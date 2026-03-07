Bí quyết nấu chè chuối cốt dừa sánh mịn, thơm nức mũi, chuẩn vị tuổi thơ

Món ngon mỗi ngày 07/03/2026 11:13

Vị ngọt thanh từ chuối, béo ngậy từ cốt dừa quyện cùng lạc rang thơm lừng – tất cả gói gọn trong bát chè chuối cốt dừa 'thần thánh'. Một món tráng miệng vừa truyền thống vừa tinh tế, khiến bất kỳ ai chỉ cần nhìn qua cũng thấy lòng bâng khuâng và muốn thưởng thức ngay lập tức.

Nguyên liệu:

Chuối chín

Bột năng 250gr

Bột báng 200gr

Bột năng 100gr

Đường phèn 200gr

Dừa nạo sợi

Lạc rang

Cách làm:

7 quả chuối to, chín đem hấp hay luộc xong nghiền hoặc xay nát, trộn cùng 250gr bột năng (hoặc có thể điều chỉnh miễn sao hỗn hợp dễ dàng nhào nặn). Vo viên vừa ăn.

200gr bột báng mang luộc khoảng 15 phút với 800ml nước, vừa luộc vừa đảo tay thường xuyên. Hạt trong vớt ra bát nước lạnh.

Bắc nồi với 1500ml nước lên bếp, thêm 200gr đường phèn kết tinh mật mía tự nhiên đun sôi (lượng đường có thể điều chỉnh theo nhu cầu), thêm vài cọng lá nếp cho thơm. Sau đó thả những viên chuối vào, đun đến khi các viên nổi lên, thêm 2 thìa phở bột năng đã hoà tan với nước vào, vừa đun vừa khuấy đều khoảng 5 phút là hoàn thành.

Múc chè ra bát, thêm dừa nạo sợi, chút lạc rang rưới thêm nước cốt dừa cùng bột báng. Hương vị thơm mát, ngọt thanh từ chuối, béo ngậy thơm lừng từ lạc rang quyện với cốt dừa. Ta nói nó ngon nức nở.

Nguồn: FB Lee Hoa

