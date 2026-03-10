Từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đón Lộc Trời ban, vận khí ngút trời, giàu có bất ngờ, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 10/03/2026 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đón Lộc Trời ban, vận khí ngút trời, giàu có bất ngờ, cuộc đời sang trang từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch, tuổi Tỵ được Nhị Hợp cục nâng đỡ nên tinh thần hào hứng và vui vẻ hơn mọi ngày. Tình duyên phơi phới cũng là nguyên do khiến cho ai nấy đều thấy bản mệnh luôn nở nụ cười trên môi, hạnh phúc tràn trề. Bạn có rất nhiều kế hoạch muốn thực hiện cùng người ấy và sẽ không bỏ lỡ giây phút nào để ở bên cạnh nhau. 

Từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đón Lộc Trời ban, vận khí ngút trời, giàu có bất ngờ, cuộc đời sang trang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cát tinh trong ngày này cũng giúp bạn có thể sẽ đạt được những bước phát triển tốt hơn trên con đường sự nghiệp. Bản mệnh hết lòng với công việc, không quản ngại khó khăn để đột phá hơn nữa, nên bạn dễ dàng bỏ ra đối thủ lại sau lưng, tiến băng băng về trước.

Con giáp tuổi Mùi 

Từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch, Lục Hợp quý nhân xuất hiện, tuổi Mùi rất dễ gặp may mắn về tiền bạc. Bản mệnh không những không cần tốn kém mà còn may mắn nhận được nhiều nguồn thu đáng kể. Có nhiều người được cho tiền, nhận được quà biếu tặng hoặc nhận được nhiều tiền mừng tuổi. 

Từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đón Lộc Trời ban, vận khí ngút trời, giàu có bất ngờ, cuộc đời sang trang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiếp nối sự hanh thông của tiền tài là vấn đề tình cảm nếu bạn biết cách cân đối thời gian của mình tốt hơn. Cả một năm bận rộn đã khiến bạn ít có thời gian quan tâm tới gia đình và nửa kia, vậy thì dịp Tết này chính là lúc bạn xích lại gần hơn với mọi người, đừng chỉ ngồi ôm điện thoại nhé.

Con giáp tuổi Tý 

Từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch, mang đến cho tuổi Tý những mối quan hệ tốt đẹp và cơ hội phát triển trong tình duyên. Nếu đang độc thân, hôm nay chính là thời điểm khởi đầu cho một mùa hoa tình yêu nở rộ, hứa hẹn một mối quan hệ lãng mạn sắp tới với bản mệnh. Đây là ngày tuyệt vời để các mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống của bản mệnh tiến triển thêm một bước nữa.

Từ nay đến giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp đón Lộc Trời ban, vận khí ngút trời, giàu có bất ngờ, cuộc đời sang trang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bản mệnh hôm nay cũng khá thuận lợi. Bản mệnh sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện mọi việc và hoàn thành tốt công việc đã đề ra. Thậm chí, bản mệnh có thể nhận được lời khen ngợi từ đồng nghiệp hoặc cấp trên nhờ vào sự tận tâm và hiệu quả trong công việc.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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