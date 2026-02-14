'Cứu tinh' cho những bữa tiệc Tết: Loại quả vừa giảm mỡ, vừa giải rượu cực nhạy

Giảm cân 14/02/2026 05:00

Áp lực từ những bữa tiệc giàu năng lượng dịp cuối năm thường khiến cân nặng trở thành nỗi ám ảnh của phái đẹp. Để cân bằng lại lượng calo dư thừa và hỗ trợ quá trình chuyển hóa, việc lựa chọn đúng các loại trái cây có khả năng giải độc và 'quét sạch' mỡ thừa là vô cùng cần thiết.

Mặc dù không phải tất cả các loại trái cây đều mang lại tác dụng giảm cân, nhưng một số loại lại góp phần tạo cảm giác no và giữ cho lượng đường trong máu ổn định.

Quả bơ 

So với các loại trái cây khác thì bơ có chứng chất béo đơn không bão hòa và hàm lượng protein cao nhất, nó cao gần như tương đương với sữa. Ăn một quả bơ bạn đã cung cấp 370 calo cho cơ thể.

'Cứu tinh' cho những bữa tiệc Tết: Loại quả vừa giảm mỡ, vừa giải rượu cực nhạy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, các vitamin và khoáng chất có trong bơ còn giúp tăng cường sức khỏe cho cơ thể, giúp hỗ trợ làm giảm một số bệnh về ung thư, xương khớp. Món sinh tốt bơ, bơ dầm là một gợi ý tuyệt vời để bạn tăng cân nặng của mình lên.

Ngoài ra, nghiên cứu trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã chứng minh rằng ăn một quả bơ mỗi ngày trong chế độ ăn kiêng giúp giảm cảm giác đói cũng như giảm cholesterol LDL, đặc biệt là LDL có mật độ nhỏ nguy hiểm nhất với sức khỏe tim mạch.

Bưởi

Trong nửa quả bưởi chứa khoảng 40 calo và 4,5 gam pectin, một loại chất xơ hòa tan được biết đến với khả năng làm giảm mức cholesterol. Theo Brittany Lubeck, một nhà tư vấn dinh dưỡng của OhSoSpotless.com cho biết: “Bưởi đã được chứng minh trong các nghiên cứu là có liên quan đến việc tăng tốc độ giảm cân do chứa các thành phần chống oxy hóa”.

'Cứu tinh' cho những bữa tiệc Tết: Loại quả vừa giảm mỡ, vừa giải rượu cực nhạy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tạp chí Thực phẩm Thuốc chỉ ra rằng ăn một nửa quả bưởi tươi (khoảng 40 calo) trước bữa ăn có thể giúp giảm cân đáng kể, trung bình khoảng 1,6kg trong 12 tuần. Sức đề kháng insulin trong cơ thể cũng được cải thiện khi ăn bưởi tươi.

Táo

Táo được biết đến là trái cây hàng đầu giúp giảm cân. Chất xơ và polyphenol trong vỏ và ruột táo được lên men trong cơ thể, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh, giúp giảm viêm, nguyên nhân dẫn đến béo phì. Ngoài ra, bên trong táo cũng chứa nhiều hợp chất chống ung thư. 

'Cứu tinh' cho những bữa tiệc Tết: Loại quả vừa giảm mỡ, vừa giải rượu cực nhạy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quả lê

Lê là loại trái cây giàu chất xơ có hàm lượng vitamin C. Chúng có lượng chất xơ cao nhất so với hầu hết các loại trái cây. Điều này làm cho chúng trở thành loại trái cây hoàn hảo cho những người muốn giảm cân. Lê được biết là có tác dụng hỗ trợ phòng chống lại bệnh tim mạch vành và bệnh đái tháo đường type 2. Chúng cũng có hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm mức cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch.

 

'Cứu tinh' cho những bữa tiệc Tết: Loại quả vừa giảm mỡ, vừa giải rượu cực nhạy - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một lợi ích tuyệt vời khác của việc ăn lê thường xuyên là chúng giúp cơ thể tăng cường năng lượng mạnh mẽ. Đặc tính này cùng với hàm lượng chất xơ cao làm cho lê trở thành một loại thực phẩm tuyệt vời để đưa vào chế độ ăn kiêng giảm cân. Lê có thể ăn sống trực tiếp hoặc thêm vào các món nướng như bánh nướng…

Bữa sáng không cần cầu kỳ, chỉ cần có 5 món đơn giản này vừa giúp giảm cân lại hiệu quả

Bữa sáng không cần cầu kỳ, chỉ cần có 5 món đơn giản này vừa giúp giảm cân lại hiệu quả

Bữa sáng là bữa ăn vô cùng quan trọng nên được nhiều người đầu tư khá chất lượng, tuy nhiên họ lại không biết có những món ăn vô cùng đơn giản nhưng lại rất tốt cho tim mạch và có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   giảm cân trái cây tốt cho giảm cân trái cây tốt cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 14/2/2026, 3 con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, 'làm bạn' với quý nhân, cuộc sống thăng hoa viên mãn đáng mong chờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 14/2/2026, 3 con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, 'làm bạn' với quý nhân, cuộc sống thăng hoa viên mãn đáng mong chờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp sau phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Cách làm Sushi cuộn bơ tối giản: Đổi món cho ngày Tết nhanh - gọn - nhẹ mà lại cực sang

Cách làm Sushi cuộn bơ tối giản: Đổi món cho ngày Tết nhanh - gọn - nhẹ mà lại cực sang

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 34 phút trước
"Cứu tinh" cho những bữa tiệc Tết: Loại quả vừa giảm mỡ, vừa giải rượu cực nhạy

"Cứu tinh" cho những bữa tiệc Tết: Loại quả vừa giảm mỡ, vừa giải rượu cực nhạy

Giảm cân 2 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Sau hôm nay, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/2/2026), 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/2/2026), 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Cuối ngày hôm nay (14/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Không đánh ghen, không ồn ào: Cách mẹ bỉm 2 con "kéo" chồng khỏi nhân tình khiến ai nấy đều ngả mũ

Không đánh ghen, không ồn ào: Cách mẹ bỉm 2 con "kéo" chồng khỏi nhân tình khiến ai nấy đều ngả mũ

Ngoại tình 7 giờ 10 phút trước
Nửa đêm tiếng động lạ từ phòng chị dâu khiến tôi chết đứng, đẩy cửa xông vào mới thấu rõ bộ mặt thật của chồng

Nửa đêm tiếng động lạ từ phòng chị dâu khiến tôi chết đứng, đẩy cửa xông vào mới thấu rõ bộ mặt thật của chồng

Tâm sự 7 giờ 13 phút trước
Vợ cũ xuất hiện trong bộ dạng "thiếu vải" sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị lúc nửa đêm khiến tôi sốc nặng

Vợ cũ xuất hiện trong bộ dạng "thiếu vải" sau 3 năm ly hôn, lời đề nghị lúc nửa đêm khiến tôi sốc nặng

Tâm sự 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Từ ngày 1/3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

Từ ngày 1/3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2/2026: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC rớt xuống dưới 180 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

Bữa sáng không cần cầu kỳ, chỉ cần có 5 món đơn giản này vừa giúp giảm cân lại hiệu quả

Bữa sáng không cần cầu kỳ, chỉ cần có 5 món đơn giản này vừa giúp giảm cân lại hiệu quả

Mách bạn cách ăn thịt không gây béo, giảm cân an toàn mà hiệu quả

Mách bạn cách ăn thịt không gây béo, giảm cân an toàn mà hiệu quả

5 món ăn vừa tốt da, đẹp dáng lại giảm cân hiệu quả, phụ nữ thích ăn vặt nên ưu tiên

5 món ăn vừa tốt da, đẹp dáng lại giảm cân hiệu quả, phụ nữ thích ăn vặt nên ưu tiên

Tập gym 6 buổi một tuần, cô gái 23 tuổi mất kinh

Tập gym 6 buổi một tuần, cô gái 23 tuổi mất kinh

Top 8 bí quyết giảm cân nhanh và đánh tan mỡ bụng hiệu quả

Top 8 bí quyết giảm cân nhanh và đánh tan mỡ bụng hiệu quả