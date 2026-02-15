Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 15/02/2026 09:58

Hôm nay, ngày 15/2/2026, giá vàng trong nước và thế giới tăng nhẹ nhưng người mua vẫn lỗ.

 

Theo báo Người Lao Động, sáng chủ nhật 15/2 (tức 28 tháng Chạp), giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào, 181 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được SJC niêm yết khoảng 177,5 triệu đồng/lượng mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Trong tuần, có thời điểm giá vàng rớt khỏi vùng 180 triệu đồng mỗi lượng, chỉ còn 179 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước tăng tiếp theo đà phục hồi của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/2/2026: Tăng gần 2 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng nhẹ. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới cuối tuần nhảy vọt trở lại lên 5.041,2 USD/ounce, tăng hơn 75 USD so với cuối tuần trước. Kim loại quý hồi phục sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 0,2% trong tháng 1, thấp hơn so với dự báo của các nhà kinh tế là 0,3%. Trước đó, tháng 12 ghi nhận mức tăng không điều chỉnh ở 0,3%. Điều này cho thấy lạm phát của Mỹ yếu hơn dự kiến đã thắp lại hy vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ giảm lãi suất trong năm nay, xoa dịu lo ngại từ báo cáo việc làm mạnh hồi đầu tuần và đẩy vàng đi lên.

Trong cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng trong tuần tới với các nhà phân tích Phố Wall, nhiều người cho rằng vàng sẽ đi ngang. Cụ thể, cuộc khảo sát của Kitco News với 12 nhà phân tích Phố Wall thì có 5 người, chiếm 42% cho rằng vàng đi ngang; có 4 người, tương ứng 33% dự báo vàng tiếp tục xu hướng tăng và 3 người còn lại, tương ứng 25% nghĩ rằng kim loại quý quay đầu giảm.

Tuy nhiên, số nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan nhiều hơn. Cuộc khảo sát Main Street với 257 nhà đầu tư cá nhân thì vẫn có 163 người, chiếm 63% dự báo vàng tiếp tục tăng. Ngược lại có 52 người, tương ứng 20% nghĩ rằng kim loại quý quay đầu giảm và 42 nhà đầu tư còn lại, tương đương 17% nhận định vàng đi ngang.

Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng tăng

