Gợi ý văn khấn bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang đầy đủ

Tâm linh - Tử vi 09/02/2026 14:50

Vào mỗi dịp cuối năm, các gia đình đều coi trọng việc bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, gia chủ chỉ tiến hành bao sái sau khi đã hoàn tất lễ cúng ông Công ông Táo hoặc các nghi lễ cần thiết, nhằm xin phép thần linh và gia tiên.

Gợi ý văn khấn bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang đầy đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Văn khấn trước khi rút chân nhang

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Tín chủ con tên là.. Ngụ tại địa chỉ...

Hôm nay ngày... tháng... năm... tín chủ con tự xét thấy bản thân mình chưa chu toàn nên để hương án có chút bụi bẩn, có chút chưa được thanh tịnh, trang nghiêm.

Tín chủ xin kính cáo với các chư vị (tùy theo ban thờ đó thờ thần linh, hộ pháp, hay gia tiên…), chọn được ngày lành tháng tốt hôm nay xin cho phép tín chủ được sái tịnh để bàn thờ được trang nghiêm, thanh tịnh, kính mong các chư vị chứng minh và gia hộ.

Mong các vị tạm ẩn tạm lánh, độ cho con lau dọn được khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ, cho cung tài không động, cung lộc không hao.

Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành nếu có gì si mê lầm lỡ kính xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Văn khấn bao sái ban thờ

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Tín chủ tên là... Ngụ tại địa chỉ...

Hôm nay ngày... tháng... năm... xét thấy bản thân mình chưa đủ chu toàn nên để hương án bị bụi, tín chủ con xin thành tâm sám hối.

Tín chủ con xin kính cáo với các chư vị (tùy theo ban thờ đó ban thờ gì, thần linh, hộ pháp, hay gia tiên…), hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt xin cho phép tín chủ con được sái tịnh để cho bàn thờ được trang nghiêm và thanh tịnh nhất kính mong các chư vị chứng minh và gia hộ.

Mong các vị độ cho chúng con lau dọn được chỉn chu khang trang mỹ hảo, cho hương án được an chính vị, cho âm phần được an yên, cho gia cư được lạc thổ,

Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành nếu có gì si mê lầm lỡ kính xin được tha thứ bỏ quá đại xá cho.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

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