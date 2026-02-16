Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn "giải cứu" vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết

Món ngon mỗi ngày 16/02/2026 11:15

Giữa vô vàn món ăn giàu đạm ngày Tết, đây chính là một lựa chọn 'vàng' cho sức khỏe. Với nguyên liệu tươi ngon và cách chế biến thanh nhẹ, món ăn này không chỉ giúp bạn giải tỏa cảm giác ngán ngẩm mà còn mang lại sự cân bằng tuyệt vời cho cơ thể.

Thành phần của món cơm thập cẩm rau củ không dầu

  • 2 cốc gạo
  • 1/2 cốc đậu
  • 2 củ cà rốt nhỏ, thái nhỏ
  • 1/2 chén súp lơ, thái nhỏ
  • 3/4 cốc sữa
  • 1 thìa cà phê bột ớt đỏ
  • 2 lá nguyệt quế
  • 2-3 tép tỏi
  • 5-6 hạt tiêu đen
  • Thanh quế
  • 1/2 hạt nhục đậu khấu
  • Muối (vừa ăn)
  • Đường (vừa ăn)
  • Lá rau mùi
  • Hạt điều 

Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn 'giải cứu' vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm món cơm thập cẩm rau củ không dầu

Bước 1: Đầu tiên, vo sạch gạo và ngâm trong nước khoảng 20-30 phút. Cho một nửa lượng sữa vào nồi áp suất và đun nóng.

Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn 'giải cứu' vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết - Ảnh 2

Bước 2: Tiếp đến, thêm đinh hương, lá nguyệt quế, hạt nhục đậu khấu và quế. Để sôi.

Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn 'giải cứu' vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết - Ảnh 3

Bước 3: Tiếp theo, thêm cà rốt, súp lơ và đậu đã thái nhỏ. Sau đó, nêm gia vị bằng muối và đường. Bạn cũng có thể thêm một ít hạt điều vào giai đoạn này để tăng thêm hương vị.

Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn 'giải cứu' vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết - Ảnh 4

Bước 4: Tiếp theo, cho gạo đã ngâm vào và xào trong nồi. Khi sữa cạn, cho phần sữa còn lại và một ít nước vào.

Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn 'giải cứu' vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết - Ảnh 5

Bước 5: Đậy nắp nồi và nấu trong một tiếng. 

Tạm biệt bánh chưng thịt mỡ, đây là món ăn 'giải cứu' vị giác cho cả gia đình trong dịp Tết - Ảnh 6

Bước 6: Trang trí với lá rau mùi tươi và dùng nóng

Chúc bạn thành công và ngon miệng!

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Năm 2026 đã qua, chúng ta đang hướng tới những khởi đầu mới! Để lời chúc của bạn thêm phần "ngọt ngào" và hợp trend, mình xin gợi ý vài cách viết lại đoạn văn này cho đậm đà hương vị Tết nhé!

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