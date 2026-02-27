Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Liên quan đến vụ việc giáo viên bị tố bắt học sinh liếm đất tại Phúc Yên, nhà trường đã chính thức ra quyết định tạm đình chỉ công tác đứng lớp đối với giáo viên này để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Theo báo Dân Trí, thông tin từ Trường Tiểu học Trưng Nhị (Phúc Yên, Phú Thọ), nhà trường tạm thời ngừng công tác giảng dạy và phân công bà Nguyễn Thị Sinh, giáo viên lớp 2A2, phụ trách công tác thiết bị trường học.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc tạm thời cho thôi đứng lớp với bà Sinh nhằm đảm bảo khách quan trong quá trình điều tra, đồng thời bảo vệ uy tín của đội ngũ giáo viên, ổn định tâm lý học sinh. Việc tạm ngừng giảng dạy được áp dụng từ nay đến khi có kết luận chính thức về vụ việc.

Học sinh Trường tiểu học Trưng Nhị, Phúc Yên, Phú Thọ. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, đại diện phường Phúc Yên cho biết, địa phương đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc xác minh thông tin.

Cơ quan chức năng đang thu thập thông tin từ phía nhà trường, giáo viên và phụ huynh để làm rõ các vấn đề liên quan nhằm có hình thức xử lý tiếp theo.

Như trước đó Tri Thức - Znews đã thông tin, từ tối 25/2, mạng xã hội xôn xao trước thông tin "một giáo viên bắt các học sinh trong lớp phải liếm đất". Theo phản ánh của phụ huynh, giáo viên này "bắt 35/40 học sinh trong lớp phải liếm đất vì ghế của cô bị bẩn".

Thông tin "cô giáo bắt học sinh liếm đất" lan truyền trên mạng xã hội trước đó. Ảnh: Znews.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, đồng thời yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm nếu hành vi của giáo viên là có thật.

UBND phường Phúc Yên đã nhanh chóng vào cuộc, chỉ đạo phòng chuyên môn làm việc với nhà trường để xác minh sự việc. Cơ quan chức năng đã tiến hành thu thập thông tin từ phía nhà trường, giáo viên và phụ huynh để làm rõ các thông tin liên quan.

