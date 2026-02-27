Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Đời sống 27/02/2026 14:09

Liên quan đến vụ việc giáo viên bị tố bắt học sinh liếm đất tại Phúc Yên, nhà trường đã chính thức ra quyết định tạm đình chỉ công tác đứng lớp đối với giáo viên này để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Theo báo Dân Trí, thông tin từ Trường Tiểu học Trưng Nhị (Phúc Yên, Phú Thọ), nhà trường tạm thời ngừng công tác giảng dạy và phân công bà Nguyễn Thị Sinh, giáo viên lớp 2A2, phụ trách công tác thiết bị trường học.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc tạm thời cho thôi đứng lớp với bà Sinh nhằm đảm bảo khách quan trong quá trình điều tra, đồng thời bảo vệ uy tín của đội ngũ giáo viên, ổn định tâm lý học sinh. Việc tạm ngừng giảng dạy được áp dụng từ nay đến khi có kết luận chính thức về vụ việc.

Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ - Ảnh 1
Học sinh Trường tiểu học Trưng Nhị, Phúc Yên, Phú Thọ. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, đại diện phường Phúc Yên cho biết, địa phương đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc xác minh thông tin.

Cơ quan chức năng đang thu thập thông tin từ phía nhà trường, giáo viên và phụ huynh để làm rõ các vấn đề liên quan nhằm có hình thức xử lý tiếp theo.

Như trước đó Tri Thức - Znews đã thông tin, từ tối 25/2, mạng xã hội xôn xao trước thông tin "một giáo viên bắt các học sinh trong lớp phải liếm đất". Theo phản ánh của phụ huynh, giáo viên này "bắt 35/40 học sinh trong lớp phải liếm đất vì ghế của cô bị bẩn".

Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ - Ảnh 2
Thông tin "cô giáo bắt học sinh liếm đất" lan truyền trên mạng xã hội trước đó. Ảnh: Znews.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, đồng thời yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm nếu hành vi của giáo viên là có thật.

UBND phường Phúc Yên đã nhanh chóng vào cuộc, chỉ đạo phòng chuyên môn làm việc với nhà trường để xác minh sự việc. Cơ quan chức năng đã tiến hành thu thập thông tin từ phía nhà trường, giáo viên và phụ huynh để làm rõ các thông tin liên quan.

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Mới đây, mạng xã hội Facebook xôn xao hình ảnh kèm nội dung phản ánh liên quan đến một cô giáo được cho là công tác tại một trường tiểu học ở Phúc Yên Phú Thọ khiến dư luận đặc biệt bức xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt học sinh liếm đất bị đình chỉ công tác tin mới

TIN MỚI NHẤT

Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Gia đình đã tìm thấy cô gái ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày

Gia đình đã tìm thấy cô gái ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

Sống khỏe 3 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị

Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị

Món ngon mỗi ngày 4 giờ 8 phút trước
Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 4 giờ 23 phút trước
Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một tài khoản từ Việt Nam bị Meta khởi kiện vì quảng cáo lừa đảo

Một tài khoản từ Việt Nam bị Meta khởi kiện vì quảng cáo lừa đảo

Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Gia đình đã tìm thấy cô gái ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày

Gia đình đã tìm thấy cô gái ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày

NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài