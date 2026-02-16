Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn 'giải cứu' vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết

Món ngon mỗi ngày 16/02/2026 11:15

Giữa vô vàn món ăn giàu đạm ngày Tết, đây chính là một lựa chọn 'vàng' cho sức khỏe. Với nguyên liệu tươi ngon và cách chế biến thanh nhẹ, món ăn này không chỉ giúp bạn giải tỏa cảm giác ngán ngẩm mà còn mang lại sự cân bằng tuyệt vời cho cơ thể.

Thành phần của món cơm thập cẩm rau củ không dầu

  • 2 cốc gạo
  • 1/2 cốc đậu
  • 2 củ cà rốt nhỏ, thái nhỏ
  • 1/2 chén súp lơ, thái nhỏ
  • 3/4 cốc sữa
  • 1 thìa cà phê bột ớt đỏ
  • 2 lá nguyệt quế
  • 2-3 tép tỏi
  • 5-6 hạt tiêu đen
  • Thanh quế
  • 1/2 hạt nhục đậu khấu
  • Muối (vừa ăn)
  • Đường (vừa ăn)
  • Lá rau mùi
  • Hạt điều 

Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn 'giải cứu' vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm món cơm thập cẩm rau củ không dầu

Bước 1: Đầu tiên, vo sạch gạo và ngâm trong nước khoảng 20-30 phút. Cho một nửa lượng sữa vào nồi áp suất và đun nóng.

Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn 'giải cứu' vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết - Ảnh 2

Bước 2: Tiếp đến, thêm đinh hương, lá nguyệt quế, hạt nhục đậu khấu và quế. Để sôi.

Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn 'giải cứu' vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết - Ảnh 3

Bước 3: Tiếp theo, thêm cà rốt, súp lơ và đậu đã thái nhỏ. Sau đó, nêm gia vị bằng muối và đường. Bạn cũng có thể thêm một ít hạt điều vào giai đoạn này để tăng thêm hương vị.

Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn 'giải cứu' vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết - Ảnh 4

Bước 4: Tiếp theo, cho gạo đã ngâm vào và xào trong nồi. Khi sữa cạn, cho phần sữa còn lại và một ít nước vào.

Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn 'giải cứu' vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết - Ảnh 5

Bước 5: Đậy nắp nồi và nấu trong một tiếng. 

Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn 'giải cứu' vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết - Ảnh 6

Bước 6: Trang trí với lá rau mùi tươi và dùng nóng

Chúc bạn thành công và ngon miệng!

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng

Năm 2026 đã qua, chúng ta đang hướng tới những khởi đầu mới! Để lời chúc của bạn thêm phần "ngọt ngào" và hợp trend, mình xin gợi ý vài cách viết lại đoạn văn này cho đậm đà hương vị Tết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   cơm thập cẩm rau củ cơm chiên ngon món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Tử vi tuần mới từ 16/2 đến 22/2 dương lịch, 3 con giáp tài vận nở rộ, thu về lộc lá, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng Vượng Phát

Tử vi tuần mới từ 16/2 đến 22/2 dương lịch, 3 con giáp tài vận nở rộ, thu về lộc lá, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng Vượng Phát

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu

Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu

Sao quốc tế 25 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 16/2/2026, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 16/2/2026, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Từ nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, Thần Tài Phát Lộc lá khổng lồ, càng chăm chỉ càng Phát Tài

Từ nửa cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp túi tiền nặng trĩu, Thần Tài Phát Lộc lá khổng lồ, càng chăm chỉ càng Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Bất ngờ trước công dụng của "vàng đen" trong bếp Việt: Không chỉ là gia vị mà còn là vị thuốc quý

Bất ngờ trước công dụng của "vàng đen" trong bếp Việt: Không chỉ là gia vị mà còn là vị thuốc quý

Sống khỏe 1 giờ 40 phút trước
Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn "giải cứu" vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết

Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn "giải cứu" vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 55 phút trước
Ồn ào giữa Nam Em và tài xế công nghệ ngày cận Tết: Người đòi trích xuất camera hành trình, người tố bị đe dọa ‘tác động vật lý’

Ồn ào giữa Nam Em và tài xế công nghệ ngày cận Tết: Người đòi trích xuất camera hành trình, người tố bị đe dọa ‘tác động vật lý’

Hậu trường 2 giờ 4 phút trước
Ly hôn cận Tết: Giằng co tài sản và nỗi trăn trở vì con trẻ

Ly hôn cận Tết: Giằng co tài sản và nỗi trăn trở vì con trẻ

Xã hội 2 giờ 8 phút trước
NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

NÓNG: Khách giao dịch vàng từ 5 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản

Đời sống 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lê Dương Bảo Lâm bị té đập đầu, có dấu hiệu bị đột quỵ

Lê Dương Bảo Lâm bị té đập đầu, có dấu hiệu bị đột quỵ

Nữ diễn viên Việt quen mặt với khán giả truyền hình đột ngột qua đời

Nữ diễn viên Việt quen mặt với khán giả truyền hình đột ngột qua đời

Thái Tuế Bính Ngọ 2026 ảnh hưởng đến những tuổi nào?

Thái Tuế Bính Ngọ 2026 ảnh hưởng đến những tuổi nào?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bật mí món ăn "hút" tài lộc cực mạnh ngày đầu năm: Không chỉ ngon mà còn mang lại đại cát đại lợi

Bật mí món ăn "hút" tài lộc cực mạnh ngày đầu năm: Không chỉ ngon mà còn mang lại đại cát đại lợi

Giải ngán cực đỉnh cho mâm cơm ngày Tết với món ăn vừa ngon, vừa bổ lại cực kỳ dễ làm

Giải ngán cực đỉnh cho mâm cơm ngày Tết với món ăn vừa ngon, vừa bổ lại cực kỳ dễ làm

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món "vũ khí" chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết

Mứt xoài xanh chua ngọt, dẻo thơm: Món "vũ khí" chống ngán cực đỉnh cho mâm mứt Tết

Muối hành tím ngày Tết cực nhàn: Công thức đơn giản, hành giòn ngon mà không lo đóng váng

Muối hành tím ngày Tết cực nhàn: Công thức đơn giản, hành giòn ngon mà không lo đóng váng

Cách làm Sushi cuộn bơ tối giản: Đổi món cho ngày Tết nhanh - gọn - nhẹ mà lại cực sang

Cách làm Sushi cuộn bơ tối giản: Đổi món cho ngày Tết nhanh - gọn - nhẹ mà lại cực sang

Mẹo nấu bún phở ngày Tết "dễ như ăn kẹo": Vừa nhanh, vừa rẻ, cả nhà ăn xong chỉ biết xuýt xoa!

Mẹo nấu bún phở ngày Tết "dễ như ăn kẹo": Vừa nhanh, vừa rẻ, cả nhà ăn xong chỉ biết xuýt xoa!