hộ vì mâu thuẫn con dâu, 2 cháu nội bị bỏng

Danh tính mẹ chồng tẩm xăng đốt căn hộ vì mâu thuẫn con dâu, 2 cháu nội bị bỏng

Đời sống 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh tử vong

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/2/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', giàu sang khó ai bì kịp, mọi điều hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/2/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', giàu sang khó ai bì kịp, mọi điều hanh thông

Cúng ông Công ông Táo ở đâu mới đúng? Vị trí đắc địa giúp gia chủ rước tài lộc, bình an

Cúng ông Công ông Táo ở đâu mới đúng? Vị trí đắc địa giúp gia chủ rước tài lộc, bình an

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày đầu năm tốt lành

Sau ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày đầu năm tốt lành

Vận đỏ như son đúng ngày ông Công ông Táo, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Vận đỏ như son đúng ngày ông Công ông Táo, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Gợi ý văn khấn bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang đầy đủ

Gợi ý văn khấn bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang đầy đủ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Liên tiếp từ ngày 11/2/2026 - 15/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Liên tiếp từ ngày 11/2/2026 - 15/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi 5 ngày liên tiếp (11, 12, 13, 14 và 15/2 dương lịch), 3 con giáp tiền vào như nước, uống cạn lộc trời, hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý

Tử vi 5 ngày liên tiếp (11, 12, 13, 14 và 15/2 dương lịch), 3 con giáp tiền vào như nước, uống cạn lộc trời, hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý