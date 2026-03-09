Bí quyết làm chân gà sả tắc mix trái cây: Màu sắc bắt mắt, hương vị thanh tao, giải nhiệt cực tốt

Công thức dưới đây không chỉ giúp chân gà giữ được độ trắng trong, không bị đắng mà còn thấm vị đậm đà đến tận bên trong thớ gân!

Quất ( tắc) : 150 gram

Sả: 10 nhánh

Cóc non: 7 quả

Mận hậu: 7 quả

Xoài keo:1 quả 200 gram

Dứa: 1/2 quả

Ớt sừng: 2 trái

Ớt bột hàn quốc: 10 gram

Gừng: 200 gram

Rượu trắng: 200 ml

Giấm: 50ml

Nước mắm: 50ml

Nước lọc: 300 ml

Đường: 50-70 gram

Cách làm:

- Chặt bỏ phần móng của chân gà. Bóp chân gà với gừng đập dập, rượu trắng để khử mùi, xả lại nước lạnh, để ráo.

- Tách bỏ phần lá già của sả, đập dập, cắt khúc 3 cm hay bào mỏng đều được.

- Tách đôi trái ớt, bỏ hạt, cắt miếng hay để nguyên.

- Cắt quất ( tắc) thành những lát mỏng.

- Xắt các loại quả thành từng miếng vừa ăn.

- Nấu nước sôi, luộc chân gà với gừng và 1/2 sả đập dập. Khi chân gà chín tới, vớt ra cho vào nước đá lạnh cho nguội, vớt ra. Cho chân gà vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 20 phút để có độ giòn.

- Pha nước ngâm chân gà theo công thức: 50ml giấm, 50ml nước mắm, 300 ml nước lọc, 50-70 gram đường tùy khẩu vị thích ngọt hay vừa, mình có thể gia giảm gia vị cho vừa miệng. Khuấy tan hỗn hợp rồi đun sôi. Khi hỗn hợp sôi, bạn cho sả, ớt. Nước sôi một lần nữa thì tắt bếp để nguội.

- Lấy chân gà ra khỏi tủ lạnh, xếp vào lọ, cho các loại quả đã xắt miếng, và cho quất ( tắc) đã cắt miếng vào lọ, sau đó cho nước ngâm đã nguội vào lọ sao cho ngập chân gà. Dùng vỉ nén bên trên để chân gà không nổi khỏi nước ngâm. Chân gà ngâm khoảng một ngày là có thể ăn được.Nếu không ăn hết trong 2-3 ngày sau khi ngâm, nên cho chân gà ngâm sả tắc vào ngăn mát tủ lạnh để món ăn không lên men thêm.

Nguồn: FB Minh Nguyễn