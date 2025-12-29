Xót xa đám tang cô giáo trẻ tử vong trong vụ lật xe ở Lào Cai

Đời sống 29/12/2025 09:24

Sáng 28/12, có mặt tại gia đình anh Phan Văn Quang – bố đẻ của cô giáo Phan Trung Anh tử vong vụ lật xe ở tỉnh Lào Cai mới đây, không khí đau buồn bao trùm con ngõ nhỏ nơi gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân. Người thân, bạn bè, hàng xóm lặng lẽ đến chia sẻ, giúp gia đình chuẩn bị tang lễ trong niềm xót xa nghẹn ngào.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngồi thất thần bên gian nhà, anh Phan Văn Quang gần như không tin con gái đầu lòng của mình đã ra đi mãi mãi. Đôi mắt đỏ hoe, giọng run run, anh nhiều lần nghẹn lại khi nhắc đến con.

Theo lời anh Quang, trưa 27/12, trong lúc đang chở hàng tại phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh), anh nhận được điện thoại từ cơ quan chức năng báo tin hai con gái là Phan Trung Anh (chị gái) và Phan Phương Thảo (em gái) gặp tai nạn trong vụ lật xe đoàn thiện nguyện tại tỉnh Lào Cai.

“Nghe tin hai con gặp nạn, vợ chồng tôi bủn rủn tay chân, vội vàng bắt xe lên Lào Cai. Đến nơi thì được báo con gái đầu đã không qua khỏi”, anh Quang nghẹn giọng.

Xót xa đám tang cô giáo trẻ tử vong trong vụ lật xe ở Lào Cai - Ảnh 1Xót xa đám tang cô giáo trẻ tử vong trong vụ lật xe ở Lào Cai - Ảnh 2
Người thân, bạn bè, hàng xóm đến viếng và phụ giúp đám tang Phan Trung Anh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Phan Trung Anh (SN 1995) là giáo viên mầm non, được người thân, bạn bè nhận xét là người hiền lành, sống tình cảm và đặc biệt tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện. Nhiều năm nay, chị thường xuyên tham gia các chuyến đi giúp đỡ người khó khăn ở vùng cao. Trong chuyến đi định mệnh này, hai chị em cùng tham gia đoàn thiện nguyện.

“Nhìn thấy con trong nhà xác, vợ chồng tôi như chết lặng. Tôi không thể tin đó là sự thật, con gái tôi đã ra đi mãi mãi rồi”, anh Quang bật khóc, liên tục lau nước mắt.

Em gái của nạn nhân là Phan Phương Thảo cũng bị thương trong vụ tai nạn và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1. Dù còn đau, Thảo vẫn liên tục xin gia đình cho về chịu tang chị gái.

“Thảo cứ đòi về để đưa tiễn chị Trung Anh lần cuối, nhưng phải tiếp tục điều trị ở bệnh viện”, anh Quang nghẹn ngào nói.

Gia đình anh Quang làm nghề lao động tự do, vợ buôn bán nhỏ ở chợ, anh lái xe giao hàng. Hai vợ chồng chỉ có hai người con gái, nay người con đầu đột ngột ra đi, nỗi mất mát trở nên quá lớn, không gì bù đắp nổi.

Xót xa đám tang cô giáo trẻ tử vong trong vụ lật xe ở Lào Cai - Ảnh 3
Hình ảnh của cô giáo P.T.A. được một người bạn chia sẻ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 22h ngày 27/12, thi thể Phan Trung Anh được đưa về gia đình tại phường Bắc Giang để lo hậu sự. Bà Nguyễn Thị Thủy, người bác sống cạnh nhà, không giấu được nỗi đau khi nhắc đến cháu gái.

“Tôi nghe tin cháu mất mà rụng rời chân tay. Cháu mới từ Hà Nội về đây làm việc được vài tháng, hiền lành, lễ phép, chưa lập gia đình. Vậy mà giờ cháu ra đi mãi mãi”, bà Thủy nấc nghẹn.

Có mặt từ đêm 27/12 để chia buồn cùng gia đình, chị Đỗ Thu là bạn học THPT của Phan Trung Anh, cho biết nhiều bạn bè, thầy cô cũ đã nhanh chóng đến thắp hương, phụ giúp gia đình lo tang lễ.

“Trung Anh là người sống tử tế, chan hòa, rất nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện. Khi nghe tin bạn mất trong tai nạn, ai cũng bàng hoàng, đau xót. Sáng nay, cô giáo chủ nhiệm và các bạn học đã đến từ sớm để tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng”, chị Thu vừa nói vừa lau nước mắt.

Từ khóa:   lật xe chở đoàn từ thiện tai nạn giao thông tin moi

