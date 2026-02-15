Từ mùng 1 đến mùng 10 tháng Giêng, 3 con giáp bội thu Tài Lộc, sự nghiệp leo thang, Phát Tài Phát Lộc, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 15/02/2026 16:22

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp bội thu Tài Lộc, sự nghiệp leo thang, Phát Tài Phát Lộc, sự nghiệp thăng hoa từ mùng 1 đến mùng 10 tháng Giêng này nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Từ mùng 1 đến mùng 10 tháng Giêng, tuổi Mão có vận trình công danh sự nghiệp tương đối tốt và suôn sẻ. Dù con giáp này rất bận rộn nhưng công việc không có những biến cố bất ngờ nên cũng giúp cho con giáp này có được những cải thiện quan trọng. Một năm mới bắt đầu đầy hứa hẹn trên con đường tiến thân.

Từ mùng 1 đến mùng 10 tháng Giêng, 3 con giáp bội thu Tài Lộc, sự nghiệp leo thang, Phát Tài Phát Lộc, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Mão chưa nhiều nhưng đều đặn cũng giúp cho bản mệnh cảm thấy an tâm với kế hoạch tiền bạc của mình. Tuy nhiên con giáp này đang đứng trước những lựa chọn khá khó khăn, mạo hiểm thì có thể giành được thành công, nhưng nếu an phận thì có thể bảo toàn được vị trí của mình.

Phương diện tình cảm gia đình của tuổi Mão yên ổn, các thành viên trong nhà luôn biết san sẻ và thông cảm cho nhau. Người đã có đôi có cặp đã thấu hiểu nhau nên không có điều gì đáng lo ngại cả. Thế nhưng con giáp này vẫn cẩn thận họa từ miệng, vì thế nên tránh lo chuyện bao đồng.

Con giáp tuổi Thân 

Từ mùng 1 đến mùng 10 tháng Giêng, Tam Hội nâng bước người tuổi Thân, giúp các mối quan hệ xã giao của bạn đều tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu gặp gỡ.  

Từ mùng 1 đến mùng 10 tháng Giêng, 3 con giáp bội thu Tài Lộc, sự nghiệp leo thang, Phát Tài Phát Lộc, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Bạn có cơ hội được cấp trên trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế. Hãy sẵn sàng nhận nhiệm vụ nhé.

 

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thành là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú, nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Bạn hãy sắp xếp công việc để quá trình thực hiện gặp nhiều may mắn hơn. 

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ mùng 1 đến mùng 10 tháng Giêng, được Tam Hợp cục che chở, tuổi Ngọ đón ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin, có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện nâng đỡ, hỗ trợ nên con giáp này không phải lo lắng vấn đề gì. Bản mệnh biết cách vận dụng khả năng nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc và thực hiện một cách trôi chảy. 

Từ mùng 1 đến mùng 10 tháng Giêng, 3 con giáp bội thu Tài Lộc, sự nghiệp leo thang, Phát Tài Phát Lộc, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong ngày tiễn Táo quân về chầu trời này, tinh thần làm việc nâng cao, công việc đạt hiệu quả tốt. Đây là dịp lý tưởng để bạn đề xuất ý tưởng sáng tạo hay trình bày dự án mới. Cấp trên hết khen ngợi, cấp dưới ủng hộ nhiệt tình, mọi việc đang tiến triển đúng theo mong muốn của bạn. 

 

Trong chuyện tình cảm, con giáp này luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu và hạnh phúc của mình. Và hôm nay là một ngày vượng duyên của bạn nhờ ngũ hành tương sinh, vậy nên hãy mạnh dạn gặp gỡ ai đó đi nhé.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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