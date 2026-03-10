Đúng ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi xuống đầu', sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10/03/2026 17:50

3 con giáp tiền bạc 'rơi xuống đầu', sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, vận trình hanh thông bất ngờ.

Tuổi Mùi

Cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ trở nên khá may mắn, luôn gặp điều tốt lành. Bạn sống khá chân thật, ôn hòa và vui vẻ. Tính cách này giúp bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong sự nghiệp, bạn luôn gặp nhiều may mắn, cơ hội tốt lành. Con giáp này có thể tự chủ về mặt tài chính chỉ trong một khoản thời gian ngắn do biết cách nắm bắt cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. 

Chuyện làm ăn kinh doanh luôn gặt hái nhiều thành công, đường công danh luôn thăng tiến, thuận buồm xuôi gió. Tiền của vật chất đông đầy và rủng rỉnh đầy túi. Chuyện tình cảm luôn đón nhận nhiều niêm vui, gia đạo luôn bình an và hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dù chuyện riêng tư gặp trở ngại nhưng người tuổi Tuất vẫn khống chế tốt tâm tình của mình và không để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả công việc hiện tại. Nhờ đó, bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Người tuổi này không cần phải lo lắng đến chuyện tiền nong trong này thứ Sáu khi có được nguồn thu nhập khấm khá từ công việc chính. 

Vận trình tình cảm gặp đào hoa vượng. Qua đó, người độc thân tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình để nói chuyện yêu đương và đôi lứa yêu nhau có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. 

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ dần cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, vận khí cát lành phất lên. Trên con đường nhân duyên, nhờ có sao Tinh Tú chiêu mệnh nên tình cảm của những người tuổi Hợi càng ngày càng vượng, công việc, chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều tiến triển tốt.

Ngoài ra, chuyện tình cảm thăng hoa, nở rộ. Ngũ hành tương sinh giúp cho người độc thân tìm được người bạn đời cho mình. Song, việc có quá nhiều sự lựa chọn không phải là tốt vì nó khiến cho bạn rơi vào tình trạng hoang mang khi không biết chọn ai.  

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý sau ngày 11/3/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý sau ngày 11/3/2026

3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý.

