"Cứu tinh" cho những bữa tiệc Tết: Loại quả vừa giảm mỡ, vừa giải rượu cực nhạy

Mặc dù không phải tất cả các loại trái cây đều mang lại tác dụng giảm cân, nhưng một số loại lại góp phần tạo cảm giác no và giữ cho lượng đường trong máu ổn định.

Bên cạnh đó, các vitamin và khoáng chất có trong bơ còn giúp tăng cường sức khỏe cho cơ thể, giúp hỗ trợ làm giảm một số bệnh về ung thư, xương khớp. Món sinh tốt bơ, bơ dầm là một gợi ý tuyệt vời để bạn tăng cân nặng của mình lên.

So với các loại trái cây khác thì bơ có chứng chất béo đơn không bão hòa và hàm lượng protein cao nhất, nó cao gần như tương đương với sữa. Ăn một quả bơ bạn đã cung cấp 370 calo cho cơ thể.

Ngoài ra, nghiên cứu trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã chứng minh rằng ăn một quả bơ mỗi ngày trong chế độ ăn kiêng giúp giảm cảm giác đói cũng như giảm cholesterol LDL, đặc biệt là LDL có mật độ nhỏ nguy hiểm nhất với sức khỏe tim mạch.

Bưởi

Trong nửa quả bưởi chứa khoảng 40 calo và 4,5 gam pectin, một loại chất xơ hòa tan được biết đến với khả năng làm giảm mức cholesterol. Theo Brittany Lubeck, một nhà tư vấn dinh dưỡng của OhSoSpotless.com cho biết: “Bưởi đã được chứng minh trong các nghiên cứu là có liên quan đến việc tăng tốc độ giảm cân do chứa các thành phần chống oxy hóa”.

Tạp chí Thực phẩm Thuốc chỉ ra rằng ăn một nửa quả bưởi tươi (khoảng 40 calo) trước bữa ăn có thể giúp giảm cân đáng kể, trung bình khoảng 1,6kg trong 12 tuần. Sức đề kháng insulin trong cơ thể cũng được cải thiện khi ăn bưởi tươi.

Táo

Táo được biết đến là trái cây hàng đầu giúp giảm cân. Chất xơ và polyphenol trong vỏ và ruột táo được lên men trong cơ thể, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh, giúp giảm viêm, nguyên nhân dẫn đến béo phì. Ngoài ra, bên trong táo cũng chứa nhiều hợp chất chống ung thư.

Quả lê

Lê là loại trái cây giàu chất xơ có hàm lượng vitamin C. Chúng có lượng chất xơ cao nhất so với hầu hết các loại trái cây. Điều này làm cho chúng trở thành loại trái cây hoàn hảo cho những người muốn giảm cân. Lê được biết là có tác dụng hỗ trợ phòng chống lại bệnh tim mạch vành và bệnh đái tháo đường type 2. Chúng cũng có hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm mức cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Một lợi ích tuyệt vời khác của việc ăn lê thường xuyên là chúng giúp cơ thể tăng cường năng lượng mạnh mẽ. Đặc tính này cùng với hàm lượng chất xơ cao làm cho lê trở thành một loại thực phẩm tuyệt vời để đưa vào chế độ ăn kiêng giảm cân. Lê có thể ăn sống trực tiếp hoặc thêm vào các món nướng như bánh nướng…