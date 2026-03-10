Sau hôm nay, thứ Ba 10/3/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 10/03/2026 04:50

Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục.

Tuổi Dần

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng hanh thuận. Đối với những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ tìm được bạn hàng tốt, nguồn hàng hoá cũng chất lượng hơn. Bản mệnh còn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác và được giới thiệu những cơ hội đáng quý. Khả năng buôn bán giỏi, giao tiếp khéo đem đến giúp con giáp này kiếm tiền dễ dàng hơn.

Tam hội mang tới điều kiện thuận lợi cho con giáp may mắn này cải thiện những mối quan hệ xung quanh, nhất là đối với người thân. Chuyện tình cảm rất suôn sẻ, đôi lứa tâm đầu ý hợp. Đối phương sẵn sàng lắng nghe hơn nên con giáp này cũng dễ giải thích hiểu nhầm giữa hai người hơn bao giờ hết.

Sau hôm nay, thứ Ba 10/3/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Quý nhân độ mệnh, người tuổi Sửu sẽ đón không ít tin vui liên quan đến tiền bạc. Bạn có thể nhận được các khoản lương thưởng từ nghề tay trái, cơ hội phát tài nhanh cũng có đến khi khả năng trúng thưởng trúng số là rất cao.

Nhân duyên cũng khởi sắc nhờ vậy mà tình yêu có phần thăng hoa, nở rộ như sắc xuân ngập tràn. Con giáp này còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhiều đối tượng khác phái, rất có thể sẽ trở thành một nửa trong tương lai. Mối quan hệ giữa các cặp đôi đang có những tiến triển rõ rệt. Nếu trước đó bản mệnh và nửa kia có hiểu lầm thì mâu thuẫn cũng có thể giải quyết nhanh chóng. 

 

Sau hôm nay, thứ Ba 10/3/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ đang trên đà thăng tiến vô cùng thuận lợi vào thời điểm tới. Bạn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không gặp bất cứ vướng mắc nào. Cấp trên có thể thấy rõ tiềm năng của bạn, trao cho bạn cơ hội để được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Mộc sinh Hỏa, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp với mình trong ngày hôm nay. Vì vậy đừng bỏ qua hay từ chối những buổi gặp gỡ, hẹn hò, những mối làm quen được mọi người giới thiệu nhé. Biết đâu một trong số họ chính là người ấy mà bạn tìm kiếm bấy lâu nay.

Sau hôm nay, thứ Ba 10/3/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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