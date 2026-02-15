Chúc mừng 3 con giáp chạm nóc Phú Quý, sớm lên hương đổi đời, vạn sự thuận lợi, tình tiền viên mãn trong nửa đầu tháng Giêng

Trong nửa đầu tháng Giêng, có Thiên Ấn chiếu vận đem lại sự thông thái, uyên bác và sáng tạo, uy lực trong công việc. Dậu dễ gặp được nhiều điều tốt lành, làm gì cũng suôn sẻ, hanh thông. Tuy vậy bạn cũng nên tính đến chuyện làm ăn cho năm mới ngay từ bây giờ, đừng lười biếng ỷ lại.

Đường tài lộc lên xuống thất thường, con giáp này không nên chủ quan trong chuyện tiền bạc. May mắn là có quý nhân xuất hiện giúp bản mệnh vượt qua được vài rắc rối nhỏ trong ngày mùng 4 thất thu này.

Cục diện Thổ sinh Kim là điềm báo cát lành cho vận tình cảm của con giáp này. Bạn luôn tỏ khiêm tốn một chút để tạo dựng hình ảnh bản thân đẹp hơn, mọi người cũng có thiện cảm với bạn. Nay Dậu cũng đã hạn chế bàn tán chuyện của người khác để không rước họa vào thân.

Con giáp tuổi Mão

Trong nửa đầu tháng Giêng, người tuổi Mão đừng tự cho mình khôn ngoan hơn người mà tỏ ra xem thường người khác nhé. Tác động của Hình hại vô lễ nên một lời khó nghe của bạn cũng khiến người khác khó chịu và tủi thân đấy.

Hứa hẹn Chính Quan sẽ mang đến sự thay đổi lớn về mặt sự nghiệp của tuổi Mão. Hãy chuẩn bị những ý tưởng táo bạo nhất của bạn và thể hiện chúng khi có cơ hội. Rất có thể bạn sẽ được cấp trên chú ý, tạo tiền đề để bạn nắm giữ một chức vụ quan trọng hơn.



Ngũ hành tương sinh giúp bạn có những chỉ dẫn đúng đắn hơn về khía cạnh sức khỏe để bạn có đủ quyết tâm thực hành một cách khoa học nhất có thể. Hứa hẹn là sức khỏe của bạn sẽ cải thiện rõ rệt trong thời gian tới.

Con giáp tuổi Thân

Trong nửa đầu tháng Giêng, tuổi Thân dần cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Bản mệnh độc thân biết được điểm mạnh của bản thân nằm ở đâu để phát huy, chính vì vậy mà bản mệnh ngày càng trở nên nổi bật hơn trong mắt người khác giới.

Với bản mệnh đã lập gia đình, bản mệnh đang được sống trong chuỗi ngày hạnh phúc khi các thành viên trong nhà luôn quan tâm và giúp đỡ nhau trong mọi việc. Gia đình chính là động lực để con giáp này cố gắng hơn trong năm mới.

Đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu tươi sáng. Đặc biệt, bản mệnh nếu làm các công việc tự do có thể nhận được khoản thù lao hậu hĩnh. Đây là thành quả xứng đáng vì con giáp này đã cố gắng suốt thời gian qua.

