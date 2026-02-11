5 công thức detox buổi sáng: 'Cứu cánh' cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

Muốn giảm cân hiệu quả, hãy bắt đầu từ một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đồ uống detox không chỉ giúp thanh lọc độc tố mà còn hỗ trợ tiêu hóa tối đa—yếu tố tiên quyết để cơ thể chuyển hóa năng lượng tốt hơn và loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng.

Bạn bị mắc kẹt giữa một bên là mong muốn giữ đủ nước và mát mẻ, bên kia là nỗi lo thường trực về lượng calo hấp thụ. Đừng lo lắng về điều đó, dưới đây là danh sách 5 loại nước detox giảm cân bạn sẽ cần.

Nước quế mật ong 

Mật ong có thể giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn trong những giờ đầu của giấc ngủ bằng cách tiêu thụ nó ngay trước khi đi ngủ. Các vitamin, khoáng chất thiết yếu và chất béo lành mạnh đều có trong thành phần này.

5 công thức detox buổi sáng: 'Cứu cánh' cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mật ong chứa các hormone thiết yếu giúp bạn giảm cân bằng cách ngăn chặn sự thèm ăn của bạn. Mặt khác, quế hỗ trợ giảm mỡ nội tạng và có đặc tính chống ký sinh trùng, khiến nó trở thành một trong những loại gia vị tốt cho sức khỏe nhất thế giới.

Thức uống giải độc Cà rốt củ dền táo

Thức uống giải độc ABC (Cà rốt củ dền táo) có mùi vị hấp dẫn đúng như tên gọi của nó. Do sự kết hợp của ba thành phần này, thức uống này có nhiều chất xơ, ít calo và hỗ trợ giảm cholesterol xấu đồng thời tăng cường sức khỏe đường ruột.

5 công thức detox buổi sáng: 'Cứu cánh' cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cỏ Vetiver

Đặc tính làm mát của cỏ vetiver đã được nhiều người biết đến. Bằng cách đun sôi rễ cỏ vetiver trong nước, nó rất đơn giản để thực hiện. Sau khi lọc lấy nước, uống ngày 1 lần.

Loại nước detox này rất tốt cho việc giảm cân, làm dịu thần kinh và điều trị chứng mất ngủ. Nó cũng có lợi cho da và gan. Một cách khác để sử dụng rễ cỏ vetiver là thông qua các loại tinh dầu được chiết xuất từ ​​chúng.

5 công thức detox buổi sáng: 'Cứu cánh' cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước ép cam và cà rốt

Cam và cà rốt đều chứa nhiều Vitamin C và ít calo nên là loại đồ uống lý tưởng. Khi bạn kết hợp cả hai, bạn sẽ có được một thức uống thơm và ngọt giúp bạn loại bỏ độc tố đồng thời làm dịu cơn khát của bạn.

Cây thảo linh lăng/ cỏ cà ri

Cỏ cà ri có nhiều chất sắt, magiê, mangan, đồng, vitamin B6, protein và chất xơ, trong số các vitamin và khoáng chất khác. Nó cũng có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Sự hiện diện của saponin và chất xơ trong cỏ cà ri chịu trách nhiệm cho phần lớn các lợi ích sức khỏe của nó.

Đơn giản chỉ cần ngâm hạt cỏ cà ri qua đêm và uống nước đầu tiên vào buổi sáng khi bụng đói. Đơn giản chỉ cần để ráo hạt và uống chất lỏng.

Theo Times of India

Top các loại nước detox giúp đốt cháy chất béo và giảm cân hiệu quả

Top các loại nước detox giúp đốt cháy chất béo và giảm cân hiệu quả

Với những công thức kết hợp thơm ngon này, nước detox của bạn sẽ vô cùng hữu ích và chẳng hề nhạt nhẽo nữa!

