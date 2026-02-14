Liên quan vụ 6 người nhập viện sau khi uống rượu ngâm tại xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp, đến nay đã có 3 người tử vong. Cơ quan điều tra đang khẩn trương giám định độc chất, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 13-2, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết liên quan vụ chết người sau khi uống rượu ngâm xảy ra tại tỉnh Đồng Tháp, hiện có thêm một người tử vong.

Nạn nhân là ông Lê Thanh H. (55 tuổi; ngụ xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp). Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân ông H. tử vong là do suy hô hấp cấp, suy tim, viêm phổi và phù não

Vào khoảng 18 giờ ngày 29-1, ông Nguyễn Văn S. (55 tuổi) tổ chức nhậu tại nhà ở xã Bình Trưng cùng với nhóm bạn gồm: ông Nguyễn Văn H. (59 tuổi, là anh ruột ông S.), Lê Thanh H., Nguyễn Văn T. (53 tuổi), Nguyễn Văn U. (32 tuổi) và Trần Văn H. (54 tuổi).

Nhóm người trên uống rượu do ông S. mua rượu trắng về nhà pha với bình rượu ngâm trái mỏ quạ và bình rượu ngâm nấm linh chi, đến 21 giờ cùng ngày thì giải tán.

Sau tiệc rượu đã có 3 người tử vong - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo VOV, ngày 30 và 31-1, các ông Thanh H., Trần Văn H., T., U. và S. có dấu hiệu khó chịu, mệt mỏi nên gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu. Sáng 1-2, ông Nguyễn Văn H. cũng thấy khó chịu nên được gia đình đưa đi cấp cứu.

Riêng ông Trần Văn H. và ông S. có biểu hiện bất thường nên được chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị. Ngày 31-1, cả 2 ông đã tử vong.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân tử vong của 2 ông là do suy tim cấp, suy hô hấp cấp, phù phổi cấp. Cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu để xét nghiệm vi thể, độc chất để tiếp tục điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vào cuộc xác minh, thu thập thông tin và đã thu giữ 1 bình thủy tinh có chứa rượu ngâm trái mỏ quạ, 2 chai thủy tinh có chứa rượu ngâm nấm linh chi để phục vụ công tác giám định.

Như vậy, đến nay đã có 3 trong 6 người uống rượu ngâm đã tử vong.

