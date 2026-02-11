Mỡ máu cao vẫn hưởng trọn vị Tết: Danh sách những món ăn 'vàng' cho sức khỏe

Các món ăn ngày Tết thường chứa nhiều cholesterol, chất béo, đường, leo... tác động xấu đến chỉ số mỡ máu. Để bảo vệ sức khỏe trong dịp Tết cổ truyền, người mắc bệnh mỡ máu vẫn nên chọn đúng thực phẩm.

Tết Nguyên Đán là dịp lễ lớn nhất trong năm, nơi gia đình sum vầy, bạn bè quây quần và mọi người cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống đặc sắc. Tuy nhiên, trong không khí vui tươi và ấm áp đó, không ít người lại bỏ qua một yếu tố quan trọng là sức khỏe.

Mỡ máu cao vẫn hưởng trọn vị Tết: Danh sách những món ăn 'vàng' cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Món ăn dành cho người mỡ máu trong dịp Tết 

Ưu tiên món hấp, luộc ít dầu

Các món hấp, luộc hoặc áp chảo ít dầu nên được ưu tiên thay cho các món chiên rán. Cách chế biến này giúp hạn chế lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể, đồng thời giữ được hương vị tự nhiên và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Người mỡ máu cao nên chọn các món cá hấp, thịt luộc, rau luộc hoặc canh thanh nhẹ trong mâm cỗ ngày Tết.

Rau xanh giàu chất xơ

Rau xanh là nhóm thực phẩm không thể thiếu với người mỡ máu cao trong dịp Tết. Các loại rau lá xanh cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp giảm hấp thu cholesterol xấu và hỗ trợ tiêu hóa. Việc bổ sung đủ rau xanh trong mỗi bữa ăn còn giúp cân bằng khẩu phần, hạn chế ăn quá nhiều thực phẩm giàu dầu mỡ.

Mỡ máu cao vẫn hưởng trọn vị Tết: Danh sách những món ăn 'vàng' cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thịt nạc, ít chất béo

Khi ăn thịt trong những ngày Tết, người mỡ máu cao nên ưu tiên các loại thịt nạc như thịt thăn, ức gà bỏ da hoặc thịt nạc vai. Những phần thịt này cung cấp protein cần thiết cho cơ thể nhưng chứa ít chất béo bão hòa hơn so với thịt mỡ, giúp kiểm soát cholesterol máu tốt hơn.

Trái cây ít ngọt, giàu vitamin

Các loại trái cây ít ngọt như bưởi, táo, lê, kiwi hoặc dâu tây phù hợp với người mỡ máu cao trong dịp Tết. Nhóm trái cây này giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, hỗ trợ chuyển hóa lipid và giúp cơ thể no lâu hơn, từ đó hạn chế tiêu thụ quá nhiều bánh kẹo, đồ ngọt trong ngày Tết.

Mỡ máu cao vẫn hưởng trọn vị Tết: Danh sách những món ăn 'vàng' cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Làm gì để kiểm soát chỉ số lượng mỡ?

Ngày Tết không thể thiếu các món ăn truyền thống nhưng vẫn cần trung hòa các món ăn khác để đảm bảo sức khỏe. Bờ mép tiếp tục duy trì uống thuốc hạ mỡ máu đúng giờ và đều đặn người bệnh mỡ máu cao. Ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ -ngủ, có thể áp dụng các phương pháp dưới đây để kiểm soát Kiểm soát lượng mỡ trong máu:

- Ăn chế độ ăn thanh hấp với các món ăn dễ tiêu, ít béo, ít leo. Ăn nhiều rau xanh, trái cây mang lại nhiều dinh dưỡng, khoáng chất, vitamin. Đây cũng là sản phẩm không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày của người mỡ máu cao.

- Tăng cường tập thể dục: Tranh thủ 30 phút tập thể dục mỗi ngày.

- Sử dụng một số công thức thuốc thảo dược giúp giảm lượng mỡ máu như trà artiso, trà hoa cúc… tăng cường thải độc gan và còn giúp phục hồi tế bào gan bị tổn thương do uống quá nhiều rượu bia trong ngày Tết.

