Khởi tố vợ chồng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Hạ Long

Đời sống 06/03/2026 10:49

Ông Lưu Phúc Bình, Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Hạ Long, cùng vợ là bà Dương Thị Lan Dung bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế.

 

Theo thông tin báo VNExpress, ngày 3/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Lưu Phúc Bình (53 tuổi, trú Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long - HJC) về tội Trốn thuế, theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Bà Dương Thị Lan Dung (45 tuổi, vợ Bình) và Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng) bị khởi tố về cùng tội danh.

Trong đó, ông Bình bị tạm giam, hai bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

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Vợ chồng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Hạ Long bị khởi tố. Ảnh: Báo VNExpress. 

Theo thông tin báo Dân Trí, Công an tỉnh Quảng Ninh, trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng thời gian qua, lực lượng chức năng đã tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Công ty HJC là doanh nghiệp kinh doanh vàng quy mô lớn, hoạt động tại Quảng Ninh và Hà Nội, với doanh thu thực tế ước khoảng 300-500 tỷ đồng mỗi năm và mạng lưới khách hàng rộng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp có nhiều biểu hiện bất thường về dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Phòng Cảnh sát kinh tế sau đó xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2022 đến hết quý III/2025, Công ty HJC kê khai doanh thu gần 14 tỷ đồng và nộp thuế giá trị gia tăng hơn 179 triệu đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế, Lưu Phúc Bình bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng.

Nhân viên được yêu cầu hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng trực tiếp vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp. Sau đó, số tiền này được chuyển về tài khoản của Dương Thị Lan Dung.

Nhà chức trách cho biết, toàn bộ số tiền thanh toán qua tài khoản cá nhân đều không được hạch toán sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) và không kê khai thuế. Công ty HJC chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế với phần doanh thu nhỏ đã xuất hóa đơn để đối phó với cơ quan chức năng.

Số liệu điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến tháng 10/2025, công ty chỉ kê khai doanh thu 13,972 tỷ đồng, nộp thuế VAT hơn 179 triệu đồng. Thực tế, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan trong cùng thời điểm lên đến trên 1.300 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế trốn khoảng 4,2 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

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