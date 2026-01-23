Top 3 loại thực phẩm dễ bị 'tẩm' hàn the, người mua hết sức lưu ý

Hàn the còn được cho vào một số loại thức ăn vào ngày Tết như giò chả, nem chua và dưa chua... có tác dụng giúp tăng độ dai, độ giòn tuy nhiên nếu dùng quá nhiều lại có thể gây ra ngộ độc.

Hàn the là một loại muối của hợp chất axit boric. Hiện nay, hàn the đang là một chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm ở Việt Nam. Bởi đây là một chất có hại và thậm chí có khả năng gây ngộ độc cho con người khi tiêu thụ quá mức. Hợp chất này cũng được sử dụng trong trong công nghiệp, tuy nhiên khi sử dụng quá mức, sai liều lượng, chúng có thể gây ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Hàn the không làm thay đổi màu sắc giò nên rất khó nhận biết bằng mắt thường. Giò chả sạch khi ăn có mùi thơm tự nhiên, mềm, hơi xốp, không quá dai. Ngược lại, giò có hàn the thường khô, cứng, dai bất thường và khá mịn.

Ảnh minh họa: Internet

Một cách nhận biết đơn giản là dùng giấy nghệ. Giấy được ngâm nước nghệ tươi rồi phơi khô, áp lên bề mặt miếng giò trong khoảng một phút. Nếu giấy chuyển từ vàng sang cam đỏ, khả năng cao giò có chứa hàn the. Tuy nhiên, đây chỉ là cách thử định tính.

Bún phở

Nhiều cơ sở cho hàn the vào bún để sợi bún mềm, dai, không nhanh chua. Bún sạch thường hơi nát, dễ đứt, sờ có cảm giác nhuyễn, hơi dính và để qua ngày dễ chua. Trong khi đó, bún có hàn the có thể để 2 - 3 ngày vẫn không ôi, khi nhai gần như không có mùi vị.

Người tiêu dùng có thể dùng que thử bán sẵn hoặc rắc bột nghệ lên bún; nếu bún chuyển sang màu xám, rất có thể đã bị trộn hàn the.

Bánh đúc

Hàn the thường bị trộn vào bánh đúc để tạo độ giòn, dai và giúp bánh để được lâu mà không ôi thiu.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cơ sở vì lợi nhuận vẫn lén sử dụng hàn the, khiến món bánh dân dã quen thuộc tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người ăn, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Người tiêu dùng nên cảnh giác với bánh đúc có màu trắng bất thường, bề mặt bóng, khi ăn thấy quá dai, giòn và để lâu không chua - những dấu hiệu nghi ngờ có trộn hàn the.

Ảnh hưởng của hàn the tới sức khỏe

Đối với việc bảo quản thực phẩm, hàn the được cho vào tôm, cá, mực, thịt... có tác dụng bảo quản cho lâu bị ươn và hư hỏng. Khi chúng ta ăn những thực phẩm có ướp hàn the, chúng được hấp thu vào cơ thể rất nhanh qua đường ăn uống. Không những thế, hàn the còn là chất phổ biến có trong bột giặt.

Khi vào máu, độc chất sẽ đi đến khắp các cơ quan trong cơ thể và tập trung nhiều ở ống tiêu hoá như gan, thận, não và da. Hàn the thậm chí có thể giữ trong cơ thể lên đến ba ngày mới thải ra ngoài thông qua nước tiểu. Tuy nhiên, dù đã đào thải nhưng vẫn tích lũy lại một số hàn the rất lâu trong cơ thể. Cụ thể như sau:

Ảnh minh họa: Internet

Hàn the khi được tiêu thụ vào cơ thể với liều lượng thấp có thể gây ra các triệu chứng như ngộ độc mãn tính. Đồng thời, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan như gan, suy thận, từ đó gây ra các triệu chứng như biếng ăn và suy nhược cơ thể.

Khi vào bên trong cơ thể, hàn the sẽ rất khó bị đào thải ra bên ngoài. Chúng sẽ tích tụ từ từ trong gan, đến khi lượng tích tụ hàn the đủ lớn, borat sẽ sẽ gây tác hại mạn tính đến cơ quan này.

Đối với phụ nữ đang mang thai, hàn the có thể được đào thai qua nhau thai, gây ảnh hưởng sức khỏe thai nhi.

Đối với phụ nữ đang cho con bú, hàn the khi đó có thể đào thải qua sữa mẹ.

Đối với trẻ nhỏ, tác hại của hàn the sẽ tăng dần theo thời gian và lượng sử dụng vào cơ thể, từ đó gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, đặc biệt đối với những trẻ đang trong độ tuổi trưởng thành.