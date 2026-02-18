Nâng tầm chuối cúng sau Tết với 3 công thức ăn vặt "thần thánh", ăn là ghiền

Món ngon mỗi ngày 18/02/2026 11:15

Tết đến, chuối chín rộ mà ăn hoài cũng ngán, bỏ đi thì lại quá lãng phí. Chỉ cần dành ra chút thời gian 'hô biến', bạn sẽ có ngay 3 món ngon từ chuối với hương vị hoàn toàn mới lạ. Đây chắc chắn sẽ là món 'nhâm nhi' lý tưởng, vừa bổ dưỡng lại vừa khiến khách đến chúc Tết phải trầm trồ khen ngợi sự khéo léo của gia chủ.

1. Bánh chuối nướng pancake không trứng 

Đây là một món ăn có công thức siêu dễ làm và tiện lợi. Tất cả những gì bạn cần có là chuối, đường, sữa và bột mì đa dụng.

Nguyên liệu làm bánh chuối không trứng

1 quả chuối chín, nghiền nát

 

1 chén bột mì đa dụng

1 muỗng canh đường

1 muỗng cà phê bột nở

1 cốc sữa

Một ít muối 

2 muỗng canh bơ hoặc dầu ăn

Nâng tầm chuối cúng sau Tết với 3 công thức ăn vặt 'thần thánh', ăn là ghiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh chuối không trứng

Bước 1: Chuẩn bị một tô trộn lớn, trộn đều bột mì, đường, bột nở và muối.

Bước 2: Lấy một bát riêng, nghiền chuối chín cho đến khi mịn.

Bước 3: Thêm chuối nghiền, sữa và bơ hoặc dầu vào bột mì đã trộn. Khuấy cho đến tạo ra hỗn hợp đặc sánh.

Bước 4: Đun nóng vỉ nướng hoặc chảo chống dính trên lửa vừa. Múc bột lên bề mặt nóng, tạo thành những vòng tròn nhỏ.

Bước 5: Khi thấy bong bóng li ti hình thành trên bề mặt, hãy lật sang mặt còn lại. Chờ cho đến khi cả hai mặt đều có màu vàng nâu là hoàn thành.   

Nâng tầm chuối cúng sau Tết với 3 công thức ăn vặt 'thần thánh', ăn là ghiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Bánh chuối 4 thành phần 

Đây là công thức làm bánh chuối ngon chỉ trong vòng dưới 30 phút với ít nguyên liệu. Tất cả những gì bạn cần là chuối, yến mạch, trứng và bột nở.

Nguyên liệu làm bánh chuối 4 thành phần

3-4 quả chuối chín

1/2 muỗng cà phê yến mạch

2 quả trứng

1 muỗng cà phê bột nở

Nâng tầm chuối cúng sau Tết với 3 công thức ăn vặt 'thần thánh', ăn là ghiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh chuối không trứng

Bước 1: Để bắt đầu, hãy cho chuối, trứng, yến mạch và bột nở vào máy xay. Trộn cho đến khi có được một hỗn hợp mịn.

Bước 2: Có thể thêm một chút tinh chất vani hoặc một số loại hạt để tạo kết cấu và hương vị trước khi trộn bột.

Bước 3: Bây giờ, làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C. Trong lúc chờ đợi, hãy chuẩn bị khuôn nướng bánh bằng cách lót giấy nướng vào khuôn.

Bước 4: Đổ bột bánh vào và nướng trong 20 đến 30 phút. Để kiểm tra xem bánh đã chín hay chưa, chỉ cần cắm một cây tăm vào giữa, nếu rút ra tăm không dính thức ăn có nghĩa là bánh của bạn đã sẵn sàng để thưởng thức.   

Nâng tầm chuối cúng sau Tết với 3 công thức ăn vặt 'thần thánh', ăn là ghiền - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

3. Chuối sống chiên

Đây là một món ăn nhẹ dễ làm và nhiều dinh dưỡng. Để làm món ăn nhẹ ngon miệng này, trước tiên hãy cắt chuối thành những lát tròn và chiên chúng với một ít gia vị.

Nguyên liệu làm bánh chuối chiên 

3-4 quả chuối vừa chín tới 

Dầu ăn

Nâng tầm chuối cúng sau Tết với 3 công thức ăn vặt 'thần thánh', ăn là ghiền - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh chuối không trứng

Bước 1: Bắt đầu bằng cách gọt vỏ chuối sống và cắt chúng thành những miếng mỏng, đều nhau. Ngâm các lát trong nước.

Bước 2: Chuẩn bị một tô trộn lớn, trộn bột nghệ, bột ớt đỏ, bột thì là và muối để tạo thành hỗn hợp gia vị.

Bước 3: Xả các lát chuối đã ngâm và lau khô giấy ăn sạch.

Bước 4: Thêm một lượng lát chuối vừa đủ vào chảo hoặc chiên theo mẻ nếu cần thiết. 

Bước 5: Thành phẩm là lát chuối chiên vàng rụm thơm ngon. 

Chè chuối cốt dừa món ngon khó cưỡng ngày hè

Chè chuối cốt dừa món ngon khó cưỡng ngày hè

Hương vị thơm mát, ngọt thanh từ chuối, béo ngậy thơm lừng từ lạc rang quyện với cốt dừa tạo nên món chè chuối cốt dừa lừng danh.

Xem thêm
Từ khóa:   bánh chuối bánh chuối rán món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ