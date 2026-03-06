NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

Đời sống 06/03/2026 14:21

Tin đồn nghỉ lễ 9 ngày liên tiếp dịp cuối tháng 4/2026 lan truyền trên mạng xã hội nhưng cơ quan chức năng khẳng định thông tin này không chính xác.

Theo thông tin từ báo Công Thương, mạng xã hội lan truyền thông tin hoán đổi lịch làm việc để dịp nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nối liền với nghỉ 30/4-1/5, kéo dài 9 ngày liên tiếp.

Trước thông tin này, đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) khẳng định số ngày nghỉ của những ngày lễ trên sẽ theo quy định của Bộ luật Lao động và hiện chưa có đề xuất điều chỉnh.

Cụ thể, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch rơi vào Chủ nhật (26/4 Dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ Bảy 25/4 đến hết thứ Hai 27/4.

Dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Quốc tế Lao động 1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý là hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4.

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày' - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VTC News, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 và khoản 1 Điều 59 Nghị định 145/2020 của Chính phủ, doanh nghiệp muốn sử dụng người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết phải được sự đồng ý của người lao động (trừ một số trường hợp công ty được điều động làm thêm giờ mà không cần người lao động đồng ý theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động năm 2019).

Về mức lương làm thêm giờ, theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm dịp lễ, Tết vào ban ngày được trả ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, người lao động đi làm vào ngày nghỉ của dịp lễ, Tết được trả số tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Đồng thời, nếu người lao động làm việc vào ban đêm và làm thêm giờ vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương, 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, Tết.

Sà lan va chạm cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy nhập viện cấp cứu

Sà lan va chạm cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy nhập viện cấp cứu

Một tàu chở hàng di chuyển trên sông Đồng Nai đã va vào gầm cầu Ghềnh khiến giao thông qua lại đây phải tạm dừng

Xem thêm
Từ khóa:   Lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tin moi Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Sau hôm nay, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, số đỏ bậc nhất, tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, Phúc khí vô biên

Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, số đỏ bậc nhất, tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, Phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo bình an sau khi bị mắc kẹt 72 giờ ở Dubai

Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo bình an sau khi bị mắc kẹt 72 giờ ở Dubai

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Nghi ngờ chị dâu nhận con nuôi để che giấu tội lỗi, tôi đi xét nghiệm ADN và nhận cái kết đắng ngắt từ cả gia đình

Nghi ngờ chị dâu nhận con nuôi để che giấu tội lỗi, tôi đi xét nghiệm ADN và nhận cái kết đắng ngắt từ cả gia đình

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Nghe tiếng khóc nhà hàng xóm, chồng vứt bát cơm lao đi như bay, tôi chạy theo thì "chết lặng" trước cảnh tượng bên trong

Nghe tiếng khóc nhà hàng xóm, chồng vứt bát cơm lao đi như bay, tôi chạy theo thì "chết lặng" trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới

Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới

Hậu trường 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

Cảnh báo: Sau bữa ăn trưa tại nhà, 3 người co giật toàn thân, hôn mê

Cảnh báo: Sau bữa ăn trưa tại nhà, 3 người co giật toàn thân, hôn mê

NÓNG: Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ ngày 5/3

NÓNG: Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ ngày 5/3

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trung niên chỉ còn sống “cho tròn vai”?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trung niên chỉ còn sống “cho tròn vai”?

Sà lan va chạm cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy nhập viện cấp cứu

Sà lan va chạm cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy nhập viện cấp cứu

NÓNG: Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ ngày 5/3

NÓNG: Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ ngày 5/3

Xe chở công nhân cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét

Xe chở công nhân cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét

Khởi tố vợ chồng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Hạ Long

Khởi tố vợ chồng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Hạ Long

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm