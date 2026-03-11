Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/3/2026), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11/03/2026 04:15

3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra hanh thuận và suôn sẻ. Tử vi cho biết con giáp này có cơ hội được làm việc trong lĩnh vực yêu thích. Quý Nhân Tam Hợp xuất hiện giúp người tuổi này củng cố tốt các mối quan hệ xã giao. Khi gặp khó khăn, bản mệnh đều có thể vượt qua được một cách dễ dàng nhờ điều trên đây. Có vẻ như con giáp này cần hạn chế những khoản chi không cần thiết để duy trì được nguồn thu nhập cá nhân một cách vững vàng trong tương lai. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên an vui hạnh phúc. Riêng người độc thân chưa tìm được một nửa cho mình vì muốn phát triển sự nghiệp. Người đã lập gia đình luôn chăm chút, vun vén cho hạnh phúc hiện tại.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/3/2026), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối hiệu quả và tốt đẹp. Tam Hội xuất hiện là lúc thích hợp để triển khai các cuộc gặp gỡ bạn bè. Con giáp này có thể tìm ra người chung lý tưởng, cùng bàn bạc và lập kế hoạch cho những dự án sắp tới. Đây là thời điểm lý tưởng để giải quyết các rắc rối liên quan tới tiền bạc, ngoài ra bản mệnh còn gặp nhiều cơ hội kiếm tiền.

Chuyện tình cảm hòa thuận bình dị. Bạn luôn nghĩ tới những điều to tát và xa vời nhưng lại quên rằng tình yêu cần được xây dựng trên nền tảng chân thành. Một vài món quà nhỏ hay lời hỏi thăm ân cần cũng giúp mối quan hệ khăng khít bền chặt.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/3/2026), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng dễ dàng và hanh thông. Bạn thể hiện sự tự tin, bản lĩnh của mình với sự hỗ trợ của Chính Ấn. Hãy mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của mình để có sự kết nối tốt hơn với những người xung quanh.

Vận trình tình cảm cũng sẽ ngập tràn tin vui. Tam Hợp xuất hiện đem tới nhiều tin cát lành cho mối quan hệ tình cảm. Các cặp đôi yêu xa cảm thấy phấn khích khi được gặp lại sau thời gian dài xa cách. Bạn và người ấy dễ dàng tìm được tiếng nói chung khi hiếm khi xảy ra những mâu thuẫn giữa hai người. Vì thế, cả hai có thể thoải mái tận hưởng những giây phút ở bên cạnh nhau. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/3/2026), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Từ 0h ngày 11/3, giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON 95 lên hơn 29.000 đồng/lít

NÓNG: Từ 0h ngày 11/3, giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON 95 lên hơn 29.000 đồng/lít

Đời sống 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/3/2026, 3 con giáp tiền vào gấp 5 gấp 10, sự nghiệp thăng tiến, Phú Quý bủa vây, ung dung hưởng Lộc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/3/2026, 3 con giáp tiền vào gấp 5 gấp 10, sự nghiệp thăng tiến, Phú Quý bủa vây, ung dung hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Bé gái 6 tuổi tử vong sau khi bị chó cắn vào ngón tay từ 3 tháng trước

Bé gái 6 tuổi tử vong sau khi bị chó cắn vào ngón tay từ 3 tháng trước

Sức khỏe 1 giờ 22 phút trước
Đang uống nước chanh nghệ mỗi sáng? Hãy dừng lại ngay nếu bạn thuộc nhóm người sau

Đang uống nước chanh nghệ mỗi sáng? Hãy dừng lại ngay nếu bạn thuộc nhóm người sau

Sống khỏe 1 giờ 22 phút trước
Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Sữa chua "úp ngược" bất bại: Công thức 6 không giúp thành phẩm láng mịn, dẻo quánh

Sữa chua "úp ngược" bất bại: Công thức 6 không giúp thành phẩm láng mịn, dẻo quánh

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/3/2026), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/3/2026), 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/3/2026), 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Cuối ngày hôm nay (11/3/2026), 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, Quý Nhân phù trợ, tiền vào như nước

Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp chuyển vận đỏ rực, gặp nhiều may mắn, Quý Nhân phù trợ, tiền vào như nước

Tử vi thứ Tư 11/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Tư 11/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý sau ngày 11/3/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý sau ngày 11/3/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/3/2026, 3 con giáp tiền vào gấp 5 gấp 10, sự nghiệp thăng tiến, Phú Quý bủa vây, ung dung hưởng Lộc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/3/2026, 3 con giáp tiền vào gấp 5 gấp 10, sự nghiệp thăng tiến, Phú Quý bủa vây, ung dung hưởng Lộc

Đúng hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Cuối ngày hôm nay (11/3/2026), 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Cuối ngày hôm nay (11/3/2026), 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý