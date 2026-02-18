Mùng 1 Tết: 1.600 tài xế bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn

Đời sống 18/02/2026 11:25

Lực lượng CSGT công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19 giờ - 23 giờ ngày 17/2, tức mùng 1 tết.

Theo báo Thanh Niên, Sáng 18.2, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) thông tin về kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp tết Bính Ngọ.

Theo đó, lực lượng CSGT công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19 giờ - 23 giờ ngày 17.2, tức mùng 1 tết.

Kết quả, lực lượng đã kiểm soát 38.090 lượt phương tiện (323 xe khách, 1.304 xe tải, 9.860 xe con, 25.735 xe mô tô, 868 xe thô sơ và phương tiện khác).

Qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (1 tài xế xe tải, 43 tài xế xe con, 1.542 tài xế xe mô tô, 60 tài xế xe thô sơ và phương tiện khác). Số vi phạm này cao gấp 2 lần so với ca trưa từ 10 giờ - 14 giờ cùng ngày.

Lực lượng công an cũng xử lý một số hành vi khác liên quan: không có giấy phép lái xe (502 trường hợp), không có gương chiếu hậu (38 trường hợp), trong cơ thể có chất ma túy (1 trường hợp)…

Mùng 1 Tết: 1.600 tài xế bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 1
CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Dân Trí, Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cho biết thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết của công an thành phố, đặc biệt là kế hoạch của Cục CSGT, đơn vị này đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ việc xử lý vi phạm từ 10h ngày 17/2.

“Mục tiêu cao nhất là ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn", Trung tá Đào Việt Long nhấn mạnh.

CSGT khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, Cục CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc ngay từ 10 giờ sáng mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện xuyên suốt trong dịp nghỉ tết Bính Ngọ.

Trong 3 ngày cuối của kỳ nghỉ tết, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm của xe kinh doanh chở khách, với các hành vi vi phạm như: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách, trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng của xe khách; vi phạm về tốc độ…

Cục CSGT cho hay, lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm này và rất mong người dân cung cấp thông tin vi phạm của xe khách cho Cục CSGT (qua Fanpage, App VNeTraffic, số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT) để xác minh, xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại sau tết.

Sau lễ 20/10, một phụ nữ bị xử phạt nồng độ cồn kịch khung

Sau lễ 20/10, một phụ nữ bị xử phạt nồng độ cồn kịch khung

Kết quả đo nồng độ cồn lên đến 0,714 mg/L khí thở, một người phụ nữ bị phạt nồng độ cồn lên đến 7 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   vi phạm giao thông xử phạt nồng độ cồn tin mới

TIN MỚI NHẤT

Sáng mùng 2 Tết: YouTube gặp sự cố diện rộng toàn cầu

Sáng mùng 2 Tết: YouTube gặp sự cố diện rộng toàn cầu

Xã hội 47 phút trước
Đừng coi thường bó rau vài nghìn đồng, nó chính là "thần dược" bảo vệ tim phổi cho cả nhà

Đừng coi thường bó rau vài nghìn đồng, nó chính là "thần dược" bảo vệ tim phổi cho cả nhà

Dinh dưỡng 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/2-20/2), Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'hứng mưa vàng', cầu được ước thấy, hưởng vinh hoa phú quý

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/2-20/2), Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'hứng mưa vàng', cầu được ước thấy, hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Mùng 1 Tết: 1.600 tài xế bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn

Mùng 1 Tết: 1.600 tài xế bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Nâng tầm chuối cúng sau Tết với 3 công thức ăn vặt "thần thánh", ăn là ghiền

Nâng tầm chuối cúng sau Tết với 3 công thức ăn vặt "thần thánh", ăn là ghiền

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 12 phút trước
'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y 'chơi lớn' phát lì xì 750 triệu đồng cho người hâm mộ

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y 'chơi lớn' phát lì xì 750 triệu đồng cho người hâm mộ

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Thần Tài mở kho chia lộc sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, sự nghiệp thăng hoa, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị

Thần Tài mở kho chia lộc sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, sự nghiệp thăng hoa, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
3 con giáp Thần Tài 'trải chiếu lộc, tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, tình duyên đưa lối sau ngày 18/2/2026

3 con giáp Thần Tài 'trải chiếu lộc, tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, tình duyên đưa lối sau ngày 18/2/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/2/2026: Sụt giảm mạnh, vàng SJC có thể 'bốc hơi’ đến 7 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/2/2026: Sụt giảm mạnh, vàng SJC có thể 'bốc hơi’ đến 7 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Năm vận số 1 (2026): Những điều nên làm để sống an yên và vững vàng hơn

Năm vận số 1 (2026): Những điều nên làm để sống an yên và vững vàng hơn

Xã hội 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/2/2026: Sụt giảm mạnh, vàng SJC có thể 'bốc hơi’ đến 7 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/2/2026: Sụt giảm mạnh, vàng SJC có thể 'bốc hơi’ đến 7 triệu/lượng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp gặp vận đỏ liên tục, Thần Tài chỉ lối, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp hưng thịnh

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp gặp vận đỏ liên tục, Thần Tài chỉ lối, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp hưng thịnh

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 18/2/2026: Sụt giảm mạnh, vàng SJC có thể 'bốc hơi’ đến 7 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/2/2026: Sụt giảm mạnh, vàng SJC có thể 'bốc hơi’ đến 7 triệu/lượng

Căn nhà 3 tầng tại TP.HCM bốc cháy dữ dội, giải cứu 4 người bị mắc kẹt

Căn nhà 3 tầng tại TP.HCM bốc cháy dữ dội, giải cứu 4 người bị mắc kẹt

Giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ: Tặng vàng 24K cho em bé đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026

Giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ: Tặng vàng 24K cho em bé đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026

NÓNG: Danh tính cô gái bị bắt giam vì tạt sơn nhà người yêu cũ cho 'bõ tức'

NÓNG: Danh tính cô gái bị bắt giam vì tạt sơn nhà người yêu cũ cho 'bõ tức'

Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa