Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, 3 con giáp này có cuộc sống sung túc, Tài Lộc thu về từ bốn phương tám hướng, giàu không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 15/02/2026 16:26

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này có cuộc sống sung túc, Tài Lộc thu về từ bốn phương tám hướng, giàu không ai sánh bằng từ mùng 1 đến mùng 5 Tết này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, tuổi Thìn có vận trình ngày mới rất tốt đặc biệt là đường tài lộc. Có thể bản mệnh đang có được nguồn thu ổn định hoặc thêm một chút tiền bạc đến bất ngờ. Cơ may đến nhưng con giáp này cũng cần phòng họa tránh chi tiêu lãng phí mà dễ khiến công sức đổ sông đổ bể hết.

Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, 3 con giáp này có cuộc sống sung túc, Tài Lộc thu về từ bốn phương tám hướng, giàu không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận tình cảm của tuổi Thìn có khá nhiều điều khiến lo lắng, có lẽ bản mệnh vẫn thực sự chưa kiểm soát được cảm xúc cá nhân và đương nhiên nó sẽ không có có những dấu hiệu tốt như trước. Đôi bên dễ có những mâu thuẫn bất ngờ và chỉ cần một chút thiếu kiềm chế có thể khiến mọi việc trở nên tồi tệ nhất.

Trong công việc cũng vậy, tuổi Thìn thường để cho cảm xúc của mình lấn át lí trí, hiệu quả làm việc vì thế mà giảm sút khá nhiều. Bản mệnh cần phải nhanh chóng lấy lại tinh thần nếu không muốn mắc phải sai lầm không đáng có, ảnh hưởng đến vận trình sự nghiệp.

Con giáp tuổi Sửu 

Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, Tam Hợp giúp người tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người. Nếu là người lãnh đạo, bản mệnh có thể đưa cả tập thể đi tới thành công. Nếu đang là nhân viên, bạn sẽ khẳng định được bản thân và dễ dàng thăng tiến. 

Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, 3 con giáp này có cuộc sống sung túc, Tài Lộc thu về từ bốn phương tám hướng, giàu không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, nếu đã là người có vị thế cao thì bạn cần tiếp xúc với nhân viên cấp dưới của mình nhiều hơn. Hãy quan tâm hơn đến họ để biết được mong muốn và nguyện vọng của họ là gì, từ đó sắp đặt họ vào vị trí thích hợp. 

 

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. 

Con giáp tuổi Thân 

Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, Chính Ấn nhập mệnh đem lại quyền lực cho tuổi Thân. Người làm quan được nhân viên cấp dưới quan tâm vì bạn có uy quyền nhưng không hề kiêu ngạo. Hôm nay cũng thích hợp để bạn mở cửa hàng, khai trương làm ăn hoặc tìm người xông đất đầu năm cho công ty. 

Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, 3 con giáp này có cuộc sống sung túc, Tài Lộc thu về từ bốn phương tám hướng, giàu không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Nay đừng vôi vàng tiêu xài thỏa mãn sở thích của mình ngay lúc này, sắp tới bạn sẽ phải sử dụng nhiều tiền đấy. Tuy nhiên Thân chớ vội lo lắng vì tiền bạc của bạn lúc này vẫn ổn, đừng tham gia vào mấy trò chơi ăn tiền là sẽ giữ được tiền.

 

Vận tình cảm tốt lên nhờ cục diện Thổ Kim tương sinh. Đối với những người xấu xa, hãy thu sự lương thiện lại, đừng để người ta làm tổn thương mình. Khổ đau trong tình yêu sẽ dần vơi đi nhờ sự an ủi của bạn bè, người thân, bạn vô cùng hạnh phúc trong tình yêu thương của mọi người.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

