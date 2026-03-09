Bí quyết làm chân gà sả tắc mix trái cây: Màu sắc bắt mắt, hương vị thanh tao, giải nhiệt cực tốt

Món ngon mỗi ngày 09/03/2026 11:00

Bạn đã sẵn sàng để 'đánh gục' mọi tín đồ ăn vặt bằng món chân gà ngâm sả tắc phiên bản siêu trái cây chưa? Sự hòa quyện độc đáo giữa độ giòn tan của chân gà và hương vị tươi mát từ trái cây thiên nhiên tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Công thức dưới đây không chỉ giúp chân gà giữ được độ trắng trong, không bị đắng mà còn thấm vị đậm đà đến tận bên trong thớ gân!

Bí quyết làm chân gà sả tắc mix trái cây: Màu sắc bắt mắt, hương vị thanh tao, giải nhiệt cực tốt - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Chân gà: 500 gram

Quất ( tắc) : 150 gram

Sả: 10 nhánh

Cóc non: 7 quả

Mận hậu: 7 quả

Xoài keo:1 quả 200 gram

Dứa: 1/2 quả

Ớt sừng: 2 trái

Ớt bột hàn quốc: 10 gram

Gừng: 200 gram

Rượu trắng: 200 ml

Giấm: 50ml

Nước mắm: 50ml

Nước lọc: 300 ml

Đường: 50-70 gram

Bí quyết làm chân gà sả tắc mix trái cây: Màu sắc bắt mắt, hương vị thanh tao, giải nhiệt cực tốt - Ảnh 2

Cách làm:

- Chặt bỏ phần móng của chân gà. Bóp chân gà với gừng đập dập, rượu trắng để khử mùi, xả lại nước lạnh, để ráo.

- Tách bỏ phần lá già của sả, đập dập, cắt khúc 3 cm hay bào mỏng đều được.

- Tách đôi trái ớt, bỏ hạt, cắt miếng hay để nguyên.

- Cắt quất ( tắc) thành những lát mỏng.

- Xắt các loại quả thành từng miếng vừa ăn.

- Nấu nước sôi, luộc chân gà với gừng và 1/2 sả đập dập. Khi chân gà chín tới, vớt ra cho vào nước đá lạnh cho nguội, vớt ra. Cho chân gà vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 20 phút để có độ giòn.

- Pha nước ngâm chân gà theo công thức: 50ml giấm, 50ml nước mắm, 300 ml nước lọc, 50-70 gram đường tùy khẩu vị thích ngọt hay vừa, mình có thể gia giảm gia vị cho vừa miệng. Khuấy tan hỗn hợp rồi đun sôi. Khi hỗn hợp sôi, bạn cho sả, ớt. Nước sôi một lần nữa thì tắt bếp để nguội.

- Lấy chân gà ra khỏi tủ lạnh, xếp vào lọ, cho các loại quả đã xắt miếng, và cho quất ( tắc) đã cắt miếng vào lọ, sau đó cho nước ngâm đã nguội vào lọ sao cho ngập chân gà. Dùng vỉ nén bên trên để chân gà không nổi khỏi nước ngâm. Chân gà ngâm khoảng một ngày là có thể ăn được.Nếu không ăn hết trong 2-3 ngày sau khi ngâm, nên cho chân gà ngâm sả tắc vào ngăn mát tủ lạnh để món ăn không lên men thêm.

Bí quyết làm chân gà sả tắc mix trái cây: Màu sắc bắt mắt, hương vị thanh tao, giải nhiệt cực tốt - Ảnh 3

Nguồn: FB Minh Nguyễn

Đánh gục mọi tín đồ bánh mì với công thức nước sốt màu sắc bắt mắt, vị ngon bùng nổ

Đánh gục mọi tín đồ bánh mì với công thức nước sốt màu sắc bắt mắt, vị ngon bùng nổ

Một ổ bánh mì ngon không chỉ nằm ở lớp vỏ giòn hay nhân thịt đầy đặn, mà còn ở dòng nước sốt sánh mịn, đậm đà thấm đẫm trong từng thớ bánh. Đây chính là 'vũ khí bí mật' mà bất kỳ fan cuồng bánh mì nào cũng nhất định phải sở hữu để nâng tầm món ăn yêu thích của mình lên một đẳng cấp mới.

Xem thêm
Từ khóa:   chân gà ngâm sả tắc chân gà ngâm món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng

Trong 3 ngày đầu tuần (9, 10, 11 tháng 3), 3 con giáp giàu sang chạm Đỉnh, Tài Lộc cực vượng, hết tiền lại có, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Thông tin MỚI vụ hai cô gái bị hành hung vì mâu thuẫn gửi xe 20.000 đồng

Thông tin MỚI vụ hai cô gái bị hành hung vì mâu thuẫn gửi xe 20.000 đồng

Đời sống 31 phút trước
Bất ngờ với loại hạt "siêu thực phẩm" tại chợ Việt: Vừa bổ máu, vừa dưỡng xương cực tốt

Bất ngờ với loại hạt "siêu thực phẩm" tại chợ Việt: Vừa bổ máu, vừa dưỡng xương cực tốt

Dinh dưỡng 47 phút trước
Một cặp đôi lao vào ẩu đả dữ dội ngay giữa phố khiến những người đi đường không khỏi bất ngờ

Một cặp đôi lao vào ẩu đả dữ dội ngay giữa phố khiến những người đi đường không khỏi bất ngờ

Video 50 phút trước
Bí quyết làm chân gà sả tắc mix trái cây: Màu sắc bắt mắt, hương vị thanh tao, giải nhiệt cực tốt

Bí quyết làm chân gà sả tắc mix trái cây: Màu sắc bắt mắt, hương vị thanh tao, giải nhiệt cực tốt

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 17 phút trước
Thần Tài 'xướng tên' sau ngày 10/3/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' sau ngày 10/3/2026, 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 9/3/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 9/3/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Tử vi tuần mới 9/3 đến 15/3, 3 con giáp vượng Tài đắc Lộc, ào ạt may mắn, sự nghiệp thăng hoa, mưu sự tất thành, mọi điều thuận lợi

Tử vi tuần mới 9/3 đến 15/3, 3 con giáp vượng Tài đắc Lộc, ào ạt may mắn, sự nghiệp thăng hoa, mưu sự tất thành, mọi điều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/3/2026: Vàng lao dốc, vàng SJC giảm 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 9/3/2026: Vàng lao dốc, vàng SJC giảm 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

Đời sống 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường

Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường

Giá vàng hôm nay, ngày 9/3/2026: Vàng lao dốc, vàng SJC giảm 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 9/3/2026: Vàng lao dốc, vàng SJC giảm 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

Bước qua Thứ 2 và thứ 3 (9/3, 10/3), 3 con giáp tiền vào ào ào như nước chảy, Phú Quý quấn thân, vinh hoa sung sướng, vượng Phát vượng Tài

Bước qua Thứ 2 và thứ 3 (9/3, 10/3), 3 con giáp tiền vào ào ào như nước chảy, Phú Quý quấn thân, vinh hoa sung sướng, vượng Phát vượng Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nâng tầm món tráng miệng với sữa chua phô mai béo ngậy, mịn màng không tì vết

Nâng tầm món tráng miệng với sữa chua phô mai béo ngậy, mịn màng không tì vết

Cuối tuần "đổi gió" với món khấu đuôi nhồi hành nướng thơm nức mũi, nhâm nhi cực đã

Cuối tuần "đổi gió" với món khấu đuôi nhồi hành nướng thơm nức mũi, nhâm nhi cực đã

Đánh gục mọi tín đồ bánh mì với công thức nước sốt màu sắc bắt mắt, vị ngon bùng nổ

Đánh gục mọi tín đồ bánh mì với công thức nước sốt màu sắc bắt mắt, vị ngon bùng nổ

Bí quyết nấu chè chuối cốt dừa sánh mịn, thơm nức mũi, chuẩn vị tuổi thơ

Bí quyết nấu chè chuối cốt dừa sánh mịn, thơm nức mũi, chuẩn vị tuổi thơ

Sốt sình sịch món bánh khoai lang nhân phô mai tan chảy, ăn một miếng là "ghiền" luôn

Sốt sình sịch món bánh khoai lang nhân phô mai tan chảy, ăn một miếng là "ghiền" luôn

Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao

Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao