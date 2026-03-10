Không chỉ sáng mắt, đây là loại "siêu thực phẩm" với 4 lợi ích bất ngờ cho cơ thể

Dinh dưỡng 10/03/2026 05:30

Cà rốt là một loại rau củ tốt cho sức khỏe, với độ giòn, vị ngon và chứa rất nhiều beta carotene, chất xơ, vitamin K1, kali cũng như chất chống oxy hóa. Ăn cà rốt rất thích hợp cho việc giảm cân, giúp giảm cholesterol, cải thiện sức khỏe mắt, thậm chí là giảm nguy cơ ung thư.

Cà rốt nổi tiếng với tác dụng tốt cho mắt nhờ hàm lượng beta-carotene dồi dào. Đây là tiền chất của vitamin A - dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của võng mạc và các dây thần kinh thị giác. Khi vào cơ thể, beta-carotene sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, giúp cải thiện thị lực và giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt như khô mắt, mờ mắt hay đục thủy tinh thể. Ngoài tốt cho mắt, cà rốt còn có nhiều công dụng tuyệt vời khác cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết. 

Không chỉ sáng mắt, đây là loại 'siêu thực phẩm' với 4 lợi ích bất ngờ cho cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ ung thư

Chất chống oxy hóa đã được chứng minh có khả năng tiêu diệt các gốc tự do có hại trong cơ thể, nhờ đó làm giảm nguy cơ bị ung thư. Hai loại chất chống oxy hóa chính trong cà rốt là carotenoids (cà rốt màu cam và vàng) và anthocyanin (cà rốt màu đỏ và tím).

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Dù có chứa đường tự nhiên nhưng hàm lượng đường trong cà rốt khá thấp và đi kèm với lượng chất xơ cao. Điều này giúp hạn chế sự tăng đột ngột của đường huyết sau khi ăn, vì vậy cà rốt được xem là thực phẩm phù hợp với người mắc bệnh tiểu đường nếu sử dụng với lượng hợp lý.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Vitamin C trong cà rốt giúp cơ thể tạo ra các kháng thể bảo vệ hệ miễn dịch, đồng thời tiếp nhận và sử dụng sắt, cũng như ngăn ngừa nhiễm trùng. Vitamin C còn góp phần sản xuất collagen - thành phần chính của mô liên kết, rất cần thiết để chữa lành vết thương và giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

Không chỉ sáng mắt, đây là loại 'siêu thực phẩm' với 4 lợi ích bất ngờ cho cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Cà rốt chứa nhiều chất xơ và kali - hai dưỡng chất có lợi cho tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ mạch máu giãn nở tốt hơn, trong khi chất xơ giúp giảm lượng cholesterol xấu trong máu. Nhờ đó, việc bổ sung cà rốt trong chế độ ăn có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Ăn cà rốt thế nào tốt nhất cho sức khỏe?

Cà rốt có vitamin gì bạn đã biết. Các vitamin trong cà rốt mang đến lợi ích gì với sức khỏe bạn cũng đã biết. Việc còn lại chỉ là bạn cần sử dụng cà rốt đủ lượng, đúng cách để khai thác tối đa những lợi ích của thực phẩm này:

Không chỉ sáng mắt, đây là loại 'siêu thực phẩm' với 4 lợi ích bất ngờ cho cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số người có thể dị ứng với cà rốt. Vì vậy, những người mới ăn cà rốt lần đầu, nhất là trẻ em mới tập ăn dặm nên thử trước một lượng nhỏ.

Ăn cà rốt nhiều hoặc uống nhiều nước ép cà rốt có thể khiến da bị chuyển sang màu vàng cam - biểu hiện của tình trạng thâm nhiễm caroten trong máu.

Ăn quá nhiều cà rốt trong thời gian dài đồng nghĩa với việc nạp nhiều beta-carotene vào cơ thể cùng có thể gây rối loạn chuyển hóa vitamin A như bệnh cường giáp.

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