Nhiều người nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn mửa sau khi ăn bánh mì tại một nhà hàng ở xã Tân Phú, Công an đã vào cuộc xác minh.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 14/2, ông Vy Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Tân Phú, cho biết các cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc nhiều người dân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, xảy ra trên địa bàn.

Theo nội dung phản ánh ngày 13/2 của ông N.Đ.C. (trú tại xóm Phúc Minh, xã Tân Phú) gửi cơ quan chức năng, 2 ngày trước, ông và một số người dân ăn bánh mì tại nhà hàng A.N. (địa chỉ tại xóm Tân Thái, xã Tân Phú).

Khoảng 3 giờ sau khi ăn, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, đau bụng, đi ngoài, nôn...

Các bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế để điều trị - Ảnh: Báo Dân trí

Theo bà Hòa, khoảng 10 người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại cơ sở này, đang điều trị tại một số bệnh viện trên địa bàn. “Đến nay, tôi chưa thấy cơ quan chức năng đến làm việc với người dân; đại diện nhà hàng cũng chưa xuất hiện”, bà Hòa nói.

Anh Phạm Văn Khánh (trú xóm Trại Xuân, xã Tân Phú) cũng cho biết, sau khi ăn thức ăn mua từ nhà hàng An Nhiên, anh bị đau bụng, đi ngoài và phải nhập viện. Anh đang điều trị tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ.

Công an vào cuộc xác minh vụ nghi ngộ độc bánh mì ở xã Tân Phú sau khi nhiều phải nhập viện điều trị - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 14/2, đại diện Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) xác nhận đơn vị tiếp nhận, điều trị các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm vào ngày 11/2. Các bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế trong tình trạng đau bụng, chóng mặt, nôn ói.

Điểm chung của các bệnh nhân này là đều ăn bánh mì tại một cửa hàng tại xã Tân Phú. Đến nay, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngành y tế đã tổ chức lấy mẫu thực phẩm tại quán ăn để kiểm tra, xác định nguyên nhân. Những người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì được đưa đến các cơ sở y tế khác nhau nên cơ quan chức năng đang tổng hợp để có báo cáo chính xác.

