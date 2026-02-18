Nâng tầm chuối cúng sau Tết với 3 công thức ăn vặt "thần thánh", ăn là ghiền

Đây là một món ăn có công thức siêu dễ làm và tiện lợi. Tất cả những gì bạn cần có là chuối, đường, sữa và bột mì đa dụng.

1 chén bột mì đa dụng

1 muỗng canh đường

1 muỗng cà phê bột nở

1 cốc sữa

Một ít muối

2 muỗng canh bơ hoặc dầu ăn

Cách làm bánh chuối không trứng

Bước 1: Chuẩn bị một tô trộn lớn, trộn đều bột mì, đường, bột nở và muối.

Bước 2: Lấy một bát riêng, nghiền chuối chín cho đến khi mịn.

Bước 3: Thêm chuối nghiền, sữa và bơ hoặc dầu vào bột mì đã trộn. Khuấy cho đến tạo ra hỗn hợp đặc sánh.

Bước 4: Đun nóng vỉ nướng hoặc chảo chống dính trên lửa vừa. Múc bột lên bề mặt nóng, tạo thành những vòng tròn nhỏ.

Bước 5: Khi thấy bong bóng li ti hình thành trên bề mặt, hãy lật sang mặt còn lại. Chờ cho đến khi cả hai mặt đều có màu vàng nâu là hoàn thành.

2. Bánh chuối 4 thành phần

Đây là công thức làm bánh chuối ngon chỉ trong vòng dưới 30 phút với ít nguyên liệu. Tất cả những gì bạn cần là chuối, yến mạch, trứng và bột nở.

Nguyên liệu làm bánh chuối 4 thành phần

3-4 quả chuối chín

1/2 muỗng cà phê yến mạch

2 quả trứng

1 muỗng cà phê bột nở

Cách làm bánh chuối 4 thành phần

Bước 1: Để bắt đầu, hãy cho chuối, trứng, yến mạch và bột nở vào máy xay. Trộn cho đến khi có được một hỗn hợp mịn.

Bước 2: Có thể thêm một chút tinh chất vani hoặc một số loại hạt để tạo kết cấu và hương vị trước khi trộn bột.

Bước 3: Bây giờ, làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C. Trong lúc chờ đợi, hãy chuẩn bị khuôn nướng bánh bằng cách lót giấy nướng vào khuôn.

Bước 4: Đổ bột bánh vào và nướng trong 20 đến 30 phút. Để kiểm tra xem bánh đã chín hay chưa, chỉ cần cắm một cây tăm vào giữa, nếu rút ra tăm không dính thức ăn có nghĩa là bánh của bạn đã sẵn sàng để thưởng thức.

3. Chuối sống chiên

Đây là một món ăn nhẹ dễ làm và nhiều dinh dưỡng. Để làm món ăn nhẹ ngon miệng này, trước tiên hãy cắt chuối thành những lát tròn và chiên chúng với một ít gia vị.

Nguyên liệu làm bánh chuối chiên

3-4 quả chuối vừa chín tới

Dầu ăn

Cách làm chuối sống chiên

Bước 1: Bắt đầu bằng cách gọt vỏ chuối sống và cắt chúng thành những miếng mỏng, đều nhau. Ngâm các lát trong nước.

Bước 2: Chuẩn bị một tô trộn lớn, trộn bột nghệ, bột ớt đỏ, bột thì là và muối để tạo thành hỗn hợp gia vị.

Bước 3: Xả các lát chuối đã ngâm và lau khô giấy ăn sạch.

Bước 4: Thêm một lượng lát chuối vừa đủ vào chảo hoặc chiên theo mẻ nếu cần thiết.

Bước 5: Thành phẩm là lát chuối chiên vàng rụm thơm ngon.