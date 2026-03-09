Đúng ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp này vận may đỏ chót, sự nghiệp thăng tiến, dễ thành đại gia, hút cạn Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, cát thần Thiên Ấn xuất hiện trong tử vi ngày mới của người tuổi Sửu báo hiệu nhiều may mắn, đường tài lộc hay công danh của con giáp này đều khá tốt, bản mệnh đã có được những cơ hội hiếm có để khẳng định lại năng lực của mình.

Tranh thủ lúc này, bản mệnh càng cần phải thể hiện được tinh thần cầu tiến và ham học hỏi. Công việc ở thời điểm đầu năm mới không quá nhiều, có thời gian rảnh cần phải tận dụng để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm. Con giáp này có thể giành được những thành tích khá đáng nể.

Tuy nhiên, ngày ngũ hành Thủy – Thổ xung khắc nên chuyện tình cảm của những chú Trâu không được như ý, nhất là mối quan hệ với các thành viên trong gia đình. Nguyên nhân có thể là do đôi bên có những ý kiến mâu thuẫn với nhau.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, tuổi Thân được Tam Hợp hậu thuẫn nên các phương diện đều đón nguồn cát khí dồi dào, làm gì cũng thấy suôn sẻ hơn hẳn. Công danh sự nghiệp đang trên đà phát triển, cứ chăm chỉ và nỗ lực hết mình thì cơ hội thăng tiến hoàn toàn nằm trong tay của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài chính cũng khá ổn định, cả nguồn thu chính và phụ cùng tăng, mang lại nguồn thu khá lớn cho con giáp này. Dù là công việc chính hay các việc kinh doanh, buôn bán tay trái đều có lợi nhuận khả quan. Công sức bạn bỏ ra đều xứng đáng, cuộc sống nhờ vậy cũng thêm phần dư dả và nhẹ nhàng.

Chuyện tình cảm trong ngày Kim – Thủy tương sinh cũng có bước tiến đáng kể so với thời gian trước. Nếu còn độc thân và đang có sẵn đối tượng thầm mến, con giáp này nắm bắt cơ hội tốt và bày tỏ thiện chí của mình một cách khéo léo. Với các cặp đôi, cát tinh cũng ở bên nâng đỡ và giúp bản mệnh vun vén, đôi bên càng ngày càng thấu hiểu nhau và muốn tiến xa hơn.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, Chính Tài ban phúc, người tuổi Tuất có thể nhận được những khoản lãi lời đáng kể trong ngày hôm nay nếu bạn vẫn chăm chỉ làm việc. Con giáp này có thể trở thành người đi trước đón đầu, thu hút được lượng lớn khách hàng so với đối thủ.

Ảnh minh họa: Internet

Những người đi làm, đi trực trong ngày hôm nay thể hiện được năng lực của mình nên dễ nhận được khoản tiền thưởng nóng đáng kể. Bạn sẽ được lãnh đạo trọng dụng khi bước qua kì nghỉ lễ.



Hỏa sinh Thổ, phương diện tình cảm cũng đem lại cho bản mệnh nhiều niềm vui. Con giáp này nhận ra người nhà luôn là hậu thuẫn vững vàng cho mình. Nhờ có người thân mà bạn dũng cảm thực hiện ước mơ của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!