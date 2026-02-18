Mùng 1 Tết: 1.600 tài xế bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn

Đời sống 18/02/2026 11:25

Lực lượng CSGT công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19 giờ - 23 giờ ngày 17/2, tức mùng 1 tết.

Theo báo Thanh Niên, Sáng 18.2, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) thông tin về kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp tết Bính Ngọ.

Theo đó, lực lượng CSGT công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19 giờ - 23 giờ ngày 17.2, tức mùng 1 tết.

Kết quả, lực lượng đã kiểm soát 38.090 lượt phương tiện (323 xe khách, 1.304 xe tải, 9.860 xe con, 25.735 xe mô tô, 868 xe thô sơ và phương tiện khác).

Qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (1 tài xế xe tải, 43 tài xế xe con, 1.542 tài xế xe mô tô, 60 tài xế xe thô sơ và phương tiện khác). Số vi phạm này cao gấp 2 lần so với ca trưa từ 10 giờ - 14 giờ cùng ngày.

Lực lượng công an cũng xử lý một số hành vi khác liên quan: không có giấy phép lái xe (502 trường hợp), không có gương chiếu hậu (38 trường hợp), trong cơ thể có chất ma túy (1 trường hợp)…

Mùng 1 Tết: 1.600 tài xế bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 1
CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Dân Trí, Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết của công an thành phố, đặc biệt là kế hoạch của Cục CSGT, đơn vị này đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ việc xử lý vi phạm từ 10h ngày 17/2.

“Mục tiêu cao nhất là ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn", Trung tá Đào Việt Long nhấn mạnh.

CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, Cục CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc ngay từ 10 giờ sáng mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện xuyên suốt trong dịp nghỉ tết Bính Ngọ.

Trong 3 ngày cuối của kỳ nghỉ tết, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm của xe kinh doanh chở khách, với các hành vi vi phạm như: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng của xe khách; vi phạm về tốc độ…

Cục CSGT cho hay, lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm này và rất mong người dân cung cấp thông tin vi phạm của xe khách cho Cục CSGT (qua Fanpage, App VNeTraffic, số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT) để xác minh, xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại sau tết.

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